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Слезы линкора

№ 30(30) от 30.11.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Юрий ДУРНЕВ, военный журналист ]

Слезы линкора
Документальные кадры бомбежки

 

Перл-Харбор конечно, - одно из важнейших событий в истории ХХ века. Но есть еще одна особенность - это и событие, касающееся США. А в США есть такая вещь, как Голливуд. И уж Голливуд не даст планете забыть о событиях, касающихся истории США.

Такое чувство, что картины, посвященные Перл-Харбору, в Голливуде снимались для каждого нового поколения. Нынешние молодые смотрят знаменитый блокбастер с Беном Аффлеком: двое летчиков («все они красавцы, все они герои»); прекрасная медсестра между ними; президент Рузвельт, во имя вдохновения нации в нужный момент преодолевающий свой паралич; конечно же великолепные спец­эффекты в батальных сценах...

Для тех, кому по душе «то же самое, но без любовной мути», - американо-японский фильм 1970 года «Тора! Тора! Тора!» - не менее масштабная, достаточно точная, хотя и скучноватая кинореконструкция перл-харборских событий.

А за пятнадцать лет до того была классика - фильм «Отсюда - и в вечность», где действие тоже происходило в Перл-Харборе. Правда, там не столько воспевались подвиги, сколько рассказывалось о тупости гарнизонной жизни, об армейской жестокости; снималась-то картина в начале 1950-х, пафос был не в моде...

Но фильмы - фильмами, а интересно разобраться, что же действительно произошло в «Жемчужной гавани» в декабре 1941-го.

Политический морской узел

Драма случилась потому, что должна была случиться - слишком туго в теплых морях затянулся политический узел.

За несколько десятилетий до начала Второй мировой Японская империя прочно утвердилась на азиатском континенте. Ее амбициям в продвижении на юг противостояли главным образом США (и - не очень настойчиво - Ав­стралия). Между тем международная обстановка явно складывалась благоприятно для Стра­ны восходящего солн­ца: эффективно действовала ось «Рим - ­Берлин - Токио», истекала кровью Россия в битве под Москвой, в Средиземном море немецкие и итальян­ские корабли и подлодки наносили болезненные удары по английскому королевскому флоту. Морские успехи стран «оси», что называется, вдохновили японцев на вооруженную разборку с янки.

Заручившись авторитетной поддержкой Гитлера, японцы стали готовиться к удару. (Фюрер, кстати, через четыре дня после Перл-Харбора сам объявил о  начале боевых дейст­вий против Америки.)

Полный разгром (в том, что он произойдет, японцы не сомневались) американцев на Гавайях и оккупация Гонконга должны были надолго предохранить Японию от военных неприятностей. Потому такое внимание уделялось Перл-Харбору. Это был тот случай, когда противника планировали первым же ударом если не нокаутировать, то оправить в состояние «гроги».

Ужас объял Перл-Харбор

Ранним утром 7 декабря 1941 года япон­ская эскадра адмирала Ямомото (два линкора, 6 авианосцев, 3 крейсера, 9 эсминцев и 3 подводные лодки) вышла в район, расположенный примерно в 260 милях от Гавайских островов. За двое суток до того позицию перед входом в гавань Перл-Харбор заняли 20 японских подводных лодок.

В это время на базе находилось до 70 боевых кораблей, стоявших чуть ли не борт о борт. Еще до нанесения первого удара американские операторы обнаружили в районе гавани перископы двух подводных лодок без опознавательных знаков. Это были японские лодки-малютки. Одну тут же потопил дежурный эсминец.

Американские радары засекают самолеты противника, но они идут с севера, и японцев принимают за своих же бомбадировщиков. В результате с севера над островом Оаху, где располагается гавань Перл-Харбор, нависает армада из 183 самолетов с эмблемой Страны восходящего солнца. Синхронно с юга, со входа в гавань начинают торпедную атаку подлодки. Через три четверти часа накатывает вторая волна бомбардировщиков - их 160.

Штурмовка была злой, тяжелой, ошеломительной. Ужас объял Перл-Харбор. База находилась в состоянии шока. Оставшиеся в живых свидетельствовали: американские офицеры от беспомощности стреляли по неприятельским самолетам и кораблям из пистолетов.

Молниеносность японской атаки, казалось, поставила главную базу Тихо­океанского флота США на грань полной катастрофы. Были потоплены 4 линкора, 1 устаревший линкор, переделанный в управляемый корабль-мишень,
2 эсминца и 1 минный заградитель. Потеряли боеспособность еще 4 линкора, 3 крейсера, 1 эсминец и одно вспомогательное судно. Было уничтожено 188 самолетов - более половины всех базирующихся в Перл-Харборе, а свыше четверти оказались поврежденными. Людские потери - около четырех тысяч убитых.

Америку особенно потрясла трагедия линейных кораблей «Аризона» и «Оклахома». Первый был атакован четырьмя мощными авиабомбами. Они пробили несколько палуб и носовые отсеки - там располагались запасы снарядов и тонны горючего. От взрыва вздыбилась волна, похожая на цунами. Линкор «Аризона» раскололся на две части, и в течение нескольких минут его поглотила черная вода бухты. На дно ушел весь экипаж - 1177 американских моряков. Та же участь постигла и «Оклахому». Она была поражена девятью торпедами. Перевернувшись вверх днищем, корабль медленно пошел под воду...

Шок и растерянность не проходили долго...

Аргумент историка

После вероломного нападения на Перл-Харбор возмущение американского общественного мнения было столь велико, что гнев обернулся против японской диаспоры в США. Практически все «американские японцы» (112 тыс. чел.) были депортированы в глубь страны. Характерно, что американские спецслужбы, работавшие в лагерях, не выявили среди этих 112 тысяч ни одного человека, которому можно было бы предъявить какое-либо обвинение, связанное с пособничеством врагу. Все высланные впоследствии были реабилитированы. Естественно, вспоминаются наши чеченцы, поволжские немцы, крымские татары... Аналогия не доказательство, но, оценивая исторические эпизоды, необходимо делать поправку на контекст времени.

Qui prodest?

Как могло случиться, что японцы смогли скрытно подготовить такую разрушительную акцию против ведущей страны мира? Первая мысль - проспали американские спецслужбы: разведка, контрразведка, резидентуры, наконец, военные... Но не все так просто. Спецслужбы честно отрабатывали хлеб. Они докладывали о надвигающейся атаке. Так, тогдашний посол в Японии Джозеф Грэй доносил в Вашингтон о готовящемся рейде японцев. Дважды о том же сообщал корейский агент, работавший на разведку США. Буквально за день до атаки американские крипто­графы, взломав японский дипломатический код, перехватили зашифрованное задание: японскую разведку интересовал порядок расположения линкоров и авианосцев в Перл-Харборе. Обо всем этом докладывалось руководству США. А оно эти доклады игнорировало. (Не напоминает ли ситуация нашу, когда к Сталину стекалась информация о готовящемся вероломном нападении Гитлера - а Сталин не верил?)

"Qui prodest?" в переводе с латыни - «кому выгодно?». Считается, что ответ на этот вопрос помогает в определении виновного. На самом деле - все сложнее. Тот же Перл-Харбор, если вдуматься, был выгоден не только японскому милитаризму. И историки начинают выдвигать версии.

Например, такая: президент Франклин Рузвельт доподлинно знал о готовящемся вторжении, но мер не принял сознательно, ибо надо было переломить довольно активное сопротивление изоляционистов - сторонников нейтралитета Америки в войне. Жалко людей, погибшие корабли? Но политика - вещь циничная, а тут еще выясняется интересная подробность: практически все основные суда, погибшие (или выведенные из строя) в результате японского нападения, можно отнести к категории устаревших. Американские же авианосцы (они наряду с линкорами были главной целью японцев) перед нападением ушли на учения, не пострадали и впоследствии сыграли важную роль в начавшихся боевых дей­ствиях. Просто повезло?

Еще версия: о нападении на Перл-Харбор знал британский премьер Уинстон Черчилль, но намеренно сохранил тайну от Рузвельта. Цель была «благой»: как можно быстрее вовлечь США в открытые боевые действия против нацистской Германии.

Думается, знал и Иосиф Сталин. Советский суперагент Рихард Зорге не мог упустить такую информацию. А Совет­ский Союз был крайне заинтересован в скорейшем оформ­лении антигитлеровской коалиции.

Аргумент историка

Японцы, конечно, стремились ударить наповал - но как вышло, так вышло. Практически все потопленные корабли (кроме трех линкоров) были вскоре подняты и отремонтированы. Кроме того, три принципиально важные цели остались нетронутыми (японцы или не знали про них, или просто забыли). Во-первых -
нефтехранилища. Во-вторых - ремонт­ные мастерские (которые тут же начали работать). И в-третьих - стоявшая отдельно группировка подводных лодок
(9 субмарин). То есть, когда прошел первый шок, выяснилось: при всех трагических последствиях для флота сама база Перл-Харбор из строя не выбыла.

Как живут ветераны Перл-Харбора

В США служба в морской авиации и на флоте (особенно подводном) считается особо престижной. Офицеру-подводнику, проплававшему без перерыва 5 лет, государство бесплатно предоставляет дом и легковой автомобиль. (Вспомним: после гибели «Курска» мы увидели, в каких ужасных условиях живут наши подводники.) Все послевоенные годы действует ассоциация уцелевших в бомбардировке Перл-Харбора. Ветеранам и их семьям государство оказывает достойную материальную помощь (разумеется, помимо пенсии), в магазинах для них действуют существенные скидки на промышленные и продовольственные товары, включая алкоголь и сигареты. Впрочем, этой льготой пользуются все американские ветераны Второй мировой, корейской, вьетнамской войн и других вооруженных конфликтов, в которых участвовали США.

Битва за Азию

Японцы «ковали железо, пока горячо». Одно­временно с ударом по Перл-Хар­бору был блокирован Гонконг - самый отдаленный английский опорный пункт на Дальнем Востоке.
В тот же день, 7 декабря, япон­ские войска начали высаживаться на южном побережье Сиама (Таиланда), возникла угроза оккупации Сингапура. Озабоченный этим, британ­ский адмирал Филлипс немедленно вышел в море на перехват обнаглевшего противника. Английская эскадра состояла из двух линкоров - «Принс оф Уэлс» и «Рипалс» -  и четырех эсминцев. Она шла без обещанного прикрытия с воздуха, поскольку британские самолеты были заняты борьбой с японскими десантами. 9 декабря 1941 г. японская воздушная разведка обнаружила английскую эскадру. А на следующий день ее атаковали с воздуха бомбардировщики и торпедоносцы. Оба линкора пошли ко дну. Адмирал Филлипс погиб. Устранив угрозу со стороны американцев и англичан, Япония перешла к планомерному захвату Филиппинских островов. Последний из многочисленных японских десантов был высажен здесь под Рож­дество 1941 года. За декабрь японцы успели провести также два крупных десантирования на территории Северного Борнео.

К этому времени под Моск­вой Красная армия, измотав и обескровив немецкую ударную группировку армий «Центр», начала контрнаступление, а затем и общее наступление. Впереди был и Сталинград, где впервые прозвучали похоронные колокола для оси «Рим -Берлин - Токио».

Аргумент историка

Те, кто смотрел фильм «Перл-Харбор», наверняка помнят отважного чернокожего кока, который в нужный момент из зенитного пулемета сбивает японский самолет. Повар такой был, он действительно вел себя под огнем удивительно храбро, был награжден, правда, сбить ему никого не удалось. Вообще японцы потеряли при налете 29 самолетов и 5 сверхмалых подлодок; одна сверхмалая выскочила на риф. В целом же стоит помнить: дирекция мемориала в Перл-Харборе указала создателям картины на 118 (!) грубых и мелких фактических ошибок.

Память Перл-Харбора

В начале 60-х годов ХХ века в память о трагедии в Перл-Харборе американцы возвели величественный мемориал. Ежегодно 7 декабря здесь проходит молебен по душам погибших моряков и летчиков. На него приезжает каждый вновь избранный президент США, чтобы почтить память павших. Всех, кто посещает мемориал в Перл-Харборе, знакомят с трогательной легендой, которую кто-то образно назвал «Слезы линкора «Аризона». Дело в том, что уже долгие-долгие годы из машинного отделения затонувшего корабля по капле просачивается масло, расплываясь по воде сиренево-алым пятном. Американцы говорят: «Это линкор плачет по своему экипажу».

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