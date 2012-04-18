Каталка для Ильича

Когда появился на свет Володя Ульянов, никакая пресса данное событие не отмечала. То ли дело – уход из жизни вождя мирового пролетариата! Потому не упрекай нас, читатель, за то, что в день рождения человека мы говорим о его смерти. Тем более что для людей 2012 года Ленин уже давно и не человек вовсе. А кто?

Для большинства молодых – просто нечто забальзамированное, лежащее в Мавзолее. Люди постарше помнят Самого Главного в пантеоне советских богов. Глядящий с портретов лысый мужчина с бородкой занимал в государственной мифологии место Основоположника, по заветам которого нами руководят.

Ленин-человек родился 22 апреля 1870 года. Ленин-миф начал рождаться в первые месяцы 1924 года, сразу после смерти Ленина-человека. «АН» решили напомнить, как этот миф закладывался. Публикуемые сегодня материалы взяты из «Огонька» 1924 года.

Кресло Ленина

В перестройку были опубликованы знаменитые фото из медицинской карты: Ленин в кресле-каталке. Безумный взгляд, врачи рядом. Мы эти снимки воспроизводить не будем: бесстыжее это дело – публиковать фотографии послеинсультного человека. Но вот история того самого кресла-каталки…

В апреле 1924 г. «Огонёк» сообщил, что Н. Крупская передала его в Первый коммунистический госпиталь. Ещё – пять томов сочинений Ильича. Пациенты – красные командиры Коротков, Каминский, Солунь. Демидов и Новиков через журнал поблагодарили т. Крупскую и прислали фото больного краскома Н. Короткова в ленинском кресле.

Мавзолей Ленина

На снимке (точнее рисунке) – проект самого первого Мавзолея Ленина. Сделан по просьбе «Огонька» автором – знаменитым архитектором А. Щусевым. Характерно, что уже употребляется слово «мавзолей». До этого говорили «саркофаг», «усыпальница», иногда даже «склеп».

Как известно, Ленина хоронили в лютые морозы. Они затормозили разложение тела. Но потом морозы лопнули. Доктора и химики озаботились сохранением останков, а советское руководство – достойным архитектурным сооружением на месте, где их предстояло хранить. Идеи выдвигались разные. Например: «Я предложил бы на месте могилы тов. Ленина устроить громадную башню наподобие Эйфелевой и даже выше её. Наверху должен вращаться земной шар, а внизу – огромные маховые колёса, воспроизводящие шум и стук фабрик и заводов. Наверху этой башни установить радиотелеграф, способный держать связь со всем миром. В башне можно отобразить (...) путь человечества от первобытного коммунизма к марксизму» (из письма в «Известия» сотрудника НКИД Б. Орлова).

Однако строить башню выше Эйфелевой сочли всё же нерациональным. Всем известный современный Мавзолей появился позднее, а в 1924-м возвели временный, деревянный – вот он.

Врачи Ленина

Ленина лечила, в частности, большая группа приглашённых (в основном из Германии) известных зарубежных врачей – О. и С. Фогты, О. Фёрстер, Г. Клемперер, А. Штрюмпель, О. Бунке и др. Они честно делали свою работу и безотлучно находились рядом с больным в Горках. Но вот больной умер. Требовать, чтобы врачи-иностранцы посыпали из-за этого головы пеплом как-то странно. Теперь они могли ехать домой. Но на прощание докторам организовали экскурсию по Москве. Вот они в Кремле, возле Царь-колокола.

Первый памятник Ленину

Открылся в г. Богородске 22 января 1924 года. Памятники в один день не делаются. То есть Владимир Ильич был еще жив, но местные коммунисты уже решили подготовиться к его кончине и заказали статую. 21-го января Ленин умер – а у них уже монумент готов! Очень вовремя получилось.

Руки Ленина

Соратники Ленина так его любили, что после смерти вождя хотели иметь всякие напоминающие о нем вещи. Дальше всех пошёл председатель Совнаркома Алексей Рыков. После смерти Ленина были сделаны посмертная гипсовая маска и слепки рук. Алексей Иванович все это забрал себе и, как писал «Огонёк», устроил в своем кабинете «ленинский уголок».