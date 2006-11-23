Даты и люди: 23 – 29 ноября

23 ноября 1746 г. – родился Александр Андреевич Баранов, первый главный правитель русских колоний в Северной Америке – личность замечательная, с порусски трагической судьбой. Каргопольский, потом сибирский купец, член Вольного экономического общества, он прожил в Америке 28 лет, пережил множество лишений и успехов, освоил огромные пространства, заложил здесь свыше 20 русских поселений (самое знаменитое – Форт Росс в Калифорнии), построил флот, торговал с Китаем и Гавайями, воевал с одними индейскими племенами и почитался другими – а пал жертвой петербургских интриг. Обвиненный в финансовых злоупотреблениях (последующая проверка доказала клевету), Баранов отбыл на родину оправдаться и умер в пути в 1819 г.

24 ноября – 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Михаила Николаевича Румянцева, более известного как «клоун Карандаш». «Сорок лет я шутил на манеже. У каждого вида искусства свой путь к истине, а у каждого художника свой путь познания истины. Я выбрал смешной путь». – 105 лет со дня рождения Героя Социалистического Труда, народного артиста СССР Михаила Николаевича Румянцева, более известного как «клоун Карандаш».

27 ноября 1806 г. – начало второй войны России с Наполеоном. Три русских корпуса, генералов Беннигсена, Буксгевдена и Эссена, под началом фельд­маршала Каменского перешли русскую границу, чтобы выступить на стороне уже разгромленной Пруссии. В российской военной истории – героическая, но не очень удачная страница, в которой были битва при Пултуске, Прейсиш­-Эйлау, Фридланд… Война закончилась подписанием Тильзитского мира.

28 ноября – 100 лет со дня рождения академика Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999) – замечательного российского ученого­филолога, гуманиста, основателя Фонда культуры, одной из самых ярких фигур общественной жизни в перестроечные и первые послеперестроечные годы.

29 ноября 1941 г. – в деревне Петрищево под Москвой после зверских пыток казнена партизанка, недавняя московская школьница Зоя Космодемьянская.