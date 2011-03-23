//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Два гребня горя

Закрытое цунами 1952 года

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Сергей НЕХАМКИН ]

Два гребня горя

С того дня, как в центре  мирового внимания оказалась японская АЭС «Фукусима», все нередко вспоминают слово «Чернобыль». Параллель можно продолжить. В Японии беда началась с цунами, обрушившегося на прибрежье страны. Но ведь и в нашей истории тоже была катастрофа, связанная с цунами, – масштабная, страшная. Только тогда, в ноябре 1952-го, газеты молчали.

Сменив японцев

– Цунами 1952 года – самая большая катастрофа такого рода за всю историю России, – с этих слов начал разговор Евгений Аркадьевич Куликов, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией цунами Института океанологии РАН. Объяснил, почему так можно считать. Сами по себе гигантские волны бывали и раньше. Но удар приходился или на земли, в тот момент России не принадлежавшие, или малозаселенные. А здесь…

Напомним: острова Парамушир и Шумшу с 1875 до 1945 года были японскими. На Парамушире стоял поселок Касивабара – он стал Северо-Курильском. Байково на Шумшу – бывшая Катаока. «Новое население вообще не знало, что случаются цунами!» – подчеркивает Евгений Аркадьевич! А раз не знали – то не были отработаны система оповещения, объявление тревоги, связь…

Я слушал профессионала-цунамиста и вспоминал давнюю беседу с другим человеком. Валерий Гончаренко – бывший подводник, потомственный военный моряк. Его отец в 1952‑м служил на Шумшу. Цунами осталось в памяти Валерия Васильевича одним из самых ярких детских воспоминаний. Рассказывал: когда русские после войны прибыли на остров, они еще дивились на местных – корейцев и айнов. Экие чудаки, понавтыкали свои фанзы на вершинах сопок, когда в низине такие удобные места. Там наши и ставили добротные деревенские избы. 5 ноября эти избы, сдернутые с фундаментов, плавали в океане.

Зона субдукции

Но вернусь к беседе с Евгением Куликовым. Я спросил, как вообще возникают цунами и почему именно на Дальнем Востоке они столь часты. Объяснение постараюсь изложить максимально популярно.

Наполните какую-нибудь емкость – ведро, ванночку. Снизу хлопните по дну ладонью. Энергия толчка встряхнет слой воды, на поверхности возникнет волна, а точнее несколько волн, которые кругами стремительно разбегутся во все стороны, ударят в стенки, может, даже (зависит от наполненности емкости и силы удара) перехлестнут за борт. Это и есть в миниатюре механизм зарождения цунами. Только по дну, понятно, никакой подземный дьявол не хлопает, механика другая. Значительная часть тихоокеанского побережья, – объяснял Евгений Аркадьевич, – прилегает к зоне субдукции, где тектонические плиты, образующие земную кору, находятся в состоянии постоянного взаимного сдавливания. Причем океаническая плита напирает на континентальную. Энергия напора копится, копится – и однажды одна из плит трескается. Происходит разлом, после которого материковая плита тут же подается назад. На суше это аукается землетрясением. В океане тоже – однако встряска на дне заставляет всколыхнуться всю водную толщу. Возникающая на поверхности круговая волна, длинная и пологая, в океане практически незаметна, со временем и расстоянием она тихо затухает. Но если на пути оказывается земля, то на прибрежном мелководье волна набирает силу, вздыбливается, превращается в громадный водяной вал.

В 1952-м разлом произошел на глубине 7–8 тыс. метров примерно в 200 км от Парамушира.

Дальше – чистый здравый смысл. В. Гончаренко, помню, рассказывая, показал на дом напротив: где-то до четвертого этажа высота волны была. Преувеличивает, – подумалось тогда. Но Евгений Куликов пожал плечами: почему же? Между Парамуширом и Шумшу – узкий (2 км) Второй Курильский пролив. Попав в него, напирающая вода, естественно, выросла – по некоторым свидетельствам – до 15–20 метров. Соответственно, возросла сила, с которой обрушилась на берег. Кладовая Госбанка в Северо-Курильске представляла собой, согласно отчетам, «железобетонную глыбу весом 15 тонн. Ее сорвало с бутового, 4 кв. м, основания и отбросило на 8 метров». На Шумшу стояли оставшиеся от японской линии обороны вкопанные в берег танки. В 1952-м их выдрало из земли и раскидало по острову.

Вообще последствия цунами особенно страшны, когда под ударом оказываются места густонаселенные или незащищенные. Северо-курильская волна 1952 г. дошла и до Японии, и до Гавайев – но ее энергия уже спадала, высота гребня была 3–6 метров. Обошлось без жертв. Очень сильное цунами было у нас на Центральных Курилах совсем недавно, в 2006‑м. Однако накрыло зону, где людей нет. Никто и не заметил.

Партия сказала «надо»

В 1952 г. любую информацию о катастрофе в СССР засекретили. Почему? Ведь здесь как раз тот случай, когда к властям, к военным морякам, спасавшим людей, претензий в общем нет – действовали четко, энергично. Что гадать? Возможно, Москву беспокоила образовавшаяся на дальневосточном рубеже брешь – не хотели ее обнаруживать перед американцами. Или просто – советская привычка секретить все.

Но так или иначе, рассказывает Евгений Куликов, именно после тех событий в СССР была спешно создана служба цунами. Начинал работу профессор Е. Саваренский, продолжил профессор С. Соловьев (оба в будущем стали академиками). Развертывались сейсмостанции, появились люди, отслеживающие сейсмограммы, определяющие в случае чего очаг и магнитуду землетрясения, выстраивалась система связи и оповещения.

В 1953-м умер Сталин. Постепенно стала меняться схема отношений с Западом. «Уже в 1960-е, – рассказывает Евгений Аркадьевич, – наши ученые-цунамисты довольно тесно сотрудничали с зарубежными коллегами. В 1970–1980-е – тоже. Это сотрудничество продолжалось и позже». (Сейчас – тем более: например, сводки о происходящем в Японии мой собеседник от японских и американских специалистов получал «в режиме реального времени».) Вмешивалась ли в научные контакты политика? По меркам того времени – не особо. «Сильные мира сего» понимали, что грозные океанические волны границ не разбирают. Хотя, например, еще несколько лет назад из-за «проблемы островов» японские власти отказывались предоставлять цунамистам (своим и нашим) каналы спутниковой связи для оперативного взаимного оповещения. Лишь во время визита В. Путина в Японию (2005) вопрос был решен.

По логике, после нынешней трагедии в Стране восходящего солнца глобально-международная система оповещения и изу­чения цунами (которая существует, действует, но базируется все же нередко на доброй воле ученых разных стран) должна стать предметом жестких и обязательных межгосударственных соглашений.

Закончить материал на некоей приятной уху ноте, боюсь, не получится. Сейсмоопасные зоны с геофизической карты планеты никуда не денутся, цунами были и будут. Евгения Куликова, например, очень беспокоят Южные Курилы: подозрительно давно там ничего не случалось! Потому просто процитируем надпись на стеле, установленной в Северо-Курильске в память погибших 5 ноября 1952 года, – раз именно этих людей мы сегодня вспоминаем.

Какой шел страшный,

грозный шум от моря,

Какой нетвердой

стала вдруг земля,

Когда катились

два огромных гребня горя

И бился вопль людей,

спасения моля.

Северо-Курильск, 5.11.1952: из хроники событий

В ночь с 4 на 5 ноября (3 часа 55 минут) жители небольшого городка Северо-Курильск, расположенного на острове Парамушир Курильской гряды, были разбужены подземными толчками. Выбежали из домов, кинулись на сопки. Через полчаса все стихло. Люди стали возвращаться. Кто-то осматривал повреждения (в общем, небольшие), кто-то лег досыпать. Стояла ясная, тихая погода.

Около 5 утра со стороны пролива, разделяющего острова Парамушир и Шумшу, раздался странный и страшный гул. На Северо-Курильск надвигался огромный водяной вал. Люди опять побежали к сопкам.

Дальнейшее надо или описывать очень подробно – или предложить вспомнить телекадры недавнего японского цунами: волна обрушивается на город, все крушит. Уже при первом ударе погибли несколько сотен человек.

Потом вода отступила – резко и так далеко, что обнажилось дно прибрежной полосы. Люди стали спешно спускаться – отыскать родственников, взять хоть какие-то вещи (ведь было утро, и к сопкам многие бежали прямо в нижнем белье). И тут минут через 20 на город обрушилась вторая волна – высотой до 15 метров. Она смыла Северо-Курильск практически полностью – и отступила. На месте города остался усеянный мусором пустырь с остатками фундаментов, нелепо уцелевшими воротами стадиона, накренившимся памятником героям войны. А в море сплошной массой плавали обломки деревянных домов, сорванные крыши, доски, бочки, мебель – и люди, хватающиеся за все, что может держать на плаву.

Еще минут через 20 ударила третья волна – правда, уже поменьше.

Кроме Парамушира, цунами в тот день прошлось по Шумшу и востоку Камчатки. Северо-Курильск, по местным понятиям, был крупным центром (около 6 тыс. жителей), а вообще в зоне поражения оказалось множество крошечных поселков, военных объектов с гарнизонами. Они тоже испытали удар стихии полной мерой.

Сохранившиеся отчеты и свидетельства полны примерами поразительного человеческого мужества: тут и рыбаки, грузившие людей в свои кунгасы, и директор местного рыбтреста Альперин, который погиб, спасая других, и безвестные школьницы, на себе тащившие в сопки какую-то старушку. Явно не склонный к патетике майор милиции Смирнов в написанном по свежим следам рапорте отмечал: «В критические минуты многие безымянные герои, рискуя жизнью, совершили возвышенные подвиги». Однако случаи мародерства в те дни также имели место. Народная молва говорит даже об убийствах милиционеров, спешно взявших под охрану сейфы с деньгами, уцелевшее имущество.

Спасательная операция была проведена силами Тихоокеанского флота. Северо-Курильск позднее отстроили заново – но в стороне от прежнего места. Сейчас в городе стоит памятник погибшим, 5 ноября проходят траурные митинги.

Официальное число жертв – 2336 человек. Неофициальное – до 13 тыс., даже до 50 тысяч. Реальная, по прикидкам моего собеседника Е. Куликова, – тысяч пять-шесть. Разбежка цифр связана с тем, что кроме гражданского населения, по которому учет в общем прост, на островах дислоцировалось много воинских частей, в том числе секретных, – и по ним статистика неясна.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//В мире

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Путин заранее предупреждал президента США о теракте 11 сентября, рассказал эксперт

Экс-аналитик ЦРУ по России, политолог Джордж Биби рассказал в своей книге о том, как президент РФ Владимир Путин предупреждал президента США Джорджа Буша-младшего об угрозе теракта за два дня до 11 сентября 2001 года.

//В мире

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Аксенов призвал Зеленского выходить из "экранного образа" и пригласил в Крым

Глава Республики Крым Сергей Аксенов посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому уже выйти из образа экранного героя Василия Голобородько из сериала "Слуга народа". И пригласил приехать в Крым.

//В мире

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Украина опасается угрозы «вторжения» России

Официальный представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий сделал странное заявление о том, что якобы Россия готовит «вторжение» на территорию Украины.

//новости партнеров

//В мире

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Спрогнозировано будущее ДНР и ЛНР в случае их окончательного отделения от Киева

Эксперт Алексей Мухин рассказал, какое будущее ждет непризнанные республики Донбасса, если не будут выполнены минские соглашения. Точка зрения аналитика приведена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//В мире

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Военные ДНР уничтожили трех диверсантов ВСУ в ходе прорыва украинской спецгруппы

Бойцы ДНР пресекли новую попытку украинских диверсантов проникнуть на территорию республики. Соответствующую информацию распространила пресс-служба Народной милиции самопровозглашенного государства.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Анатолий Сердюков назвал ошибки ОАК и заявил о масштабной реформе авиастроения в России

Индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации "Ростех" Анатолий Сердюков объявил о возможной масштабной реформе в авиастроении. Сердюков назвал ошибки Объединенной авиастроительной корпорации.

//В мире

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Жирные коты не собираются покидать городскую Думу

Самые известные коты Риги – Кузя и Мурис в Рижской думе. Экс-мэр Риги Нил Ушаков в конце 2011 года взял их из приюта и поселил в Рижской думе. Так два пушистика стали «официальными» котами Риги.

//В мире

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка раскритиковала певицу Лайму Вайкуле за русский язык

В Латвии журналистка Элита Вейдемане раскритиковала Лайму Вайкуле за то, что на концерте в Каугури она говорила и пела на русском языке. По ее мнению, артистка "опустилась до уровня национальных аборигенов".

//В мире

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Киевский депутат-националист придумал способ «запугать» Россию

Юрий Сиротюк, депутат Киевского горсовета, представляющий националистические силы, придумал способ «запугать» Российскую Федерацию. Политик процитирован в заметке, опубликованной на страницах интернет-СМИ.

//Новости партнеров

//Общество

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире

Владимир Путин, находящийся на Восточном экономическом форуму, назвал Камчатку самым красивым местом в мире. По признанию российского президента, он "ничего более красивого в мире не видел, чем Камчатка".

//Шоу-бизнес

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон за месяц "сгорел" от рака

Исполнитель песни "Снег кружится" Юрий Петерсон скончался в Москве на 72-м году жизни. Жена его сына Татьяна Путру, рассказала, что онкологическое заболевание было диагностировано в конце июля.

//Новости СМИ2

//Экономика

Пенсионный фонд накопил в резервах рекордную сумму

Пенсионный фонд накопил в резервах рекордную сумму

Пенсионный фонд России и Негосударственные пенсионные фонды накопили в резервах по обязательному пенсионному страхованию рекордный объем средств — 220 миллиардов рублей.

//Общество

Путин предполагает, что ставка по ипотеке будет падать во всех российских регионах

Путин предполагает, что ставка по ипотеке будет падать во всех российских регионах

Президент России Владимир Путин заявил, что сейчас целью является в целом по всей России снижать ставку по ипотеке. "Рассчитываю, что она будет падать", - отметил глава государства.

//В мире

Американский сенатор возмущен, как Трамп тратит деньги

Американский сенатор возмущен, как Трамп тратит деньги

Сенатор Чак Шумер возмущен, как Дональд Трамп тратит деньги. По его мнению, Трамп «слабо» помогает Украине оружием, а из выделенных на «сдерживание России» денег взял 771 млн на строительство стены на границе с Мексикой

//Происшествия

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

В четверг, 5 сентября, в Ставропольском крае подростки угнали у родителей автомобиль и попали в смертельную аварию. Уточняется, что инцидент произошёл в селе Дербетовка.

//Политика

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

В Пентагоне назвали главную угрозу для США в киберпространстве

Главные опасения у США в киберпространстве по-прежнему вызывает Россия. Об этом заявил в четверг главный юридический советник Агентства национальной безопасности США Гленн Герстелл.

//Происшествия

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

Известны подробности ДТП под Владимиром, в котором погибли подростки

В полиции рассказали, что сбивший двух подростков насмерть в поселке Мелехово Владимирской области водитель BMW уже не раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости в 2019 году.

//Новости партнеров

//В мире

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч людей в США остались без света из-за урагана "Дориан"

Более 220 тысяч жителей американских штатов Южная Каролина и Джорджия остались без электричества из-за урагана "Дориан", который обрушился на США. Об этом сообщает портал Poweroutage.us.

//В мире

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии судят «русского шпиона» Олега Бурака

В Латвии продолжается судебный процесс над гражданином Латвии Олегом Бураком, которого обвиняют в шпионаже в пользу России.

//Здоровье

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Составлен список бытовых предметов, несущих смертельную опасность

Эксперты заявили, что некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя, как утверждают специалисты, даже развитие смертельных заболеваний.

//Происшествия

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Давка и потасовка произошли на распродаже дешёвых вещей во Владикавказе

Руководитель пресс-службы администрации города Дзерасса Дзестелова рассказала, что во Владикавказе произошла массовая драка на распродаже одежды. По её словам, помещение было полностью заполнено, а некоторые люди защищали свои вещи от соперников.

//Политика

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Эксперт объяснила, зачем Собчак подняла тему принадлежности Крыма на Украине

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш оценила заявление известной телеведущей Ксении Собчак о принадлежности Крыма, которое она сделала в эфире украинского радио.

//В мире

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

На Шпицбергене гробы с умершими стали подниматься из-под земли

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген претерпевает большие изменения. В городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы. Об этом поведал в интервью NTD настоятель местного храма.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Федор Конюхов не поехал в Хабаровск поддерживать Вику Цыганову
2

Древний НЛО обнаружили в угольной шахте в России
3

Обнародован прогноз о «последнем инфаркте» Украины, который она не переживет
4

«Пророчество Ванги» о скором уничтожении Соединенных Штатов опубликовали в сети
5

На Ставрополье подростки разбились на угнанной у родителей машине

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры