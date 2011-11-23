Ливийская ССР

Ливия в последние месяцы – горячая тема: очередная арабская революция, гражданская война, гибель полковника Каддафи, сейчас – захват его сына. Эксперты гадают – что ждёт эту страну завтра? Распад? Обновление?

Но помним ли мы, что после Второй мировой войны Ливия (или часть её) могла вообще-то стать советской территорией?

Рим против Стамбула

Когда сегодня ищут причины ливийской трагедии (а гражданская война для любой страны – трагедия), как-то очень мало говорят о её исторических предпосылках. Но ведь, напомним: нынешняя Ливия – государство молодое и в известном смысле искусственное. Волею событий в нём оказались объединены разные племена и народы – причём, как показывают последние события, трудно сказать, сознают ли они себя единой общностью.

Отсчёт же этих событий надо начинать с 1911 года. Тогда Италия тайно заручилась согласием великих держав (России в том числе) и направила Турции беспрецедентно наглый ультиматум: есть, мол, у вас на средиземноморском берегу две симпатичные окраинные территории, Триполитания и Киренаика. Только управляются они плохо – и мы их забираем себе.

Заметим: как управлять своими землями – дело Турции. Но слишком обширна была Османская империя, до этих задворок действительно руки еле доходили. Стоят там немногочисленные гарнизоны – ну и ладно! Что охранять? Ладно – прибрежная полоса, а то ведь большая часть здешнего пространства – выжженная солнцем пустыня с нечастыми бедуинскими караванами. Но Италия планировала идти в глубь Африки и вообще мечтала о членстве в престижном клубе европейских колониальных держав – почему бы не отодрать то, что некрепко прибито и болтается на ветру?

Триполитанская война

Так или иначе, вслед за ультиматумом грянула ныне забытая Триполитанская война (1911–1912). Италия имела мощный флот, авиацию (считается, что здесь она впервые была использована в боевых целях), войска регулярной выучки. Турки могли рассчитывать на исконное непокорство части арабских племён, талант отдельных командиров (например, молодого капитана Мустафы Кемаля – будущего преобразователя Турции) – и, пожалуй, всё. Кто победил – понятно.

Дальнейшую историю можно трактовать по-разному. Можно говорить о героях и жертвах. Действительно, часть бедуинов партизанила ещё долго, давили их жесточайше. При этом другая (и немалая) часть населения охотно европеизировалась и к новой власти относилась вполне лояльно – благо, итальянцы (отдадим должное), покончив с сопротивлением, начали вкладывать в Ливию силы, средства, строить дороги, заводы… Подчеркнём: говорим уже именно про «Ливию». «Итальянская Ливия» – так с 1934 г. стали называться объединённые колонизаторами Триполитания, Киренаика и Феццан.

Но в Риме правил Муссолини. Италия после Второй мировой оказалась в числе проигравших. А выигравшие задумались: как быть с её колониями?

Перебирая варианты

Впервые об этом заговорил Сталин на Потсдамской конференции 1945 года. Лидеры стран-победительниц решили тогда, что темой займутся их министры иностранных дел. В 1945–47 гг. соответствующие конференции собирались трижды – в Лондоне, Париже и Нью-Йорке.

Колонии – это ещё и Эфиопия, Эритрея, часть нынешней Сомали, грекоговорящие Додеканезские острова, захваченные у турок в Триполитанскую войну. Но мы сейчас про Ливию.

Не вдаваясь в подробности, объясним суть подходов – хотя на самом деле игра шла сложная, и позиции сторон варьировались. Сама картина выглядела так. Итальянцы ушли, Триполитания и Киренаика оккупированы Британией и США, Феццан – войсками «Свободной Франции». Лидер былого антиитальянского сопротивления Идрис ас-Сенусси давно жил в Англии, англичанам и симпатизировал.

Вариантов предлагалось несколько:

– Ливия на десять лет поступает под международное управление под эгидой ООН, а потом получает независимость (предложение США);

– надо вернуть Ливию Италии, ведь это уже не фашистская страна (позиция Франции, которая Феццан, однако, была не прочь оставить себе);

– не только Ливия, но и остальные колонии должны перейти Англии (вариант, понятно, Лондона), поскольку британцы здесь воевали, проливали кровь. (Сталин: «Но Берлин-то взяла Красная армия!»);

– опять разделить Ливию на провинции и каждую передать какой-то из великих держав под опеку. Про это говорил СССР, подчёркивая: итальянцы вместе с немцами воевали на нашей территории, нанесён ущерб, мы вправе требовать компенсации.

Компенсацией могла бы стать передача под контроль СССР Триполитании – это заявил советский нарком иностранных дел Вячеслав Молотов в сентябре 1945-го.

Твёрдой ногой

Молотов – на старости лет: «Понадобилась нам после войны Ливия. Сталин говорит: «Давай, нажимай!» На одном из заседаний совещания министров иностранных дел я заявил о том, что в Ливии возникло национально-освободительное движение, мы хотим поддержать его и построить там свою военную базу. Бевину (министр иностранных дел Великобритании. – Ред.) стало плохо. Ему даже укол делали. Кричит: «Это шок, шок! Никогда вас там не было!» (Феликс Чуев, «Сто сорок бесед с Молотовым»).

Рассказ подтверждают мемуары де Голля. «Молотов потребовал для России мандат ООН на Триполитанию. При этих словах у Бевина и Бирнса (госсекретарь США. – Ред.) перехватило дыхание, заседание было прервано».

Но зачем Сталину понадобилась далёкая, абсолютно чужая земля? Заметим, ливийскую нефть ещё не открыли (а то бы дело спором дипломатов не кончилось).

Ответов, видимо, несколько. Сам Молотов объяснял Ф. Чуеву, что у Сталина тогда закружилась голова, даже сравнивал его с Милюковым, мечтавшим о Дарданеллах. При этом в другом месте замечает: Сталин вообще считал, что в своей истории русские замечательно воевали, но не умели пользоваться плодами побед – их тут же начинали оттирать плечом от пирога. Если так – то даже просто «обозначить флаг», напомнить конкурентам, что у СССР могут быть свои интересы, было со сталинской точки зрения полезно. Во-вторых – прагматические соображения. Замнаркома иностранных дел М. Литвинов подготовил в июне 1945-го аналитическую записку о том, что из бывших итальянских колоний может представлять для нас интерес. Ливия плюс хоть парочка Додеканезских островов – это уже возможность «твёрдой ногой стать в бассейне Средиземного моря».

Альтернативная история

Почему не вышло – скажем позже. Но давайте поиграем в альтернативную историю. А если бы вышло?

Молотов потребовал Триполитанию. Но, значит, ни о какой единой Ливии разговор бы уже не шёл? Допустим. Идём дальше… Мы добились своего, ставим базу. Тут же в других провинциях принялись бы такие же базы развёртывать англичане, американцы… Тем временем наступает холодная война. Идрис с подачи англичан поднимает знамя борьбы – возможно, под лозунгом единой Ливии. Наши чекисты ему противодействуют. Молотов в 1945-м подчёркивал: мы не собираемся навязывать ливийцам свой строй – нам нужна лишь база. Но логика событий заставила бы данный участок территории каким-то образом, скажем так, приноравливать под себя. Пусть даже мягко, без ГУЛАГов. Но мы бы наверняка растили лояльную элиту, посылали в свои вузы местную молодёжь…

Что потом? По обстановке. Интересно: при крайней необходимости решился бы Сталин на «прибалтийский» вариант – включение Триполитании в состав СССР, чтобы привязать напрочь (благо войска тут уже есть)? Хотя более вероятно превращение её, скажем, в просто ориентированное на нас государство, как вариант – соцлагеря.

Но вот в Ливии нашлась нефть. В местных умах возникает мысль: а зачем нам русские, с нефтью мы и сами заживём! И тогда…

Хотя, чего гадать: пока СССР был силён – хватило бы возможности и удерживать, и противостоять. Но когда ослаб… Престижно (и иногда выгодно) иметь свой флаг на далёких берегах – но чем дальше такие земли, тем труднее их удерживать! Александр II предпочёл Аляску продать, пока США не оттяпали.

Впрочем, возможно, вы предложите свою версию событий.

Ради итальянских коммунистов

Вышло, однако, – как вышло. В апреле 1946-го СССР вдруг переиграл позицию: предложил все колонии, включая Ливию, вернуть Италии. Там после войны очень популярна была компартия, она реально могла победить на парламентских выборах. Местному избирателю решили продемонстрировать возможный приз. Коммунисты, однако, не победили. СССР вошёл в четырёхстороннюю комиссию, работавшую в Ливии для определения судьбы страны. Пишут, что мы в первую очередь искали там силы, на которые могли бы опереться, – и не нашли. Потому постепенно и стали терять интерес.

24 декабря 1951 г. Идрис ас-Сенусси провозгласил независимость Ливии. СССР в тот же день признал новое государство. Идрис стал королём. 1 сентября 1969 г. его сверг Каддафи – и началась, как принято говорить, совсем другая история.