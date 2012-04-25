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Датские проститутки и русские большевики

Есть у революции на сало – нет у революции конца!

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Датские проститутки и русские большевики
К. Гандурин (1907 г.)

В эти дни нам не уйти от историко-революционной темы. Всё-таки – Первомай, напоминание о первых классовых битвах за интересы рабочего люда. И дата подходящая есть, как раз из тех времён: 105 лет V съезду РСДРП.

Написанное остаётся

Историкам с Пятым съездом повезло: осталось довольно много свидетельств. Например, среди рядовых делегатов был большевик Константин Гандурин – иваново-вознесенский рабочий, позднее – литератор. Он написал подробные воспоминания. Есть мемуары Л. Троцкого, Ф. Ротштейна, И. Майского. Да и сама история партии сегодня изучается, слава богу, не по сталинскому «Краткому курсу».

Но историю партии оставим историкам партии. Это для них важно, кто что говорил, с кем предлагали блокироваться большевики, с кем – меньшевики… Нам интересно другое: бытовые подробности, попутные события. Тоже полезно с точки зрения понимания общей картины.

Удорожание проекта

Во время относительно недавних «оранжевых» событий в Киеве в ходу была ехидная фраза: «Есть у революции на сало – нет у революции конца». Мы сейчас не подкалываем украинских политбойцов, просто напоминаем истину на все времена: деньги – хлеб любой революции. И финансируют «смутьянов» совсем не обязательно какие-нибудь внешние враги. Революционное движение в России – результат процессов внутренних, спонсоры у основных оппозиционных партий тоже были «внутренние».

…Съезд поначалу предполагалось провести в Выборге – тогда финском. Финляндия в то время – часть Российской империи. Однако – сепаратистски настроенная, потому финская полиция на многое закрывала глаза. Вскоре, правда, стало ясно, что охранка в курсе, и в Выборге могут начаться аресты. Решили перебазироваться в Данию – там прошёл предыдущий, IV, съезд. Хотя это «удорожало проект».

В съезде участвовали более 300 делегатов. 300 душ надо было вывезти за границу (а потом вернуть), там разместить, кормить, снять помещение для заседаний… По всем сметам набегало более 100 тыс. тогдашних рублей. Что ж… Деньги дал Савва Морозов – знаменитый фабрикант. Морозов исходил из своей логики: всё прогнило в государстве Российском. Надо помогать революционерам, завтра пригодится. Друзья у него были из большевиков (или близких к ним людей) – бывшая любовница – знаменитая актриса М. Андреева, М. Горький (её нынешний муж), Л. Красин… Для них кошелёк и открылся.

Небритый «товарищ Буква»

На заре своей деятельности российские социал-демократы переживали: боремся за рабочее дело, а рабочих среди нас – с гулькин нос. К 1907-му ситуация изменилась – более трети делегатов V съезда действительно были из пролетариев. Что в данном случае обернулось своими сложностями – не смертельными, но характерными. Например, поскольку ехать предстояло за границу, делегатам, чтобы не выделялись, предложили приодеться. Как именно – люди не знали. Некоторые купили крахмальные манишки. А надевать не умели, мучились – в итоге получался человек в криво сидящей манишке, в потёртом картузе и раззявленных ботинках. Гандурин ещё вспоминает делегата товарища Букву (псевдоним). Этот революционный рабочий с какой-то сельской фабрики сразу заявил: плевать ему на подобные глупости! Поехал в Европу как был – всклокоченный, небритый, с узелком, где махорка, харчишки. Так там и ходил.

Атака «бабочек»

В Копенгагене владельцы отельчиков, где расселялись делегаты, удивлялись – что за странная публика? Объяснять надлежало, что мы, мол, туристы. Пока то, сё – действительно знакомились с достопримечательностями. Было довольно познавательно. Лишь товарищ Буква всё возмущался датской дороговизне и тому, что хотел заказать в ресторане щей, а здесь их не готовят. Ещё датчан ошарашила прибывшая с опозданием группа делегатов с Кавказа: часть была в папахах и бурках, некоторые – такие на вид страхолюдные, что даже российским товарищам становилось не по себе. Словом, как ни конспирировались – пересуды по городу пошли.

Съезд уже должен был начаться, приехал Ленин – но тут стало известно, что по настоянию российского правительства Дания делегатов высылает в двенадцать часов. Решили плыть через пролив в соседнюю Швецию. За два часа до отхода парохода стали группами подтягиваться к пристани, ждать посадки в окрестных кафе. А район-то припортовый! Местные проститутки в бесцельно сидящих мужчинах увидели клиентов. К. Гандурин: «Несмотря на наши протесты, они приставали с всё большей настойчивостью. Одна впрыгнула какому-то товарищу на колени и принялась целовать; товарищ вскочил точно ужаленный, выругался и выбежал вон; то же были вынуждены сделать и остальные». На пароходе выяснилось: в других кафе другие делегаты «подверглись таким же атакам».

Гостеприимство по-европейски

Шведы съезд тоже не дозволили, пришлось возвращаться в Данию, оттуда отправились в Англию. Когда три сотни человек болтаются из страны в страну – о конспирации говорить уже совсем трудно. Газеты писали, что русские социалисты, скорее всего, наймут корабль и будут спорить в открытом море. Европейские единомышленники им сочувствовали. Правда, это было сочувствие по-европейски.

Так, в датском портовом городке Эйсберге местные социалисты в честь русских провели митинг. Затем разместили в отелях, хозяева которых тоже были социалистами. На ужин гостей ждали обильно накрытые столы. Наши были очень тронуты. Но утром им предъявили увесистый счёт за съеденное и выпитое. Пришлось, проклиная всё, платить.

Ночлежка

В итоге съезд ещё не начался, а касса была уже изрядно опустошена. Из экономии часть делегатов в Лондоне решила пожить в ночлежке для бродяг – там дешевле.

Бомжи и в России были, но, надо полагать, делегаты (все же – интеллигенты или квалифицированные рабочие) с ними дел не имели. Гандурин – отнюдь не аристократ! – ошалел, увидев грязных, испитых, красномордых типов, которые дрались за недоеденную тарелку чужого супа или брошенный кем-то из наших окурок. «В своём Иваново я видал всякие виды, но таких одичавших полузверей встретил впервые». К счастью, в лондонском Уайтчапеле жили евреи-эмигранты из России – ремесленники, мелкие торговцы. Они согласились приютить русских революционеров. Гандурин дальше жил у какого-то портного.

Лондонский съезд

V (Лондонский) съезд РСДРП проходил с 30.04.1907 по 13.05.1907 (по старому стилю). После неудачи революции 1905–1907 гг. остро стоял вопрос о новой тактике действий. Надо было определиться с отношением к буржуазным партиям (решить, кто может быть союзником); обсудить задачи социал-демократической фракции в Думе; выработать позицию по профсоюзам; решить ряд других актуальных в то время проблем. Отдельный разговор предстоял о «партизанских действиях» (подробнее – в тексте). При этом внутри самой РСДРП не стихала ожесточённая борьба между большевиками и меньшевиками. В съезде участвовали представители обеих этих фракций, а также посланцы от социал-демократов Польши, Литвы, Латышского края и Бунда.

Среди основных докладчиков были: В. Ленин, Г. Плеханов, А. Богданов, в списке делегатов – имена будущих крупнейших советских государственных деятелей (а тогда рядовых партийцев): И. Сталина, К. Ворошилова, М. Литвинова и др.

Дискуссии в церкви

Вопрос с помещением для заседаний разрешился удачно – русских пустила под крышу церковь фабианцев (английские социалисты).

…Мы договорились: сами тогдашние политические дискуссии не трогаем. Иначе завязнем в разъяснениях тонкостей тогдашней политики, из-за которых грызлись большевики и меньшевики – а это отдельная тема. Скажем только, что большевики выиграли по всем позициям, кроме одной: «партизанские действия». Имелось в виду участие членов РСДРП во всякого рода «эксах», терактах, баррикадных боях. В революцию 1905 г. это дозволялось, сейчас меньшевики требовали прекратить. Ленин на обсуждение вопроса не явился, съезд постановил: «партизанство» запретить. Впрочем, Ильич как раз закручивал интригу с созданием особо секретной большевистской «Финансовой группы», которой надлежало заняться добычей денег для борьбы. И неслучайно буквально через месяц после съезда Камо в Тифлисе провёл свой знаменитый «экс» на Эриванской площади. Если нельзя, но очень хочется – то можно.

«Антрацитов»и «Антимеков»

А ещё история V съезда интересна своим окончанием.

Проще кошке договориться с собакой, чем одному революционеру с другим. День пролетал за днём, на бесконечных заседаниях большевики гнули одно, меньшевики – другое, многие решения принимались уже лишь от усталости. А касса съезда пустела. Когда выяснилось, что осталось всего ничего, – народ приуныл. Как домой возвращаться?

На обратную дорогу требовалось около 2 тыс. фунтов стерлингов. Триста наскребли и передали немецкие социал-демократы. Нужно было ещё 1700. И тогда по личным связям, через третьих лиц, организаторы съезда вышли на богатого местного мыловара Джозефа Фелса. Этот чудак-идеалист тоже мечтал о счастье человечества. О русской революции знал мало, у него были другие идеи: от реорганизации налоговой системы до создания еврейских сельскохозяйственных поселений в Палестине. Фелса привезли в церковь. Он ничего не понял, но был впечатлён жаром дискуссий. Пробормотал: «Какие же они все молодые!» – и сказал, что денег даст. Просто чтобы люди могли уехать домой. Но потребовал расписку от всех участников съезда. Она была ему передана: большой лист плотной бумаги, с обещанием отдать долг «к первому числу января 1908 или раньше» – а внизу триста с лишним подписей всех участников съезда (кроме почему-то ленинской). Иногда, правда, стояли не фамилии, а всякие «Антрацитов», «Механик», «Антимеков» («анти-меньшевиков» – так подписался Ворошилов).

К обещанному сроку деньги Фелсу не вернули. Лишь в 1921-м красное правительство отдало 1700 фунтов уже его вдове.

Но участники съезда получили возможность вернуться на родину и продолжить свою героическую борьбу.

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