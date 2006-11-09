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Славянский Вальтер Скотт

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Андрей МАРТЫНОВ ]

Славянский Вальтер Скотт
Генрик Сенкевич

 

 

Сенкевича обожают экранизировать. В 60-е вся пацанва Союза рубилась деревянными мечами, насмотревшись «Крестоносцев». В 70-е на наш экран пришли «Пан Володыевский», потом «Потоп» - роскошные киноленты Ежи Гофмана, где каждый кадр - как живописное полотно. В конце 1990-х в уже отринувшей социализм Польше тот же Гофман снял «Огнем и мечом» по роману, который в советские времена считался «реакционным» (как-никак, поляки воюют с казаками-украинцами). Тоже очень ничего получился блокбастер (вспомним, там блеснул наш А. Домогаров). Про «Камо грядеши» и говорить нечего - эта эпопея в мировом кино экранизировалась 11 (!) раз.

Кто любит фильмы «по Сенкевичу», однажды открывает его книги. Открывши книги - читает и литературоведов. И узнает, что Сенкевич был любимым писателем не только Пилсуд­ского (что понятно), но и, например, Михаила Булгакова... Что в «Белой гвардии», в «Мастере и Маргарите» есть мотивы, навеянные Сенкевичем, - так один блестящий музыкант подхватывал и по-своему развивал мелодию, начатую другим... Уже достаточно, чтобы заинтересоваться - кто же он, Генрик Сенкевич?

Генрик Адам Александр Пиус Сенкевич родился 5 мая 1846 года в Воле Окшейской (Седлецкое воеводство). Семья была родовитой, национальные традиции блюла свято (отец участ­вовал в восстании 1831 г.), но обедневшей - и по настоянию родителей Генрик поступил на медицинский факультет Варшавского университета. Профессия врача сулила обеспеченное будущее, да уж больно не лежала к ней душа. Студент-медик перевелся на историко-филологический. Тогда же начал писать. Первую повесть послал на отзыв знаменитому в те годы литератору Юзефу Игнацы Крашевскому (который, между прочим, - самый плодовитый автор в мире, его академическое собрание составило шесть сотен томов). Мэтр отозвался благосклонно. Сенкевич начал работать как журналист и окончательно забросил университет. Впрочем, не нам его судить. После подавления восстания 1863-64 гг. преподавание в польских вузах шло исключительно на русском, и понятно, как это воспринял истинный
(и истовый) поляк Генрик Сенкевич. Вдобавок через пару лет ему как популярному журналисту подвернулась возможность поездить по миру, посылая домой путевые очерки...

Именно в дальних краях оформилась у Сенкевича давняя мысль - воспеть прошлое Польши. Счастлива страна, где рождается гений, способный так романтизировать ее историю! Своим творчеством он формирует национальные идеалы. И уже не важно, что правда, а что миф, - о своем былом поляки судят «по Сенкевичу».

Трилогия «Огнем и мечом», «Потоп», «Пан Володыевский» (1883-88 гг.) сделала Сенкевича по-настоящему знаменитым, решила и его финансовые проб­лемы. (За право издания трилогии в течение 20 лет он получил от издателя 70 тыс. рублей.) Но это в юности, когда ты беден и зависим, кажется, что деньги все решат. В жизни на смену одним трудностям приходят другие. Умерла от чахотки первая жена, оставив на руках у вдовца двух маленьких детей (Сенкевич создал фонд ее имени, выплачивал стипендии больным туберкулезом деятелям культуры). Устав от одиночества, писатель сошелся с дамой, считавшейся его горячей поклонницей, но одно дело - восторги от книг, другое - семейная жизнь: брак вскоре распался. Лишь в 58 лет женился в третий раз на племяннице - и с ней дожил век.

Мировую славу (и Нобелев­скую премию 1905 года «за выдающиеся заслуги в области эпоса») Сенкевичу принес роман о первых христианах «Камо грядеши». Но не будем числить «блистательного Генрика» лишь по разряду «исторической» словесности. Он писал и о современных ему проблемах. Не щадил никого: в «Без догмата» отхлестал своего собрата-аристократа, в «Омуте» - революционеров. Между прочим, дал им очень точную характеристику: «Вы напоминаете собой плод, с одной стороны зеленый, а с другой - гниющий».

Принято считать, что Сенкевич дипломатично избегал критики России. Он вообще дер­жался подальше от «русского медведя»: жил в Европе (где и умер), в Польше бывал наездами. Однако последний роман Сенкевича, «Легионы», оставшийся незавершенным, посвящен участию поляков в наполеоновских войнах, в том числе и против России.

...А жаль, что не закончил. Писатель-то первоклассный, любопытно взглянуть на себя его глазами.

 

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