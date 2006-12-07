Я – Спартак

У каждого серьезного актера своя Великая Роль, своего рода - визитная карточка. У Высоцкого это Глеб Жеглов, у Аль Пачино - Майкл Корлеоне, у Вячеслава Тихонова - Штирлиц... У Кирка Дуг­ласа - безусловно, Спартак. В 1960 году Стенли Кубрик экранизировал роман Говарда Фаста о воине-гладиаторе, ставшем во главе восстания рабов. И с тех пор я не помню новых фильмов про Спартака: Дуглас сыграл своего героя столь совершенно, что все будущие исполнители неизбежно обречены на сравнение с ним. Причем зритель наверняка скажет: «А у Дугласа лучше!» То есть Дуглас создал образ вроде бы типично голливудского персонажа, похожего на появившихся позже Терминатора или Рембо, - но брутальность у него сочеталась с естественностью и наивностью. От вопросов «почему дует ветер» или «куда исчезает солнце» в устах этого супермена веяло детской искренностью, подкупавшей зрителей.

Кирк Дуглас родился в городе Амстердам (штат Нью-Йорк) в семье еврейских эмигрантов, выходцев из Российской империи. Что ж, Голливуд трудно представить без «бывших наших». Потомком русских эмигрантов был Юл Бриннер, литовских - Чарльз Бронсон (Бучинский), армянская кровь течет в Шер, список этот бесконечен - вот и Дуглас при рождении носил имя Иссур Демский.

Свой жизненный успех он объясняет просто: «Я вышел из жалкой нищеты. Я мог двигаться только вверх». Вкалывая грузчиком и разнорабочим, шахтером и профессиональным боксером (этот опыт пригодился Дугласу в фильме «Чемпион», за который он получил первый «Оскар»), Иссур сумел закончить университет и Академию драматического искусства в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны воевал в составе Тихоокеанского флота США. Еще до войны он удачно выступил на нескольких бродвейских постановках, после войны давняя приятельница Лорен Бэколл, бывшая в те годы уже довольно успешной киноактрисой, предложила продюсеру Хэлу Уоллису попробовать талантливого парня на какую-нибудь роль. Дугласу повезло: роль в фильме «Странная любовь Марты Айверс» (1946) была главной, и после положительных отзывов в прессе Дуглас решил, что Голливуд - его судьба.

Капитан Немо и Ван Гог (еще один «Оскар»), блестящая бродвейская постановка «Пролетая над гнездом кукушки» по Кену Кизи, собственные режиссерские удачи в фильмах «Бездельник» и «Отряд», «Тропа славы» (название еще одного фильма Дугласа) поднимали его все выше и выше...

Авиакатастрофа 1991 года и инсульт, случившийся у 80-летнего актера в 1996-м, не выбили Кирка из седла. На эти вызовы судьбы он ответил несколькими фильмами «категории А» - «Оскар», «Жадность», «Бриллианты», а два года назад «Иллюзией».

При этом Дуглас не похож на обычного голливудского актера - он не замешан в «звездных» женитьбах и разводах, скандалах и сенсациях, как и его не менее знаменитый сын Майкл. Может, потому, что помнит свое прош­лое, назвав автобиографическую книгу «Сын старьевщика», а может, потому, что он - Спартак.