Первый «Стингер»

Президент Рейган считал: раз уж русские завязли в Афганистане – это нужно использовать. США начали активно помогать моджахедам. Нашим солдатам в афганских горах пришлось первыми принимать вызов.

Мельтанайское ущелье

«В январе 1987-го майор Евгений Сергеев был замом по боевой подготовке командира 186-го отдельного отряда специального назначения ГРУ ГШ. Но в Афганистане отряд для маскировки назывался просто: 7-й батальон. Занимались перехватом душманских караванов. А старший лейтенант Владимир Ковтун – командир группы, самой результативной. Сергеев давно планировал устроить засаду в труднодоступном Мельтанайском ущелье, это район Кандагара. И вот полетели туда на рекогносцировку – Сергеев, Ковтун и группа старшего лейтенанта Чебоксарова (ковтуновские ребята готовились к выходу на эту засаду, а Чебоксаров со своими оказались под рукой).

Шли так: спецназовцы на двух вертолетах Ми‑8 и два Ми-24 сопровождения. Сергеев и Ковтун – в головном Ми-8, Сергеев – на месте бортстрелка. Он первым заметил внизу группу вооруженных людей, дал очередь из курсового пулемета – указал цель. Снизу в ответ – два дымовых следа: обстреляли. Причем в тот момент наши не поняли, что это «стингер», решили просто гранатомет – шли низко, а «стингер» низколетящие цели не захватывал. Что ж… Машины сопровождения остаются в воздухе и огнем берут душманов в «мешок», Ми-8 идут к земле. Спецназ высадился – и попал под кинжальный огонь. Но было очевидно – «духов» все же застали врасплох. Начался бой.

Командовал Сергеев – и очень эффективно. «Духи» начали отходить. Ковтун заметил, как один из них выскочил из укрытия и, отстреливаясь, побежал по руслу высохшего ручья. Чем-то он был необычен – странная труба за спиной, в руке – непонятный предмет. Владимир рванул за ним. Разрыв, однако, был очень велик, «дух» мог уйти. А Ковтун – мастер спорта по стрельбе. Вскинул автомат. Пуля попала «духу» в затылок. Ковтун подбежал, собрал трофеи. Уже понял, что труба – от ПЗРК… А предмет, что убитый держал в руках, – модный чемоданчик-дипломат. Задерживаться нельзя было, вернулся к вертолету. Тем временем бойцы нашли на местности еще две такие же отстрелянные трубы. В вертолете Владимир внимательно осмотрел трубы, открыл дипломат. На трубах – фирменная маркировка, в дипломате – весь набор инструкций по боевому применению... «Женька! Это «стингер»! – крикнул Сергееву. Тот обернулся, расплылся в улыбке: «Поздравляю!» Несколько месяцев назад перед строем зачитывался приказ: те, кто первыми захватят «стингер», получат Героя Советского Союза».

Невыполненные обещания

Я цитирую диктофонную запись беседы с Евгением Логиновым – автором сценария документального фильма «Звезду за «стингер» (телекомпания «АБ-ТВ», режиссер – А. Милославов; 25 октября фильм планирует показать телеканал «Звезда»). С экрана ту же историю рассказывают сам Владимир Ковтун и тогдашний командир 22-й бригады спецназа ГРУ ГШ генерал-лейтенант в отставке Дмитрий Герасимов. Первый добытый в Афганистане «стингер» и все, что происходило вокруг него, – тема картины.

«Трофей особой важности» был немедленно продемонстрирован на пресс-конференции афганского МИДа в Кабуле как наглядное доказательство вмешательства США в дела Афганистана. В ту же ночь улетел в Москву к понимающим людям, которые давно мечтали американскую новинку разобрать до винтика, изучить, сравнить. Ковтуна и Сергеева представили к Герою.

Но Героя они не получили. Почему? Сегодня можно лишь гадать. Возможно, кто-то еще решил попасть в списки, а не вышло – «так не доставайся же ты никому!». Возможно, кандидатуры показались спорными: спецназовцы – люди резкие, недипломатичные, из-за чего, бывает, всякие ситуации случаются. У того же Сергеева, например, неснятое партвзыскание – как тут Героя давать?

Владимир Ковтун и Евгений Сергеев продолжили воевать. А потом случилось то, что случилось – с армией и со страной.

Полковник запаса ГРУ ГШ В. Ковтун ныне фермер во Владимирской области. Евгений Сергеев умер в 2008-м: старые раны, сердце. Ему было 54 года. Памяти Сергеева фильм и посвящен.

Про историю захвата первого «стингера» писали не раз, есть художественный фильм «Охотники за караванами». Так что людям, знакомым с афганско-спецназовской темой, мы сейчас вряд ли сказали что-то новое. Но, во-первых, несмотря на все публикации, участники операции так до сих пор по-настоящему и не награждены. Чтобы исправить недостойную ситуацию, о ней надо напоминать и напоминать. А во-вторых…

С той стороны

Повторим – есть конкретная история, и есть фон, на котором она происходила.

Это сегодня Евгений Логинов – сценарист-документалист. А вообще он полковник запаса, военный переводчик с дари – одного из главных афганских языков. Соответственно с 1987 по 1989 г. – в Афганистане. Для него и приход в документальное кино начался с участия в различных телепередачах – приглашался поначалу именно как эксперт по афганской тематике. Естественно, работая над картиной, опирался на свои знания, связи, возможности. Потому в фильме участвует много людей «с той стороны» – бывшие афганские полевые командиры Хаджи Садар Ака и Мухамад Ареф, сотрудник ЦРУ в 1985–1989 годах Ник Пратт, немецкий кинооператор Диттмар Хак, ходивший с караванами через пакистанскую границу и снимавший бои с нашими. На вопросы отвечают спокойно, откровенно – столько лет прошло, чего уж!

Потому «АН» было интересно поговорить с Евгением Логиновым не только как с одним из создателей фильма, но и как со специалистом-афганистом.

– Евгений Леонидович, помните американский фильм «Война Чарли Уилсона»? Некий конгрессмен, гуляка и поддавала внезапно проникается идеей помощи несчастным оккупированным русскими афганцам и закручивает хитрую интригу, чтобы снабдить душманов «стингерами». И вот уже падают, пылая, советские вертолеты, – а там и конец войне. «Это сделал Чарли!»…

– Видел я фильм, читал книгу, по которой он снят. Обычная голливудская «фантазия на темы». Да, был Уилсон – один из многих причастных к истории со «стингерами». Да, «стингеры» серьезно осложнили полеты в афганском небе. Но в целом…

Справка «АН» «Стингер» (англ. FIM-92 Stinger) — американский переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей. Разработан компанией «Дженерал Дайнемикс». Принят на вооружение в 1981 году. Легкий и относительно простой в использовании, «стингер» стреляет ракетами класса «земля-воздух» и состоит на вооружении почти 30 государств.

До и после

– Когда в сентябре 1979-го мы вошли в Афганистан (напомню – действительно по просьбе тогдашнего афганского правительства!), президент США Картер заявил: это – угроза миру. Пришедший ему на смену Рейган предложил: раз уж русские там – давайте сделаем войну максимально дорогой и изнурительной для них. Началась многолетняя операция «Циклон»: финансирование, снабжение и обучение боевиков. Материалы по ней в США засекречены до сих пор, но есть литература, которой можно доверять, – например, мемуары Мухамада Юсуфа, бывшего заместителя начальника пакистанской разведки (формально все делалось ее руками), книги американского военного эксперта Лестера Грау… Генерала Юсуфа, мы, кстати, хотели снять – но он накануне умер, пожилой уже был. Зато сняли Ника Пратта. Это человек, который непосредственно отвечал за боевую подготовку моджахедов. Пратт прямо говорит: Советы действовали в Йемене, Эфиопии, из-за вас у нас были проблемы в Никарагуа и на Гранаде, вы помогали вьетнамцам – что ж, появился шанс посчитаться.

– Зато сейчас по американским вертолетам талибы бьют из тех «стингеров»…

– Ну, положим, те «стингеры» давно уже небоепригодны. У них батарея на два года рассчитана, да и то при надлежащем хранении. Вообще пока достоверных фактов применения ПЗРК в Афганистане не зафиксировано. «Чинук» с «морскими котиками», уничтожившими бен Ладена, судя по всему, сбили из обычного гранатомета. Другое дело, что американцы ПЗРК действительно очень боятся. Населению объявлено: мы их у вас готовы покупать. Дают такие деньги, что афганцы просто не в силах устоять.

– У вас не вызывает невольного злорадства сам факт: тогда американцы помогали душманам, а сейчас сами в Афганистане завязли?

– Злорадства – по отношению к кому? К их солдатам и офицерам? Нет, не вызывает. Я, бывая в Афганистане, с ними встречался. Действительно искренне убеждены, что несут афганцам свободу. Можно пожать плечами, но… Я военный, они военные. Военному человеку прикажут – он едет, куда велено. Какое тут злорадство?

Все сложнее. Конечно, невольно проводишь параллели. Наша армия ту войну не проиграла: войска решали поставленные задачи, ситуация была под контролем. Но экономика СССР действительно нагрузки уже не выдерживала. По моим подсчетам, Афганистан нам обошелся в 33 миллиарда инвалютных рублей. Доллар тогда, напомним, стоил 60–70 копеек. У американцев сейчас – схожие проблемы. На боевые действия в Афганистане и Ираке (для них это общая операция) уже давно потрачено более триллиона долларов, Пентагон просит еще миллиарды и миллиарды! Уже подсчитано: это самая дорогостоящая война в истории США после Второй мировой.

Но что существенно. Немалая часть американских трат – фактически разные формы выплат гражданам США (военнослужащим и др.), там находящимся. То есть опосредованно эти деньги в США все же вернутся. У нас же львиную долю ушедших миллиардов составляли вложения в развитие Афганистана. Нас обвиняли в оккупации – только странная была оккупация: где вы видели, чтобы оккупанты на занятой территории построили более 140 объектов? И каких! Домостроительные комбинаты, промышленные производства… Такая вот разница подходов. Хорошо это или плохо? Давайте думать.

Но что однозначно плохо – забывать таких людей, как Ковтун и Сергеев. Они-то свое дело делали честно.