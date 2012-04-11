Под знаком силы

14 апреля – день, на который приходятся два примечательных юбилея. Один будет отмечаться широко, напишут про главного героя много – благо, человек того заслуживает. Речь о 150-летии великого российского государственного деятеля Петра Столыпина. 105-летие второго персонажа – многолетнего диктатора Гаити Франсуа Дювалье – вряд ли кто-то захочет отметить даже у него на родине. Неудобно даже ставить рядом два этих имени? Как посмотреть...

Сильные личности

Начнём с того, что и тот и другой – лидеры из разряда «сильных личностей». С этим согласился мой собеседник. И продолжил ряд имён: Гитлер, Бисмарк, Берия, Хрущёв, Ким Ир Сен… Из более близких нам – Дудаев, Черномырдин, Звиад Гамсахурдия, Александр Лебедь. Из ныне живущих – Явлинский. Политики, родившиеся под знаком Овна.

Говорил же я с историком и астрологом Семёном Лоцманом. А поскольку одновременно и с историком, и с астрологом, собеседник предложил в данном случае не обсуждать, кто из названных людей – фигура со знаком «плюс», а кто со знаком «минус». Его интересовал другой знак – астрологический.

– Что Овнов объединяет? Безусловно – человеческая яркость. Посмотрите, все названные люди – типичные харизматики. Блестящие ораторы или, как минимум, мастера афоризма. С юмором у Овнов вообще, как правило, всё в порядке. Что ещё для них характерно? К своей цели Овны готовы идти до конца, по крайней мере, – до упора. Причём, даже упёршись в стену, будут пытаться её преодолеть. Семьянины обычно верные. Правда, если семейной жилки нет, то тут уж наоборот – гуляки (не зря Казанова – тоже Овен). Но понимаете, в чём дело...

Именно эти черты определяют и поведение Овнов-политиков. Они, как правило, авторитарны и одержимы одной идеей (зачастую преобразований). В них сочетаются ярко выраженная моральная сила и одновременно – моральная глухота. В борьбе нередко беззастенчивы в средствах. И одновременно – негибки: могут проявлять хитрость и прагматизм, прорываясь к власти, но, заполучив её, начинают свои планы реализовывать, не просчитывая действия даже на три хода вперёд. Кончают плохо: бесславная отставка, политическая ссылка, а то и – в зависимости от местных традиций – что-нибудь похуже. На смену первым восторгам приходит народная нелюбовь.

В нашем случае

– Столыпин был негибок? Бисмарк – негибок?

– Столыпин как премьер был очень негибок. К концу карьеры он уже раздражал Николая, правые его считали предателем, левые – символом реакции. Да, потомкам стал ясен масштаб фигуры. А при жизни… Политически Столыпина, как ни печально, спасла трагическая смерть. После неё быстро забылось, что отставка премьера уже была делом предрешённым. Кстати, и охранка о безопасности «хромой утки» не сильно заботилась – тоже одна из причин, по которым покушение на Столыпина удалось. Бисмарк? С годами его популярность резко упала, когда ушёл – немцы были очень довольны. Вы скажете, что Дювалье умер в своей постели. Но ведь как только представилась возможность – гаитяне останки с восторгом выкинули из могилы. Танцевали при этом, дети играли со знаменитыми очками «папы Дока»…

Где повезло родиться

– То, что вы говорите, можно сказать про любого авторитарного лидера…

– И да и нет. Есть оттенки. Например, следующий за Овном знак – Телец. Под ним тоже рождались яркие правители – иногда страшноватые, типа Робеспьера, иногда вполне обаятельные – скажем, Екатерина II. Но всё-таки лидеры-Тельцы (даже, если это тираны) немного иные. При той же зацикленности на идее они прагматичнее, гибче, успешнее, их дело живёт дольше. Типичные примеры – Ленин, Хомейни, Чингис-хан…

Но вообще, не будем абсолютизировать астрологию. Она может лишь в некоторой степени предсказать тип характера, а формируют-то личность воспитание, среда… Плюс конкретные исторические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют развернуться до конца. Черномырдин вон сознательно не рвался на первые роли – хотя потенциал был. А Явлинский состоялся как политик, но так и не состоялся как государственный деятель.

– Странно слышать от астролога – «не абсолютизировать астрологию»!

– А я в первую очередь не астролог, а историк. И интересует меня прежде всего рациональное объяснение тех недоказуемых, но и неопровержимых вещей, о которых астрология говорит. Ведь сходство-то в типах личностей действительно наблюдается! Да сами по себе знаки Зодиака – условность. Просто некая с давних пор принятая шкала. Но дело, возможно, в чём-то более земном. Скажем, если человек родился весной, то кормившая его грудью мать могла питаться определёнными продуктами. Имеющиеся в них микроэлементы могли сказаться на биохимических процессах в растущем организме, биохимия – определить черты характера. В свою очередь, зная характер, можно попытаться предугадать поведение человека в определённой ситуации – это к вопросу о том, способна ли астрология предсказывать будущее. Да – всё очень зыбко, уязвимо для критики, требует анализа огромного массива материала... Но интересно, согласитесь.