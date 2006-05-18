20 мая – 90 лет настоящему человеку

АЛЕКАСАНДР Числов, командир эскадрильи Алексея Маресьева, сыграл в его судьбе очень важную роль. Несмотря на разрешение врачей, командир полка не хотел брать в часть летчика без ног. Числов не просто поручился за Маресьева. Он написал расписку, что если из-за нестандартности ситуации произойдет авария, он, комэск, готов отправиться в штрафбат.

В истории Второй мировой войны были еще примеры, когда за штурвалами боевых машин сидели люди, потерявшие ноги.

Британский летчик Дуглас Бадер лишился ног еще в 1931 г., но сумел вернуться в королевские ВВС. Во время воздушной «битвы за Англию» Бадер показал себя не только классным пилотом. Он стал одним из создателей тактики «большого крыла», помогшей англичанам одержать верх над люфтваффе. В 1941-м Бадер был сбит. Несколько раз пытался бежать из лагеря военнопленных. Охрана отняла у него протезы. Узнав об этом, английские летчики сбросили в лагерь на парашюте ящик с новыми протезами. Бадер ушел в отставку полковником. Умер в 1982 году.

Отдадим должное и личному мужеству нашего противника – германского аса Ганса-Ульриха Руделя. Ногу он потерял в феврале 1945-го, но до конца войны летал на временном протезе. После каждого вылета механик отмывал кабину от крови – рана без конца открывалась. После войны продолжил летную работу, кроме того, стал альпинистом. Умер также в 1982-м.