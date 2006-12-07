Даты и люди: 7 – 13 декабря

7 декабря – 80 лет Петру Сергеевичу Вельяминову, народному артисту России. Потомок русских аристократов и зэк сталинских лагерей, впервые прославился в ролях председателей колхозов и партработников в знаменитых телесериалах брежневской поры «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Кстати, в те годы Эльдар Рязанов хотел попробовать его на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы». Вельяминов отказался: сказал, что в характере Лукашина есть инфантильность – качество, которого он лишен в принципе. 8 декабря 1863 г. – на 52-м году жизни умерла Наталья Николаевна Пушкина (урожденная Гончарова), жена великого поэта, невольно ставшая причиной его гибели. Пушкин – после дуэли: «Ты ни в чем не виновата. Честь моя и честь моей жены принадлежит России. Поезжай в деревню, живи там два года, потом выходи замуж, только не за пустозвона». Наталья Николаевна вторично вышла замуж не через два года, а через семь лет за генерал­-майора, командира лейбгвардии Кавалергардского полка Петра Петровича Ланского, который стал ей верным мужем, а детям (тем, что от Пушкина и от брака с ним) – достойным отцом. 10 декабря – 185 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, классика русской литературы. Я не люблю иронии твоей. Оставь ее отжившим и не жившим, А нам с тобой, так горячо любившим, Еще остаток чувства сохранившим, – Нам рано предаваться ей! 11 декабря 1800 г. – российский император Павел I обсуждает с немецким писателем и дипломатом Коцебу идею, способную предотвратить кровопролитные войны: лидеры враждующих государств должны в рыцарском поединке решить международный спор, не впутывая в политику свои народы.