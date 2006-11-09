День империи

Сегодня даже представить трудно, что за шальная атмосфера была в те дни в столице государства Российского. Подшивки газет производят удручающее впечатление. Одна тема петро­градского гарнизона чего стоит! Даже большевистские издания уговаривают: товарищи солдаты, не стреляйте зря на улицах, можете попасть в прохожих! Пожалуйста, не занимайтесь грабежами! Пожалуйста (просит городской голова), платите за проезд в трамвае! Пожалуйста - это уже военный комендант - не спекулируйте продовольствием (кроме котлового питания многие вырывали еще и паек, в городе же было голодно, вот и грели руки).

Та самая знаменитая ночь с 7 на 8 ноября 1917 года. Реально в действие было вовлечено максимум тысяч шесть народу, сконцентрированных в центре Питера, - большевики, анархисты, левые эсеры (вообще же горожане в ночь революции благополучно спали, о чем на следующий день с гордостью говорил Троцкий, подчеркивая тактичность революционеров)... Штурм? Дворец был уже окружен, несколько сот солдат, матросов да красногвадейцев рванули на баррикады, которые сдались без боя. Шестеро погибших - это революционные герои, которые не разобрались с гранатой незнакомой системы, она и рванула в людской гуще. После штурма был еще скандал из-за изнасилования нескольких плененных «дев-воительниц» из женского батальона... Обо всем этом написано уже не раз.

Нас же сегодня интересует другое: как воспринимались события Октября 1917-го через год, через десять, двадцать (и далее) лет?

1918-й. Пир победителей

«Известия», подшивка за ноябрь 1918 г. С Октября - год. Всего год! Еще живы очевидцы, другие, небольшевистские, участники штурма (хоть и разошедшиеся уже с советской властью - те же левые эсеры). Еще гремит Гражданская война, и неясно, чья возьмет. Какими же предстают недавние события?

Забудьте о том, как все было на самом деле! Свершилось деяние эпохального значения - вот что сквозит в каждой заметке, в каждой строчке праздничного номера. Авторы гордятся сопричастностью, ведут повествование с торжественным достоинством. Недостойные мелочи забыты, достойные бережно перебираются, ибо могут пригодиться потомкам. Например, тов. В. Милютин выступает с заметкой «Как появилось название «народный комиссар». «В один из перерывов я предложил немедленно составить список будущего правительства. Взял карандаш, клочок бумаги. Предложение казалось многим настолько преж­девременным (штурм Зимнего еще не состоялся. - «АН».), что они отнеслись к этому как к шутке. Но в конце концов все приняли участие. И вот возник вопрос, как назвать это новое правительство и его членов. «Временное правительство» всем казалось затасканным. И потом само слово «временное» не отвечало нашим видам. (...) Название «министр» отдавало бюрократической затхлостью. И тут т. Троцкий нашел слово, на котором все сошлись: «Народный комиссар». «Да, это хорошо, - немедленно подхватил тов. Ленин, - это пахнет революцией». А правительство назвать «Совет народных комиссаров», - поддер­жал Каменев. Так в комнате №36 Смольного родилось новое название». Видите, даже номер комнаты не упущен! Тут еще стоит сказать, как выглядели тогдашние газеты. Без фото (видно, типографская технология не позволяла), рисунков тоже не давали. Формат - раза в полтора больше современного. Праздничный номер, несмотря на бумажный голод, вышел на двенадцати страницах - двенадцать простынь сплошного, «слепого текста» (с типографской краской - напряженка). Целую страницу занимал перечень - где что в Москве в связи с годовщиной состоится. Митинги, шествия, концерты... Для детей - раздача подарков, теплых вещей, брошюр о революции. В детском театре «Петушок» «Театр китайских теней» показывал им «героическую» пьесу «Давид и Голиаф».

12 страниц не хватило. «Вслед­ствие недостатка места и позднего получения материала ряд юбилейных статей будет помещен в следующих номерах». «Беседа с т. Сталиным» - в том числе.

1927-й год. «Заказал нам хлопотун Ильич!»

Десять лет после Октября. Ситуация в стране уже другая. Троцкий, Каменев, Зиновьев, другие «революционеры первого ряда» еще не уничтожены, но из политической жизни уже выдавлены. В праздничном номере они упомянуты лишь раз - в списке первого Совнаркома. Сам номер? Полиграфия шагнула вперед: открывает газету огромный рисунок («Мы растем, крепнем, строим!» - как бы восклицает рабочий на фоне фабрик и заводов, и, глядя на него, испуганно ежится заграничный буржуй. Рисовал конечно же Б. Ефимов). Снимки, заставки - вид нарядный. Главные публикации - статья тов. И. Сталина (огромный порт­рет) «Международный характер Октябрьской революции» и статья тов. В. Молотова (без портрета) «О партии». Впрочем, революционные персонажи второго плана еще «на ходу» - и т.т. Дыбенко, Коллонтай, Ганецкий делятся воспоминаниями. Стихотворение одно - П. Орешина «Светлая земля». «...Так, бросая в бездны лун/ свой клич,/ Заказал нам хлопотун/ Ильич!» («заказал» - это не то, что вы подумали, а «велел»).

В конце номера - полудетективный рассказ Г. Рыклина, как в Белоруссии внедренный в банду Галака чекист Семенов зарубил атамана топором (подлинное событие). Читатель в этот день имеет право развлечься! Много рекламы (все-таки еще НЭП). Рекламируется, в частности, «художественный боевик «Пурга».

Общее впечатление: вспоминая Октябрь, все, конечно, ритуально снимают головные уборы и поднимают глаза к небу, но, в общем, праздник уже - повод поговорить об успехах социалистического строительства.

История на параде

Подшивка газет, вышедших к 20-летию Октября. Ни деятелей «первого ряда», ни «второго» уже нет. Сплошной Сталин.

Война. Парад 1941 года - событие, из-за которого 7 ноября вспоминают и сегодня.

Хрущевские, брежневские времена...

Впрочем, это вы уже сами помните: парады на Красной площади (без трагического подтекста военных лет), вожди на трибуне Мавзолея.

К 7 ноября в СССР торопились отрапортовать о сдаче строек, устраивались «трудовые вахты»... «И текли, куда надо, каналы и потом, куда надо, впадали».

Оглянешься сегодня - и начинаешь понимать: смысл праздника к этому времени подменился. Ведь 7 ноября 1917 года произошло окончательное крушение старой Российской империи - вот что поначалу отмечалось (причем уже через год никого не волновало, как все было на самом деле, создавалась новая мифология). Но дальше - логика тут Сталина или истории - на обломках царской империи мы начали строить империю советскую. И ей, как любой империи, требовался свой общеимперский объединительный праздник. И им в советские годы стала...дата сокрушения империи.

Последний официально отмечавшийся юбилей Октября выпал на 7 ноября 1987 г. Снова был парад на Красной площади, ракеты, танки, демонст­рация трудящихся, вожди на трибуне Мавзолея... Народ, однако, волновало другое. За несколько дней до празднест­ва был пленум ЦК КПСС, посвященный 70-летию Октября. На нем с высокой трибуны кандидат в члены Политбюро Б. Ельцин обвинил руководст­во страны и лично члена Политбюро Е. Лигачева в стремлении затормозить перестроечные процессы.

В день своего юбилея империя дала трещину.

Аргументы социолога

Лишь бы не было войны?

На вопросы «Аргументов неделi» отвечает ведущий научный сотрудник «Левада­-центра» Борис ДУБИН.

- Вопрос об отношении к Октябрьской революции мы задали три недели назад. Ответы распределились так: «Она открыла новую эру в истории народов России» - считают 30% опрошенных. «Дала толчок их социальному и экономическому развитию» - 28%. «Затормозила развитие» - 16%. «Стала катастрофой» - 10%. В сумме два первых ответа дают сейчас 58%, в 1990-м давали 49%, третий и четвертый сегодня - 26%, а в 1990-м - 30%.

- Тут интересный момент. По вашим же исследованиям, провал путча 1991 года и последующий распад Союза называют «событием, имевшим гибельные последствия для страны и народа» 36% опрошенных. А революцию больше половины считают положительным. Но ведь, как ни относиться к Ельцину, это несопоставимые явления! Революция обошлась стране в миллионы загубленных жизней, после нее начались Гражданская война, голод, тиф, полетела в тартарары целая цивилизация. А путч... Да, начало 1990-­х - безумное и для многих горькое время. Но будем честными: мертвые тогда на улицах не валялись, гражданской войны не произошло. Между тем люди говорят: нет, Октябрь - это хорошо, а вот конец советского образа жизни - плохо.

- Для начала разберемся - кто говорит? Ведь в стране живут большей частью потомки тех, кто победил в Гражданской (у тех, кто проиграл, потомков здесь по­-настоящему не осталось). И многим революция действительно дала шанс сделать социальный скачок.

Далее: о том, какой ценой обеспечены советские достижения, у нас рассказывают очень мало. Поговорили в перестройку - и все. А вот в Германии каждому новому поколению терпеливо втолковывают: в 45‑м страна пришла к страшному краху именно потому, что однажды выбрала нацизм. Еще... Страна так и не нашла в своем прошлом альтернативных героев. Николай II, Колчак, Махно, Бухарин, Керенский героями в общем не стали - их просто упоминают, привыкли. Но главные симпатии по-­прежнему вызывают Ленин («за» него высказываются 36% опрошенных) и Сталин (примерно 45% «за», 45% «против», 10% затрудняются ответить).

Сегодня история ХХ века в массовом сознании выглядит так: крупнейшее событие - победа в Великой Отечественной (до 3/4 опрошенных), рядом - полет Гагарина в космос, следующее по значимости - Октябрьская революция, за ним - Чернобыль и распад Союза.

- Еще из соцопросов: на вопрос «Если бы революция происходила сейчас, кого бы вы поддер­жали?» «за» большевиков высказались порядка 40%, бороться с ними пошло бы 10%, остальные предпочли бы переждать события или уехать за границу. Кстати, похоже, примерно такая картина была в 1917-­м...

- Не торопитесь с параллелями. «Против» - это, скорее, брюзжание. Брать винтовку мало кто хочет. Люди надорвались за советские годы.

- Может, в этом - спасение для страны?

- По советскому принципу «лишь бы не было войны» - да. Но спасение ли это?