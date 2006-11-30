Даты и люди: 30 ноября – 6 декабря

30 ноября – юбилей Светланы Алексеевны Жильцовой, заслуженной артистки РСФСР, одного из первых дикторов отечественного телевидения. Между прочим, именно Светлана Жильцова была и первой ведущей КВН, лишь позднее «в пару» ей появился Александр Масляков.

2 декабря 1906 г. – приговорен к повешению эсер-максималист Михаил Иванович Соколов («Медведь»). Михаил Соколов («Мед­ведь») – одно из самых громких имен в истории российского предреволюционного террора. Крестьянский сын, один из вожаков боев на Красной Пресне в 1905 году, он благодаря физической силе, храбрости и энергии пользовался особой популярностью в среде эсеров-боевиков. Выйдя из действующих организаций, создал свой «Союз эсеров - максималистов». Самая знаменитая (и самая кровавая) акция, подготовленная «Медведем», – взрыв дачи премьера Столыпина на Аптекарском острове 12 августа 1906 г. Погибло 22 человека (все – случайные люди), ранено около 30, в том числе дочь и сын премьера. Сам Столыпин не пострадал. Соколов вскоре был схвачен.

3 декабря – 50 лет со дня смерти Александра Родченко (1891–1956) – советского художника, дизайнера, мастера фотоискусства. Ярко талантливый художник, Александр Родченко с восторгом принял революцию, стал одним из создателей конструктивизма – неповторимого художественного стиля 1920 годов. К концу жизни затравлен, ошельмован, исключен из Союза художников. Из письма дочери: «(…) Все уничтожат, выбросят, и ни одной вещи не останется нигде. (…) Слава, Любовь и Жизнь… Что же осталось? Славу я презирал. Любовь… ограничил, жизнь не ценил. Фантазию одну не ограничивал. И делал то, что нравится. Вот и все…» Сегодня произведения А. Родченко входят в золотой фонд отечественного искусства.

6 декабря – 35 лет назад умерла Матильда Кшесинская (1872–1971), замечательная русская балерина, возлюбленная нескольких великих князей в том числе будущего императора Николая II).