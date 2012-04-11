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Под знаком силы

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Под знаком силы
Петр СТОЛЫПИН

14 апреля – день, на который приходятся два примечательных юбилея. Один будет отмечаться широко, напишут про главного героя много – благо, человек того заслуживает. Речь о 150-летии великого российского государственного деятеля Петра Столыпина. 105-летие второго персонажа – многолетнего диктатора Гаити Франсуа Дювалье – вряд ли кто-то захочет отметить даже у него на родине. Неудобно даже ставить рядом два этих имени? Как посмотреть...

Сильные личности

Начнём с того, что и тот и другой – лидеры из разряда «сильных личностей». С этим согласился мой собеседник. И продолжил ряд имён: Гитлер, Бисмарк, Берия, Хрущёв, Ким Ир Сен… Из более близких нам – Дудаев, Черномырдин, Звиад Гамсахурдия, Александр Лебедь. Из ныне живущих – Явлинский. Политики, родившиеся под знаком Овна.

Говорил же я с историком и астрологом Семёном Лоцманом. А поскольку одновременно и с историком, и с астрологом, собеседник предложил в данном случае не обсуждать, кто из названных людей – фигура со знаком «плюс», а кто со знаком «минус». Его интересовал другой знак – астрологический.

– Что Овнов объединяет? Безусловно – человеческая яркость. Посмотрите, все названные люди – типичные харизматики. Блестящие ораторы или, как минимум, мастера афоризма. С юмором у Овнов вообще, как правило, всё в порядке. Что ещё для них характерно? К своей цели Овны готовы идти до конца, по крайней мере, – до упора. Причём, даже упёршись в стену, будут пытаться её преодолеть. Семьянины обычно верные. Правда, если семейной жилки нет, то тут уж наоборот – гуляки (не зря Казанова – тоже Овен). Но понимаете, в чём дело...

Именно эти черты определяют и поведение Овнов-политиков. Они, как правило, авторитарны и одержимы одной идеей (зачастую преобразований). В них сочетаются ярко выраженная моральная сила и одновременно – моральная глухота. В борьбе нередко беззастенчивы в средствах. И одновременно – негибки: могут проявлять хитрость и прагматизм, прорываясь к власти, но, заполучив её, начинают свои планы реализовывать, не просчитывая действия даже на три хода вперёд. Кончают плохо: бесславная отставка, политическая ссылка, а то и – в зависимости от местных традиций – что-нибудь похуже. На смену первым восторгам приходит народная нелюбовь.

В нашем случае

– Столыпин был негибок? Бисмарк – негибок?

– Столыпин как премьер был очень негибок. К концу карьеры он уже раздражал Николая, правые его считали предателем, левые – символом реакции. Да, потомкам стал ясен масштаб фигуры. А при жизни… Политически Столыпина, как ни печально, спасла трагическая смерть. После неё быстро забылось, что отставка премьера уже была делом предрешённым. Кстати, и охранка о безопасности «хромой утки» не сильно заботилась – тоже одна из причин, по которым покушение на Столыпина удалось. Бисмарк? С годами его популярность резко упала, когда ушёл – немцы были очень довольны. Вы скажете, что Дювалье умер в своей постели. Но ведь как только представилась возможность – гаитяне останки с восторгом выкинули из могилы. Танцевали при этом, дети играли со знаменитыми очками «папы Дока»…

Где повезло родиться

– То, что вы говорите, можно сказать про любого авторитарного лидера…

– И да и нет. Есть оттенки. Например, следующий за Овном знак – Телец. Под ним тоже рождались яркие правители – иногда страшноватые, типа Робеспьера, иногда вполне обаятельные – скажем, Екатерина II. Но всё-таки лидеры-Тельцы (даже, если это тираны) немного иные. При той же зацикленности на идее они прагматичнее, гибче, успешнее, их дело живёт дольше. Типичные примеры – Ленин, Хомейни, Чингис-хан…

Но вообще, не будем абсолютизировать астрологию. Она может лишь в некоторой степени предсказать тип характера, а формируют-то личность воспитание, среда… Плюс конкретные исторические обстоятельства, которые позволяют или не позволяют развернуться до конца. Черномырдин вон сознательно не рвался на первые роли – хотя потенциал был. А Явлинский состоялся как политик, но так и не состоялся как государственный деятель.

– Странно слышать от астролога – «не абсолютизировать астрологию»!

– А я в первую очередь не астролог, а историк. И интересует меня прежде всего рациональное объяснение тех недоказуемых, но и неопровержимых вещей, о которых астрология говорит. Ведь сходство-то в типах личностей действительно наблюдается! Да сами по себе знаки Зодиака – условность. Просто некая с давних пор принятая шкала. Но дело, возможно, в чём-то более земном. Скажем, если человек родился весной, то кормившая его грудью мать могла питаться определёнными продуктами. Имеющиеся в них микроэлементы могли сказаться на биохимических процессах в растущем организме, биохимия – определить черты характера. В свою очередь, зная характер, можно попытаться предугадать поведение человека в определённой ситуации – это к вопросу о том, способна ли астрология предсказывать будущее. Да – всё очень зыбко, уязвимо для критики, требует анализа огромного массива материала... Но интересно, согласитесь.

«Барон Cуббота»

Кто-то из читателей поморщится: астрология, мистика… Но коль уж один из персонажей этого материала Франсуа Дювалье – как без мистики обойтись?

Будущий «Гаитянский мессия» (он же «солнце нации», «знамя родины») родился в 1907 г. в семье журналиста. По профессии – врач. В пору его молодости на Гаити стояла морская пехота США. Дювалье работал в американских военно-санитарных миссиях, даже стажировался в Америке по специализации «организация здравоохранения». Хотя считать его «марионеткой Вашингтона» нельзя: всё зависело от политической ситуации. Иногда Дювалье впадал в бешеный антиамериканизм. Вообще же чернокожий диктатор исповедовал крайний «негритюд» – чёрный расизм.

К власти он пришёл в 1957-м, правил до самой смерти, наводя ужас, зверски уничтожая и действительных оппонентов, и всех, кто хоть теоретически мог стать ими. Мир удивлялся не только садизму Дювалье, но и какой-то шизофреничной карикатурности его поведения.

Будучи формально человеком просвещённым (врач!), крещённый в католичестве Дювалье на пике карьеры объявил себя приверженцем и жрецом культа вуду. Напомним: Гаити – страна потомков африканских рабов, некогда вывезенных на далёкий остров в Карибском море для работы на плантациях. Вуду – местная специфическая религия, отголосок традиций африканского колдовства. Зомби, заколдованные куклы, привороты, проклятья, злые и добрые духи – всё это для гаитян вещи абсолютно реальные. Верил ли Дювалье в магию или цинично использовал культ вуду в сугубо политических целях? Или сначала использовал, потом сам уверовал? Чего гадать! Но вот некоторые факты.

Президент США Джон Кеннеди в 1963-м счёл, что сотрудничество с такой грязной фигурой, как «папа Док», компрометирует Америку – и прекратил экономическую помощь Гаити. Дювалье провёл обряд вуду – истыкал восковую фигурку Кеннеди иголками, произнося заклятья. Кеннеди, как известно, вскоре был убит – надо ли объяснять, чем «папа Док» выстрел в Далласе объяснял? Посланный в США агент собрал на могиле Кеннеди землю, цветы с венков, воздух – Дювалье это понадобилось, чтобы завладеть душой Кеннеди и с её помощью влиять на Америку. Помощь режиму вскоре действительно возобновилась. Скептики скажут, что Пентагон просто интересовал возможный военный плацдарм против Кубы – но докажите это рядовому гаитянину!

Одному из лидеров оппозиции отрубили голову, привезли её Дювалье – и тот часами с мёртвой головой беседовал, выведывая планы противников. Клеман Барбо, кровавый лидер тонтон-макутов, когда «папа Док» впал в диабетическую кому, попытался захватить власть. Но Дювалье вовремя оклемался. Барбо бежал, прятался, его нашли на тростниковом поле, поле подожгли, Барбо сгорел – типичная для подобных режимов история. Есть, однако, милая подробность: пока Барбо искали, «папа Док» объявил, что предатель превратился в чёрную собаку – и на всём Гаити стали убивать чёрных собак.

Кстати о «тонтон-макутах». Это знаменитая личная гвардия Дювалье, его тайная полиция. Но само название – из тех же мистических верований. «Тонтон-макут» (дядюшка с мешком) – прозвище одного из местных божков: что-то вроде домового, который наказывает непослушных детей – запихивает в мешок, уносит и съедает. Тонтон-макуты были добровольцами, «папе Доку» служили бесплатно, «за идею», и занимались, в частности, именно похищениями (с последующим убийством) непокорных.

Себя Дювалье объявил «бароном Субботой» – повелителем мертвецов. «Барон» по местным поверьям носит чёрный костюм, у него чёрная шляпа, чёрные очки, сигара. Так диктатор и одевался.

Впрочем, не были забыты и местные христиане (христианство там довольно специфическое – часть гаитян, например, верит, что Иисус и Дева Мария на самом деле были чёрные, только белые скрывают от мира правду). Для них переиначили молитву «Отче наш». Вместо «Отче наш, иже еси на небесех…» следовало читать «Папа Док, живущий во дворце…» – и далее по тексту.

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