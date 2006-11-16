Битва за Москву и битва за правду

Третий месяц по ТВ-Центр идет компьютерный мини-сериал к 65-летию Битвы за Моск­ву. Каждая пятиминутка сделана при помощи компьютерной графики и откровенно рассчитана на восприятие молодежным взглядом. Правда, содержание этих пятиминуток иногда хромает советскими мифами и фальсификациями. Но если до сих пор нельзя говорить всю правду, то можно хотя бы не врать.

Коснусь лишь одной серии - о Красной Поляне. Это место авторам трудно было обойти, так как небольшой рабочий поселок в 30 км от Кремля стал последним и ближайшим рубежом обороны столицы. Что только ни изобретали советские историки, чтобы скрыть правду о том, что происходило вокруг этого населенного пункта близ станции Лобня!..

Дело в том, что Красную Поляну, Солнечногорск, Волоколамск и далее освобождала 20-я армия генерала Власова. А он в 42-м, как известно, сдался в плен и стал предателем №1. Так что по «официальной» версии Красную Поляну, откуда немцы действительно могли по Ленинградке прорваться к Речному вокзалу, освобождала якобы 16-я армия Рокоссовского. Авторы «Битвы...» на ТВЦ последовали этому «мифу». В период оккупации Красной Поляны и в боях за нее происходило немало интересных событий, но об этом до сих пор с телеэкранов не хотят говорить. Как долго еще бойцы и командиры героической 20-й армии будут расплачиваться забвением за грехи своего командарма?!



