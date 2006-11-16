Офицер и джентльмен

Михаил Семенович Во­ронцов припечатан пушкинским «Полумилорд, полу-невежда...», хотя объективный человек согласится: неправ классик. Да и сам поэт раскаивался в по­спешной эпиграмме. Познакомившись ближе с Воронцовым и его семьей (сразу заметим, что ничего между Пушкиным и супругой графа не было) он сохранил о Михаиле Семеновиче вполне теплые чувства. Конечно Воронцов с Пушкиным были очень разными людьми. Но ведь стране равно нужны и великий поэт, и талантливый военачальник, умный администратор.

...Если посмотреть на портрет Ворон­цова, кажется: перед нами английский дворянин, такой мог служить у Веллинг­тона или у Нельсона. Сын российского посланника в Лон­доне, Михаил проникся духом английского джентльменства, дипломатичности.

Иногда кажется, что пойди Ворон­цов по отцовским стопам - сделал бы для России гораздо больше. Во время завоевания Кавказа он провел переговоры с имеретинским царем - и сумел боевую задачу решить без крови. Хотя и в битвах труса не праздновал. За первую кавказскую войну - золотая шпага «За храбрость». В Бородин­ском сражении оборонял Семеновские флеши, ранен. Из личных средств оплатил лечение раненых солдат и офицеров своей дивизии.

По окончании наполеонов­ских войн Миха­ил Се­менович командовал Рус­­ским оккупационным корпусом во Фран­ции. Это всегда непростая задача - наладить отношения с местным населением. Воронцов решил и ее. Маленькая деталь: подчиненные Воронцова вызвали уважение французов мужественным тушением лесных пожаров на юге страны. В историю Новороссии Воронцов вошел как мудрый администратор, памятник в Одессе ему поставлен не зря.

Руководил Михаил Семе­нович и замирением Кавказа. Его предшественник Алексей Ермолов против мятежной провинции вел обычную боевую операцию. Вел жестко, во имя национальных интересов России зачастую пренебрегая обычаями войны. Воронцов же считал, что интересы империи могут быть защищены только при соблюдении интересов противоположной стороны. Потому и стремился к защите мирного населения как от русских войск, так и от местных радикалов (мюридов). Интересно, что разный подход не привел к трениям между Алексеем Павловичем и Михаилом Семеновичем. Сохранившаяся переписка говорит об их самых дружеских отношениях. Именно взвешенная политика Воронцова оказалась эффективной. Горцы Кавказа капитулировали.

В военной биографии графа есть один трагический эпизод - «даргинский поход», «сухарная экспедиция». Войска Воронцова взяли Дарги - родной аул Ша­миля. При этом отход обернулся немыслимыми потерями - 3 генерала, 141 офицер, 2831 рядовой. Но план операции был составлен еще до назначения Михаила Семеновича наместником Кавказа, Воронцов просил отсрочить ее, провести всестороннюю подготовку. Увы... А как честный офицер, не мог устраниться.

До 1991 года в Грозном стоял памятник «усмирителю Кавказа» Ермолову. У местных жителей хорошим тоном считалось уродовать монумент. Наверное, если бы памятник был Воронцову, то он избежал бы надругательств. Все-таки джентльмен, а не «шайтан».