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От четверга до четверга

№ 2(2) от 18.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

От четверга до четверга

 18 мая – 70 лет Олжасу СУЛЕЙМЕНОВУ – общественному деятелю, ученому, дипломату (постоянный представитель Республики Казахстан в ЮНЕСКО), а главное – замечательному казахскому поэту, пишущему на русском языке.

«По азимуту кочевых родов
По карте, предначертанной историей,
По серым венам древних городов
Я протекаю бурой каплей донора».

 19 мая – 60 лет Микеле ПЛАЧИДО, итальянскому киноактеру и режиссеру. В первую очередь он знаменит, конечно, как капитан Каттани из сериала «Спрут». В перестройку советские кинематографисты повысили его в звании, доверив роль майора Бандуры в неплохом фильме «Афганский излом».

 21 мая – День памяти и скорби по жертвам Кавказской войны 1817–1864 гг. 21 мая 1864 года русские войска заняли урочище Кбаада, подавив последний оплот сопротивления горцев. Об этой войне мы помним по «Герою нашего времени» Лермонтова, по «кавказским» произведениям Толстого – «Казаки», «Хаджи-Мурат»… Почти полвека то вспыхивали, то затихали боевые действия. Жизнь не дает поставить точку и считать давние события перелистнутой страницей. Чем была кавказская война в нашей истории? Колониальным походом с покорением свободолюбивых местных народов? Активной обороной российских рубежей от воинственных, живших набегами племен? Естественным продвижением России на Кавказ, подобным продвижению Америки на Дальний Запад? В одном из ближайших номеров «Аргументы i время» планирует разговор на эту тему.

 22 мая – Всенародные торжества в Северной Ирландии: легендарному нападающему североирландской футбольной сборной (а также «Манчестер Юнайтед») Джорджу БЕСТУ – 60 лет. Уже известно, что в честь героя будет назван аэропорт в Белфасте.

 23 мая - И у нас есть свои спортивные герои: 12-му чемпиону мира по шахматам Анатолию КАРПОВУ 55 лет.

 25 мая – 300 лет Главному военному клиническому госпиталю им. Бурденко. Кто сегодня поверит, что началось все с указа Петра I «О постройке за Яузой-рекой, против Немецкой слободы, в пристойном месте для лечения болящих людей госпиталя».

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