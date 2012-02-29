Выборы-1937

Перекличка событий: на носу – 4 марта, но ведь 75 лет назад у нас в стране тоже проходило голосование! На первых советских всеобщих прямых тайных выборах первого Верховного Совета СССР. Вспомним их.

Пример предвыборной агитации

«Известия» 12.12.1937. «Ежов! Почему это имя не сходит с уст миллионов людей? Потому что Ежову великая страна наша обязана организацией разгрома фашистской агентуры. С тех пор как сталинский нарком Ежов возглавил Народный комиссариат внутренних дел, настали чёрные дни для троцкистов, бухаринцев и прочих наймитов фашистских разведок. Сколько бы ни засылали нам враги диверсантов и шпионов – зоркий глаз и твёрдая рука доберутся до каждого врага нашей родины».

С Николая Ивановича Ежова в тогдашней «известинской» публикации начиналось представление кандидатов в депутаты Верховного Совета СССР от «силовиков» – чекистов, военных. Были ещё обзорные тексты про кандидатов-колхозников, кандидатов-женщин… Сразу оговоримся: если не брать персонажей вроде Николая Ивановича, то масса избранных тогда людей – вполне достойные, к ним ни у современников, ни у потомков никаких претензий. Просто у эпохи были свои правила игры.

Равные, прямые, тайные

Выборы в Верховный Совет СССР 1937 года проходили, если точно, не буквально 75 лет назад: голосование состоялось 12 декабря, а избирательная кампания началась двумя месяцами раньше – с 12 октября. Но в данном случае не это важно.

А важно вот что: принятая в 1936-м Конституция гарантировала стране всеобщие, равные, прямые выборы при тайном голосовании. Сталин в интервью главе американского газетного концерна Рою Говарду пояснял: да, в них участвует лишь коммунистическая партия. Ну и что? В СССР нет противостоящих друг другу классов, потому нет и нужды в других политических силах. Зато у нас есть общественные организации – от них и будут альтернативные кандидаты. На главенство партии не посягаем, а вот конкретным бюрократам люди, голосуя «за» или «против», смогут дать бой. «Выборы будут хлыстом в руках населения против плохо работающих органов власти».

Скрытые пружины

О выборах-1937 до сих пор идут споры. Есть «просталинские» версии (например, Ю. Жукова): вождь пытался по-своему подправить политическую систему, однако партаппарат, не желая расставаться с властью, делал всё по-своему, топил в вате и словесах любые опасные для него указания сверху. Увы, сильно это отдаёт вечной сказкой о хорошем царе и плохих боярах. В свою очередь знаток механизма репрессий «мемориалец» Н. Петров обращает внимание на прямую взаимосвязь между выборами и пиком «большого террора» – 1937 годом. Формально Конституция предоставляла избирательные права гораздо большему, чем ранее, числу граждан – и в преддверии массового прихода людей на избирательные участки шла «зачистка» тех, кто мог бы создать проблемы. Своя логика есть, хотя доводить её до абсолюта не будем: террор не с выборами начался, после них не закончился.

Известный историк Рой Медведев («АН» обратились к нему как к человеку, знающему не только бумаги, но и дух эпохи) на вопрос о выборах 1937 г. усмехнулся: не усложняйте! Ещё один спектакль сталинской эпохи. Нужна была имитация демократизации страны. Делиться властью Сталин, конечно, не собирался, ясно было, что жизнь после выборов иной не станет. Но пусть и такая завитушка в политическом орнаменте появится. Зачем эта кампания была нужна в принципе? Логика сталинского характера: внешне должно быть цивилизованно.

32 альтернативных кандидата

Хотя, похоже, поначалу действительно не исключалась некая возможность альтернативности выбора. Предполагалось, что свои кандидатуры смогут выдвигать общественные организации и некие «общества трудящихся». Уточним – например, церковная община ни тем, ни другим не являлась, речь шла о выборе между представителями какого-нибудь Союза воинствующих безбожников и, например, МОПРа.

Но и таким вольнолюбивым помыслам быстро поставили заслон. В итоге в день выборов от каждого округа шёл один кандидат. Что же до альтернатив… Особая телеграмма секретаря Центральной избирательной комиссии Г. Маленкова перечисляла 32 фамилии тех, кто также может быть выдвинут в любом из округов: тт. Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович и так далее, включая общепризнанных героев вроде знаменитых маршалов, полярников или лётчиков. Объяснялось: у всех трудящихся должно быть право выдвинуть своим депутатом, например, тов. Чкалова – а уж он сам решит, где баллотироваться.

Правда, при отборе кандидатур тщательно следили за пропорциями – чтобы в конечном итоге столько-то оказалось депутатов от крестьян, от рабочих, интеллигенции.

На местах

Как реально проходила выборная кампания 1937 г., сегодня исследовано хорошо. Мне встречались публикации по Алтаю, Белоруссии... Примерно одно и то же. Потому сошлюсь на подробную, хорошо документированную статью сибирского историка А. Ильина (журнал «Родина», №8-2008). Она рассказывает о выборах в Красноярском крае – а различия с другими местами несущественны.

Перед началом кампании прошёл пленум крайисполкома. Руководителям местных Советов в закрытом порядке зачитали директивное письмо: надо быть готовыми, что под флагом демократии в органы власти попытаются проникнуть враги – троцкистско-зиновьевские агенты фашизма, тайные церковники, антисоветские элементы… Потому следует усилить работу с массами. Для этого в помощь активу чуть позже привлекли представителей кооперации и общественных организаций (например, «Осоавиахима»).

По своей линии активизировался и НКВД. В августе в Красноярске заработала «тройка». В первый же день она с ходу приговорила к смерти 135 человек. Но стало ясно, что с такими ударными темпами местные чекисты быстро исчерпают выделенный им лимит на расстрелы и заключение в лагерь (750 и 2500 человек). Запросили Москву. В ноябре пришло письмо за подписями Сталина и Молотова: разрешалось расстрелять ещё 6600 человек. А непосредственно в день выборов местная пресса сообщила, что органами разоблачена особо опасная шайка «троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов» на Красноярской железной дороге. Её возглавляли «подлые враги и фашистские псы» – начальник дороги Ломакин и начальник политотдела Гадаев.

Работа с избирателями

При этом вовсю составлялись списки избирателей, формировались участковые комиссии. Их костяком становились учителя и другие специалисты. Но поскольку люди грамотные, с ними имелась особая проблема: этот из белых, тот – из «бывших», у такого-то брат троцкист. В Хакасии была «разоблачена» дочь шамана. Отсев шёл повсеместный.

Агитация, как точно замечает А. Ильин, строилась по принципу «был плохой царизм, стал хороший социализм, за границей люди живут ещё хуже». «Организаторы кампании больше надеялись на природный консерватизм и страх (населения. – Прим. ред.), чем на агитационные материалы». Людям рассказывали биографии кандидатов, а заодно, например, о проблемах английских рабочих. Или вот типичный пример тогдашних агитматериалов – статья в «Огоньке» с обличением избирательной системы в буржуазной Венгрии. В свою очередь трудящиеся нередко информировали агитаторов о подозрительных знакомых, явно «врагах народа» – подобные факты тоже зафиксированы. Примеров какой-то нестандартной агитации (или самоагитации) мне не встречалось. Разве что кандидат Н. Баланов, лётчик, Герой Советского Союза, на встречу с избирателями прилетел на самолёте.

Торжественный день

Власть так боялась неожиданных эксцессов в день выборов – были ли они? Скажем так: из опубликованных ныне сводок НКВД известно о каких-то мелких антисоветских проявлениях (ну, скажем, лидер неких сектантов призывал не голосовать) – но не более. Всё прошло организованно, чётко, бравурно. По крайней мере – официально. А то ведь накануне выборов Центризбирком разослал по окружкомам секретную телеграмму. В Москву предписывалось сообщить точное количество пришедших к урнам избирателей, результаты голосования, число бюллетеней с вычеркнутыми кандидатурами (то есть подлинную информацию). Но оглашать эти данные, как и любые другие, категорически запрещалось. В печати следовало сообщить лишь фамилию избранного кандидата – и никакой цифири.

Согласно официальной, вошедшей во все советские учебники информации, в выборах 1937 г. участвовали 96,8% от общего числа избирателей, из них 98,6% проголосовали за блок коммунистов и беспартийных. Менее процента (632 тыс. человек) высказались против. Все кандидаты стали депутатами.

Включая кровавого Николая Ежова, убийцу тысяч и тысяч безвинных людей. Позднее он был избран также депутатом Верховных Советов РСФСР, УССР, БССР, Азербайджанской, Казахской, Киргизской, Таджикской, Туркменской, Узбекской ССР, Башкирской, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Крымской, Мордовской, Немцев Поволжья, Татарской, Удмуртской, Чечено-Ингушской и Чувашской автономных республик.

Впрочем, ни один из этих мандатов не спас Ежова, когда пришёл его черёд.