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Даты и люди: 7 – 13 декабря

№ 31(31) от 07.12.2006 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 7 – 13 декабря
Н.Н. Пушкина (Гончарова)

7 декабря 80 лет Петру Сергеевичу Вельяминову, народному артисту России. Потомок русских аристократов и зэк сталинских лагерей, впервые прославился в ролях председателей колхозов и партработников в знаменитых телесериалах брежневской поры «Тени исчезают в полдень» и «Вечный зов». Кстати, в те годы Эльдар Рязанов хотел попробовать его на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы». Вельяминов отказался: сказал, что в характере Лукашина есть инфантильность – качество, которого он лишен в принципе.
 
8 декабря 1863 г. на 52-м году жизни умерла Наталья Николаевна Пушкина (урожденная Гончарова), жена великого поэта, невольно ставшая причиной его гибели.
 
Пушкин – после дуэли: «Ты ни в чем не виновата. Честь моя и честь моей жены принадлежит России. Поезжай в деревню, живи там два года, потом выходи замуж, только не за пустозвона». Наталья Николаевна вторично вышла замуж не через два года, а через семь лет за генерал­-майора, командира лейбгвардии Кавалергардского полка Петра Петровича Ланского, который стал ей верным мужем, а детям (тем, что от Пушкина и от брака с ним) – достойным отцом.
 
10 декабря 185 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, классика русской литературы.
 
Я не люблю иронии твоей.
Оставь ее отжившим и не жившим,
А нам с тобой, так горячо любившим,
Еще остаток чувства сохранившим, –
Нам рано предаваться ей!
 
11 декабря 1800 г. российский император Павел I обсуждает с немецким писателем и дипломатом Коцебу идею, способную предотвратить кровопролитные войны: лидеры враждующих государств должны в рыцарском поединке решить международный спор, не впутывая в политику свои народы.

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