//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Я – Спартак

9 декабря – 90 лет Кирку Дугласу, знаменитому американскому киноактеру

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Андрей МАРТЫНОВ ]

Я – Спартак
Кирк Дуглас – Спартак на все времена

 

У каждого серьезного актера своя Великая Роль, своего рода - визитная карточка. У Высоцкого это Глеб Жеглов, у Аль Пачино - Майкл Корлеоне, у Вячеслава Тихонова - Штирлиц... У Кирка Дуг­ласа - безусловно, Спартак. В 1960 году Стенли Кубрик экранизировал роман Говарда Фаста о воине-гладиаторе, ставшем во главе восстания рабов. И с тех пор я не помню новых фильмов про Спартака: Дуглас сыграл своего героя столь совершенно, что все будущие исполнители неизбежно обречены на сравнение с ним. Причем зритель наверняка скажет: «А у Дугласа лучше!» То есть Дуглас создал образ вроде бы типично голливудского персонажа, похожего на появившихся позже Терминатора или Рембо, - но брутальность у него сочеталась с естественностью и наивностью. От вопросов «почему дует ветер» или «куда исчезает солнце» в устах этого супермена веяло детской искренностью, подкупавшей зрителей.

Кирк Дуглас родился в городе Амстердам (штат Нью-Йорк) в семье еврейских эмигрантов, выходцев из Российской империи. Что ж, Голливуд трудно представить без «бывших наших». Потомком русских эмигрантов был Юл Бриннер, литовских - Чарльз Бронсон (Бучинский), армянская кровь течет в Шер, список этот бесконечен - вот и Дуглас при рождении носил имя Иссур Демский.

Свой жизненный успех он объясняет просто: «Я вышел из жалкой нищеты. Я мог двигаться только вверх». Вкалывая грузчиком и разнорабочим, шахтером и профессиональным боксером (этот опыт пригодился Дугласу в фильме «Чемпион», за который он получил первый «Оскар»), Иссур сумел закончить университет и Академию драматического искусства в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны воевал в составе Тихоокеанского флота США. Еще до войны он удачно выступил на нескольких бродвейских постановках, после войны давняя приятельница Лорен Бэколл, бывшая в те годы уже довольно успешной киноактрисой, предложила продюсеру Хэлу Уоллису попробовать талантливого парня на какую-нибудь роль. Дугласу повезло: роль в фильме «Странная любовь Марты Айверс» (1946) была главной, и после положительных отзывов в прессе Дуглас решил, что Голливуд - его судьба.

Капитан Немо и Ван Гог (еще один «Оскар»), блестящая бродвейская постановка «Пролетая над гнездом кукушки» по Кену Кизи, собственные режиссерские удачи в фильмах «Бездельник» и «Отряд», «Тропа славы» (название еще одного фильма Дугласа) поднимали его все выше и выше...

Авиакатастрофа 1991 года и инсульт, случившийся у 80-летнего актера в 1996-м, не выбили Кирка из седла. На эти вызовы судьбы он ответил несколькими фильмами «категории А» - «Оскар», «Жадность», «Бриллианты», а два года назад «Иллюзией».

При этом Дуглас не похож на обычного голливудского актера - он не замешан в «звездных» женитьбах и разводах, скандалах и сенсациях, как и его не менее знаменитый сын Майкл. Может, потому, что помнит свое прош­лое, назвав автобиографическую книгу «Сын старьевщика», а может, потому, что он - Спартак.

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Как Россия безнадежно отстает от Китая

Как Россия безнадежно отстает от Китая

«Одобрен проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург». Думаете это новость последних дней? Нет, это новость от 13 сентября 1991 г. В тот памятный день Б. Ельцин подписал Указ о «О создании высокоскоростной пассажирской железнодорожной магистрали Санкт-Петербург-Москва».

//В мире

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Пушков: США пытаются обеспечить себе алиби после выхода из ДРСМД

Российский сенатор Алексей Пушков в минувший понедельник обвинил руководство США в лицемерии из-за попыток привлечь Китай к переговорам по новому договору о ракетах средней и меньшей дальности.

//В мире

В Госдуме оценили реакцию Трампа на взрыв под Архангельском

В Госдуме оценили реакцию Трампа на взрыв под Архангельском

Член комитета Госдумы по обороне Павел Дорохин оценил реакцию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Непознанное

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Выложены прогнозы астрологов о кризисе на Украине и прекращении войны в Донбассе в 2020-м

Российские астрологи сделали прогнозы о том, какие события будут происходить на Украине в следующем году. Об этом рассказывается в материале, опубликованном некоторое время назад в интернете.

//В мире

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

Раскрыт возможный план ВСУ по развязыванию активных боевых действий в Донбассе

В ДНР раскрыли возможный план Украины по развязыванию активных боевых действий на территории Донбасса. По данному вопросу высказался Даниил Безсонов, спикер Народной милиции самопровозглашенной республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки украинских снайперов в Донбассе

В ЛНР озвучили подробности провалившейся вылазки украинских снайперов в Донбассе

Стали известны детали провалившейся вылазки снайперов украинской Нацгвардии в зоне конфликта в Донбассе. По данному вопросу высказался Иван Филипоненко, спикер Народной милиции самопровозглашенной ЛНР.

//Здоровье

Доктор Мясников перечислил пять самых полезных для здоровья человека каш

Доктор Мясников перечислил пять самых полезных для здоровья человека каш

Названы самые полезные для здоровья человека каши. Соответствующую информацию озвучил российский врач и телевизионный ведущий Александр Мясников, говорится в материале, опубликованном в сети.

//Шоу-бизнес

Топ самых популярных российских рэперов в 2019 году

Топ самых популярных российских рэперов в 2019 году

С каждым годом рэп индустрия завоевывает все больше и больше новых сердец. О рэпе говорят и спорят от «мелких» блогеров до «больших» политиков. Рэпу поклоняются и любят. Редакция «Аргументы недели» решила разобраться, кто является кумирами современного поколения

//В мире

Советник президента России назвал фронты «гибридной войны» США против Москвы

Советник президента России назвал фронты «гибридной войны» США против Москвы

Соединенные Штаты ради удержания своего лидирующего положения в мире разворачивают «гибридную войну» против геополитических конкурентов. Такую точку зрения озвучил Сергей Глазьев, советник президента России.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Общество

Пастафариане с Волги ополчились на московских

Пастафариане с Волги ополчились на московских

В России с 2013 года действует — Русская пастафарианская церковь Макаронного Пастриархата (РПЦ МП). Одна из наиболее активных её общин находится в Нижнем Новгороде. Здесь пастафариане получили даже регистрацию в региональном Минюсте как религиозная организация.

//Новости СМИ2

//Общество

«Песнь Буревестника»: зачем «ядерную птицу» испытывали в Нёноксе?

«Песнь Буревестника»: зачем «ядерную птицу» испытывали в Нёноксе?

Нынешнюю ситуацию в мире сложно назвать спокойной: со стороны США сделаны недвусмысленные шаги для нагнетания напряженности - они в одностороннем порядке уже покинули договоры по ПРО и РСМД, предполагают выход из СНВ-3.

//Экономика

Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США

Трамп попросил Японию совершить масштабные закупки сельскохозяйственной продукции у США

СМИ во вторник, 13 августа, сообщили, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп попросил руководство Японии произвести масштабные закупки американской сельскохозяйственной продукции.

//Общество

Кремль: российские ракетные системы являются лучшими в мире

Кремль: российские ракетные системы являются лучшими в мире

Днем во вторник, 13 августа, в Кремле сделали важное заявление. Согласно последней информации, российские ракетные системы по-прежнему являются лучшими в мире, несмотря на разработки США.

//Происшествия

Катер врезался в берег в Санкт-Петербурге

Катер врезался в берег в Санкт-Петербурге

Днем во вторник, 13 августа, стало известно, что в акватории Невы в Санкт-Петербурге катер врезался в береговую линию. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставили в городском ГУ МЧС.

//Здоровье

Четыре шага к победе над гипертонией без таблеток назвала американский медик

Четыре шага к победе над гипертонией без таблеток назвала американский медик

Элизабет Клодас, кардиолог из Соединенных Штатов, перечислила четыре шага к победе над гипертонической болезнью без приема лекарств. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

//Шоу-бизнес

Валерия показала, как поднимает 12-килограммовую гирю на тренировке

Валерия показала, как поднимает 12-килограммовую гирю на тренировке

51-летняя певица Валерия продемонстрировала фотографию, на которой поднимает 12-килограммовую гирю в рамках тренировки. Артистка регулярно занимается спортом, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

//Новости партнеров

//В мире

Кому из россиян упростят получение украинского гражданства?

Кому из россиян упростят получение украинского гражданства?

Правительство Украины по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовит законопроект, согласно которому украинское гражданство может быть предоставлено некоторым категориям россиян в упрощенном порядке.

//В мире

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для перехвата российских Ту-142

Истребители ВВС Британии поднимались в воздух для перехвата российских Ту-142

В минувший понедельник, 12 августа, истребители Typhoon ВВС Великобритании были подняты для перехвата российских самолетов Ту-142. Соответствующую информацию предоставили в британском Минобороны.

//Шоу-бизнес

В Сети подозревают, что Бородина не живёт с мужем

В Сети подозревают, что Бородина не живёт с мужем

Пользователи Сети активно обсуждают ситуацию в семье телеведущей Ксении Бородиной и бизнесмена Курбана Омарова. Поклонники пары уверенны: между супругами произошёл разлад.

//Здоровье

Главные симптомы наступающего инфаркта миокарда обозначила врач-кардиолог

Главные симптомы наступающего инфаркта миокарда обозначила врач-кардиолог

Обозначены главные симптомы наступающего инфаркта миокарда. Соответствующую информацию озвучила врач-кардиолог Екатерина Сапрыкина, говорится в материале, опубликованном в российской блогосфере.

//Общество

Российские профсоюзы выступают за сокращение рабочей недели

Российские профсоюзы выступают за сокращение рабочей недели

Федерация независимых профсоюзов России предложила сократить россиянам рабочую неделю. По словам инициаторов предложения, европейский опыт показывает положительные стороны подобного решения.

//Происшествия

В центре Москвы совершено нападение на служителя собора

В центре Москвы совершено нападение на служителя собора

На алтарника в храме в центре Москвы напал вооруженный мужчина. Согласно последней информации осведомленных источников, происшествие случилось в столице в минувший понедельник, 12 августа.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры