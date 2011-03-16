//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Понаехали тут

18 марта – день Парижской коммуны

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Понаехали тут

Советская инерция: до сих пор в какой российский город ни приедешь, обязательно будет или улица Парижской коммуны, или фабрика, или еще что… Вот и считай французскую заварушку 140-летней давности не нашей историей!

Баржа утонула

Разговор о Парижской коммуне обычно начинают с революционеров – всяких анархистов, прудонистов, бланкистов. Но давайте их пока вынесем за скобки. Нет, все было. Просто до поры принципиальной роли не играло. Да и не заговорщики движут историю. Ну, представьте: за год до событий все эти Валлесы, Делеклюзы и прочие будущие вожаки Коммуны вдруг оказались вместе на барже посреди Сены. А баржа возьми да утопни. Что – не началась бы франко-прусская война? Франция ее не проиграла бы?

А вообще автор выражает благодарность коллеге – историку и журналисту Виталию Радкевичу, ныне живущему во Франции. Это он предложил, говоря о Коммуне, обратить внимание на другие, неполитические, подробности. И предоставил соответствующий материал из французских источников.

«Османизация»

Начать лучше с так называемой «османизации» Парижа.

О бароне Османе – см. нашу справку. Сегодня Париж им гордится: преобразователь, реформатор… Памятник стоит. Одна из главных улиц его имя носит. Правда, у любой медали две стороны. Грандиозная реконструкция Парижа растянулась на десятилетия и потребовала колоссального количества рабочих рук. Причем парижане таскать кирпичи особо не рвались. Город заполнили, как сказали бы сейчас, мигранты – что-то вроде нынешних таджиков и молдаван, вкалывающих на московских стройках. Правда, в тогдашнем Париже мигранты были «свои» – например, недавние крестьяне из французской глубинки. Потому не бросались в глаза. Но, так или иначе, перед 1870 годом до двух третей населения города составляли приезжие.

При этом и с местной парижской беднотой Осман обращался без сантиментов. Сносился старый дом, хозяева и жильцы получали компенсацию. Справедливую: за этим строго следили. Но новое жилье стоило уже гораздо дороже. Как быть? Ваше дело! Можете вообще ехать в провинцию, там жизнь дешевле. Или крутитесь, зарабатывайте, копите.

То есть накануне Коммуны Париж представлял собой город: а) находящийся в стадии переустройства; б) стремительно и непропорционально разбухший – а в войну добавились еще и беженцы; в) с отчетливым социальным дисбалансом – масса жителей живет в бедности, при этом вовсю жируют скоробогачи.

Осман исходил из того, что еще пять-десять лет – и перекосы выправятся. Париж станет городом богатой и чистой публики. Часть «нечистых» разъедется («Надо разумной дороговизной защитить Париж от нашествия рабочих из провинции», – слова барона). Остальные – впишутся. А кто не впишется – что ж… Осман пережил две революции, 1830 и 1848 годов. Новый Париж он строил как город, неудобный для бунтов. Просторный проспект или бульвар – не прежняя кривая узкая улочка, на нем любую демонстрацию легко разгонит кавалерия. Если же дойдет дело до баррикад – так ширина парижских бульваров не случайно 32 метра. Это расстояние разлета картечи при выстреле из тогдашней пушки. Пара орудий сметет что угодно.

Правда, достроить город своей мечты Осман не успел. В 1870-м ушел в отставку. А вскоре грянула франко-прусская война.

«Похабный мир» по-французски

Франция в ней потерпела оглушительное поражение. Рухнуло все: прежний строй (монархия), армия, привычный уклад. Новая республиканская власть (Национальное собрание) была вынуждена заключить с немцами сначала перемирие, потом мир. «Похабный мир» – здесь применимы ленинские слова, учитывая, сколько французы уступали и теряли. Но воевать больше страна не могла.

Не могла? Это вопрос принципиальный. Во время войны во Франции кроме регулярной армии появилась еще одна вооруженная сила – Национальная гвардия, что-то вроде ополчения. В Париже она была особенно сильна – 350 тыс. человек. Конечно, в гвардейцы записывались из патриотизма (доходившего буквально до истерии)! Однако и от нужды тоже  – с началом войны строительство в городе прекратилось, заработки кончились, а в гвардии хоть мизерные деньги (1,5 франка в день), но платили. Драться, однако, парижанам всерьез не пришлось – во время войны немцы обложили город блокадой. Париж пережил голод, холод, хотя брать его немцы не стали – сначала рассчитывали просто уморить, потом и война кончилась. С позиций, однако, не ушли – наблюдали.

Теперь представьте: огромный город, не остывший от пережитых потрясений. Люди в нем унижены поражением, считают: стране патологически не везет с властью. Сначала генералы императора продемонстрировали полную бездарность, потом к власти пришло «правительство национальной измены» и поспешило все сдать. Причем у этих недовольных в руках оружие, оно дает психологическую опору.

Но у Национального собрания – своя логика. Какое сопротивление! Вы хоть представляете глубину катастрофы? Обученая армия – и то против немцев не устояла! Просто, вчерашним мигрантам служба дает хоть какой-то заработок. Вот и не хотят терять, скандалят. Надо немедленно подписывать перемирие, на этом основании прекращать платить гвардейцам жалованье и поскорее разо­ружать их.

С попытки разоружения все и началось. В ночь на 18 марта 1871 г. отряд солдат под командованием двух генералов, Леконте и Тома, был отправлен тихонько вывезти пушки, установленные Национальной гвардией на Монмартре. Попались.  Взбешенные гвардейцы генералов расстреляли. Глава правительства Тьер заявил, что начался бунт, и потребовал, чтобы Национальное собрание из опасного Парижа немедленно перебралось в соседний Версаль. Что и было сделано. Власть в городе автоматически перешла к органу местного самоуправления – городскому совету. Он назывался «коммуной», и это словосочетание – «Парижская коммуна» – отныне обрело новый, революционный, смысл.

Парижский Лужков. Или Каганович

С бароном Османом иногда сравнивали Юрия Лужкова. Но тут уж точнее говорить о Лазаре Кагановиче, под руководством которого в 1930–1935 гг. была проведена грандиозная реконструкция Москвы.

Барон Жорж Эжен Осман (1809–1891), став в 1853 г. префектом департамента Сена, начал по указу Наполеона III превращать древний, хаотично застроенный Париж в правильно организованную европейскую столицу. Недрожащей рукой снес до 60% старой застройки, по сути, уничтожил исторический средневековый город и воздвиг на его месте новый мегаполис. Через 80 лет Каганович так же беспощадно крушил старые московские улочки, храмы, здания-реликвии.

Благодаря Осману, по Парижу пролегли широкие бульвары и проспекты, появилась нормальная канализация, в архитектуре возникло понятие «османовский стиль» – ряды тяжеловесных добротных immeubles de rapport («доходных домов»). Каганович в Москве пустил метро, протянул новые улицы, застроенные «сталинским ампиром». Кстати, оба свои руки «не грели»: барон и так был богат, а «железного Лазаря», как и большинство тогдашних лидеров, во многом можно обвинить, – но не в желании набить карман.

При этом, обходясь без взяток, Осман так выстроил систему финансовых потоков, подрядов, девелоперства, что «у кормушки» странным образом оказывались близкие ему люди. Что вызвало череду скандалов, – и в 1870 г. барон ушел в отставку.

Как тут не вспомнить Юрия Михайловича.

Кто под красным знаменем

Потому что деятельностью Коммуны руководил избираемый Совет. На выборах в него, как это обычно бывает в смутные переломные времена, прошли в депутаты совершенно новые люди. Среди них выдвинулись на первые роли всевозможные революционеры: анархисты, прудонисты, бланкисты… Они и начали преобразовывать жизнь в городе сообразно своим идеям.

Что это были за люди сугубо по-житейски? Очень разные. Недавний бухгалтер Журд возглавлял Финансовую комиссию, сидел на миллионах, но себе установил жалованье мелкого конторщика, жена работала прачкой. А шеф-полиции Риго не мог поймать ни одного вора, зато мечтал о паровой гильотине, отрубающей  300 голов в день. Кто-то произносил бесконечные речи, кто-то пытался что-то делать...

Тем временем Национальное собрание пыталось подавить мятеж. Шли непрерывные бои. Коммунары дрались храбро (кстати, вооружены были неплохо, ведь захватили арсеналы), но… Каждая рота, когда хотела наступала, когда хотела – отступала. Первый главнокомандующий (Люлье), заняв пост, тут же на радостях запил. Еще один (Россель) бросил все со словами: «Этим людям проще погибнуть, чем выполнить хоть какой-нибудь приказ!» Последний – эмигрант Я. Домбровский (один из организаторов польского восстания 1863 г.) был грамотным военным – когда-то с блеском закончил Российскую академию Генерального штаба, воевал на Кавказе. Но пост занял поздно и вскоре погиб.

28 мая была сокрушена последняя баррикада. Часто говорят о жестокости, с которой противники-версальцы давили Коммуну. Но, помилуйте, называя вещи своими именами, – это ведь был политико-территориальный сепаратизм, охвативший столицу (!) государства. Как власть такое потерпит? А жестокость… Во время любой гражданской войны человеческий облик стремительно теряют обе стороны. Версальцы расстреливали пленных, коммунары – заложников. На последнем этапе, пытаясь остановить противника, они стали просто поджигать город (Лувр тогда уцелел чудом).

Коммуна просуществовала 72 дня. Сразу после ее поражения от 10 до 17 тысяч (говорят, и больше, да кто же считал?) коммунаров версальцы расстреляли без суда. Позже по суду – еще 23 человека. 251 сослали на каторгу, 4586 – в ссылку. 20 тыс. повстанцев отпустили просто так – надо же кому-то отстраивать полуразрушенный город и воплощать в жизнь архитектурные планы барона Османа. «Во искупление преступлений» Коммуны в Париже был построен дивной красоты храм Сакре Кер.

Парижской коммуне повезло быть удушенной в младенческой колыбели. Она не расползлась по стране, не выросла в большую кровавую междоусобицу, жертв среди коммунаров было больше, чем среди их врагов. Потому со временем легко родился романтический миф о загубленной врагами первой в мире республике бедняков, миф, благодаря которому при большевиках словосочетание «Парижская коммуна» так легко прижилось в топонимике российских городов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

//В мире

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

//новости партнеров

//Интервью

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939-го, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик Гунарс Кутрис.

//Политика

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель собирается вернуться в науку

Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством. Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель -выпускница физического факультета Лейпцигского университета.

//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

//В мире

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

На Кипре после употребления психотропных препаратов во время «духовного очищения» умерла 34-летняя гражданка Латвии. Об этом сообщили должностные лица Латвии. В связи со смертью женщины задержана гражданка РФ.

//В мире

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Зеленский сообщил, что его личная встреча с Путиным состоится в рамках нормандского саммита

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным состоится в рамках нормандского саммита. Это будет его третий контакт с российским лидером.

//Новости партнеров

//Общество

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Какой будет осень в Москве и когда ждать прихода зимы

Синоптик Евгений Тишковец рассказал НСН, что сентябрь в Москве будет по температуре чуть-чуть выше нормы, особенно в выгодную сторону будут отличаться первая и последняя декада.

//Общество

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео с матерью, убившей ребенка

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с женщиной-матерью, подозреваемой в убийстве собственного сына. Видеозапись следственных действий опубликована в YouTube.

//Новости СМИ2

//Общество

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В центре Москвы на Тверской загорелся городской автобус

В Москве в субботу, 31 августа, в районе дома 15 по Тверской улице загорелся городской автобус маршрута № 904. Представители Мосгортранса сообщили, что возгорание произошло в моторном отсеке автобуса.

//Общество

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

//Общество

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит.

//Спорт

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки 9-го этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации.

//Шоу-бизнес

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру.

//Шоу-бизнес

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

//Новости партнеров

//Общество

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

//Общество

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

//Общество

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет.

//Спорт

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

//Общество

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области годовалый малыш умер после нападения собаки. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Нехаевского района. Пес находился на привязи. В какой-то момент животное накинулась на малыша.

//В мире

Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

«Я провел это лето у себя дома, в Балтэзерсе. Занимался хозяйственными делами. Это нормально. Почему надо ничего не делать? Если у тебя есть дом, сад, территория, то надо с этим что-то делать», - сказал Паулс.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
2

МИД России высказался о странах Балтии
3

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников
4

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
5

Государство окончательно угробило российскую медицину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры