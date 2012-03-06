Цари, вожди и звери

Их Ивану Грозному подарила английская королева Елизавета. Считается, что тогда жители Русского царства (или как минимум москвичи) впервые увидели этих грозных, свирепо рыкающих зверей, про которых до того лишь слыхали, читали, знали по геральдическим знакам.

Львов «для устрашения и потехи» грозный Иван велел держать во рву у кремлёвских стен. Что с ними случилось дальше – история умалчивает. Может, не выдержали наших зим. Может, умерли естественной смертью. Мы, собственно, о другом.

Владычица Британии дарит русскому царю царя зверей – символичность такого жеста очевидна. Людям свойственно уподоблять отношения в мире животных отношениям в мире человеческом. И возникают иногда ситуации, когда сильные мира людского вступают в отношения с сильными мира звериного. Истории случаются порой забавные, порой – не очень. Но, так или иначе, связаны они с тем, что два этих мира встречаются, при этом каждый руководствуется своими законами, своей логикой.

Некоторые такие сюжеты «АН» сегодня решили вспомнить.

Сталин и лев

В 1951 г. некий доктор ван Ашвеген из Южно-Африканского Союза подарил товарищу Сталину льва. Товарищ Сталин велел зверя передать в Московский зоопарк. Данная история интересна проходившей вокруг неё перепиской на самом верху. Речь шла не просто о животном, а об оригинальном дипломатическом подарке. Следовало определиться, как к нему отнестись.

Андрей Громыко, будущий знаменитый «мистер Нет» брежневской поры, а тогда – первый замминистра иностранных дел СССР, подал секретарю Сталина Поскрёбышеву записку (гриф «Секретно», экземпляр 1). Писал: так и так, подарен лев. «В знак выражения искренних чувств генералиссимусу Сталину». Привезли на самолёте. А товарищ Сталин передал в зоопарк. Желательно событие осветить. Не дать ли сообщение в прессу? Можно в местную – «Вечернюю Москву».

«Считал бы также целесообразным, чтобы на клетке, в которой помещён лев, была вывешена таблица, в которой будет указано, что лев прислан из Южно-Афиканского Союза (…) в подарок тов. И.В. Сталину».

Записка легла на стол Сталина, и тот лично внёс правки: вычеркнул предложение насчёт таблички и упоминание, что лев привезён на самолёте.

Комментарий «АН». Попробуем понять логику сталинских исправлений. Наверное, вождь не хотел уточнять, что дорогостоящими воздушными рейсами возят зверей. А табличка… Может, решил, что имя его и так везде и всюду? А если ещё и в зоопарке будет…

Заметка же о самом факте – лев подарен и передан – в «Вечёрке» появилась.

Геринг и орёл

Если лев – царь зверей, то кто царь птиц? Разумеется, орёл. Гордая могучая птица. Не зря красуется на гербах многих стран.

Орёл был одним из символов и нацистского III рейха.

Писатель и историк Елена Съянова – для «АН»:

– 29 апреля 1939 года Гитлеру исполнялось 50 лет. По этому поводу в Берлине был намечен парад. Отправиться на него верхушка рейха должна была из рейхсканцелярии. А там в тот день несколько залов занимали преподнесённые фюреру к юбилею подарки. Среди них – живой орёл, дар крестьян одного из горных районов Баварии, идея местного гауляйтера. Предполагалось, что через пару дней Гитлер выедет куда-нибудь в горы и на фоне живописного пейзажа под кинокамеры торжественно выпустит орла в небо – будет для кинохроник символический кадр, олицетворение Германии, рвущейся ввысь.

Но реально это была старая, усталая птица – потому её, видно, и удалось поймать. Она тихо сидела в клетке – пока не попалась на глаза приехавшему Герингу, который в связи с предстоящим парадом надел роскошный белый мундир, был при всех наградах. И Геринг решил сделать несколько эффектных фотографий – вот он с орлом на руке, на плече...

Увы! Птица испугалась фотовспышек, заклетотала, забила крыльями, вырвалась. Взлетела под потолок, долго там металась, в конце концов забилась на консоль с цветочными горшками. Но при этом...

Вырываясь, разнервничавшийся орёл со страху Геринга обгадил. Белый с золотом мундир густо заляпало серо-жёлтыми пятнами помёта. Секретарши кинулись оттирать, а другие гитлеровские соратники, Гесс и Лей, ехидно советовали дорогому другу для прикрытия пятен перевесить на них ордена – и предлагали, если не хватит, дать свои.

Комментарий «АН». Обос…ть Геринга – мечта многих в то время. Но, чтобы реально сделать это, надо быть настоящим орлом.

Николай и слон

Если лев – царь зверей, а орёл – царь птиц, то слон – символ царственной власти в целом. По крайней мере на Востоке. А поскольку Россия – и Запад и Восток одновременно, не удивительно, что при том же Иване Грозном предки нынешних россиян впервые увидели ещё и слона. Его московскому государю прислал персидский шах.

И начался в отечественной истории период, который в некоторых источниках так шутливо и именуется – «слоновья дипломатия». В качестве «посольских даров» российским правителям восточные (и не только) монархи передавали хоботоносных гигантов. Подсчитано: в XVIII–XIX веках нашим царям (Петру, Елизавете Петровне, Екатерине и прочим) было подарено не менее 25 слонов – персидским шахом, эмиром бухарским… О былых «слоновых дворах» напоминает историческая топонимика Петербурга, слонов выгуливали по столичным улицам (помните басню Крылова?), в более поздние времена передавали в зоосады, содержали в резиденциях…

Последний такой русский «императорский слон» был подарен Николаю II в августе 1896-го абиссинским негусом. Жил в Царском Селе. Есть фотография: царь при кормлении животного (хотя, возможно, запечатлён не «эфиоп», а его предшественник – слон, которого Николаю, ещё цесаревичу, подарили в Сиаме во время кругосветного путешествия).

Российская монархия кончилась в 1917 году. Всё, что было связано с августейшей фамилией, в тогдашней России стало вызывать лютую ненависть. И царскосельский слон пал жертвой этих настроений. В 1917 году его застрелили революционные матросы.

Комментарий «АН». Ну слон-то им чем не угодил?

Ежов и собака

Новые времена – новые символы. Кого из мира животных считать символом последующей эпохи? Гордых соколов – вспоминая, как называли героев-лётчиков? Белого коня, на котором маршал Жуков принимал Парад Победы? «Верного Руслана» – гулаговскую овчарку? Автор считает, что в этот ряд следует поставить забытого пса Рольфа. Вот уж сюжет, в котором всё переплелось!

О Рольфе рассказывает в своих воспоминаниях Владимир Пятницкий – сын старого большевика, одного из руководителей Коминтерна Осипа Пятницкого.

Коминтерновцы готовили мировую революцию, нелегально или «под прикрытием» работали за границей. И вот кто-то из друзей семьи Пятницких, вернувшийся из очередной «командировки», на день рождения Володи пришёл с необычным подарком. Это и был Рольф – собака диковинной в тогдашней Москве породы боксёр. И не просто боксёр! Рольфа привезли из Германии, где он прошёл курс дрессировки в Лейпцигской школе криминальной полиции и имел за образцовую выучку три медали (как вспоминает В. Пятницкий, «со свастиками»).

Рольф вёл себя дома как подобает правильному псу: главным признавал Володю Пятницкого, который с ним непосредственно занимался (отцу и матери было некогда), к прочим членам семьи относился индифферентно.

7 июля 1937 года Пятницкого-старшего пришли арестовывать. Дело было на даче в Серебряном Бору. Поскольку фигура крупная – при аресте присутствовал сам нарком внутренних дел Николай Ежов со свитой.

Пока шёл обыск, пока писались протоколы, Рольф спокойно лежал на своём месте у дверей. Но, когда Пятницкого начали выводить из дома, повёл себя согласно инстинкту и внушённым навыкам. Пятницкий-старший был для него пусть не непосредственным хозяином, но «охраняемым объектом». А сейчас какие-то люди на этот объект посягают! Рольф тут же угадал, кто из них главный. Мгновенным прыжком он сбил с ног Ежова, вцепился ему в горло. Клыками не рвал, но то, что в дрессуре называется «зафиксировал»: держал, рыча и придушивая при каждом дерганьи.

Тут выяснилась ещё одна дивная подробность: бравые чекисты – мастера арестов, наводившие ужас на всю страну, наткнувшись на сопротивление (пусть и вот такое), сплоховали. Пистолеты-то повыхватывали, но лишь растерянно бегали вокруг и испуганно кричали родственнице Пятницкого, чтобы убрала собаку. И родственница (эх, жалость!) убрала.

Комментарий «АН». У А. Солженицына в «Архипелаге» есть пронзительный кусок: вот, мол, если б знали «синие фуражки», что хоть раз получат отпор! Увы… Прославленные вояки, былые железные революционеры-подпольщики, самые крутые мужики вели себя тогда, как овцы. И, получается, лишь служебный пёс осуществил мечту доброй половины страны: схватил за горло самого Ежова. Кстати: а если б ненароком прошёлся клыками по сонной артерии? Не иначе Николай Иванович и ныне считался бы павшим на боевом посту героем. Улицы носили бы его имя, город Черкесск остался бы Ежово-Черкесском. Портреты, пароходы…

Назавтра комендант дачного посёлка куда-то Рольфа увёл. При аресте у Пятницких были изъяты все деньги – но через пару дней принесли солидную сумму.

Оказалось, образцового пса определили в питомник НКВД и выплатили компенсацию.