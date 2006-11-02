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«NN-е условия»

70 лет назад – 5 ноября 1936 г. в Испанию прибыли первые иностранные добровольцы из будущих интернациональных бригад

№ 26(26) от 02.11.2006 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

<nobr><nobr><nobr><nobr><nobr>«NN-е</nobr></nobr></nobr></nobr></nobr> условия»
Медаль, которой награждены советские граждане, воевавшие в Испании

 

Генерал  Франсиско Франко, поднявший мятеж против правительства социалистов и либералов, был консерватором, авторитарной фигурой, но нацистом не был (достаточно вспомнить, что позднее он укрывал спасающихся от Гитлера евреев). Тем не менее Франко нуждался в оружии, в политической поддержке - и связался с Гитлером, с Муссолини. То же и противоположная сторона. Основу правящего блока составляли отнюдь не коммунисты, а республиканцы, социалисты и анархисты - однако, когда грянула война, республиканское правительство вынуждено было обратиться к Сталину. У Гитлера же, Муссолини и Сталина была своя цель - перед Главной войной испытать вооружения, дать военным кадрам понюхать пороху...

Но политика - это не только холодный расчет. Мораль в ней подчас важнее формальной логики. Миллионы людей ненавидели Гитлера. «Друг моего врага» Франко стал врагом и для них.

Их этих миллионов 52 тысячи человек (из 54 стран) выразили желание стать бойцами интербригад и сражаться в рядах республиканской армии. Другое дело, что не всем удалось добраться до Испании, - реально, по подсчетам одного из знаменитых республиканских командиров, Энрике Листера, в войне участ­вовало около 35 тысяч зарубежных граждан, примерно 5 тысяч из них погибло.

Интербригад было семь. Они состояли из национальных батальонов. Названия подразделений указывают на страны, откуда прибывали бойцы - батальоны «Гарибальди», «Мицкевич», «Масарик», «Линкольн», «Тельман»... Среди добровольцев нечасто попадались профессионалы-военные. Оружие в руки брали люди совершенно неожиданные. В одном из очерков Ильи Эренбурга есть «социологический срез» - кем были волонтеры в мирной жизни. Семинарист из Западной Белоруссии, львовский портной, французский лавочник, немецкий зоолог... Но дрались они отлично.

Отдельная страница - советские «добровольцы». Слово взято в кавычки, ехали-то эти люди, конечно, по командировкам. В «NN-е
условия» (так неопределенно называлось место выполнения задания) из СССР направляли профессионалов: летчиков, моряков, «военных советников», военврачей, вооруженцев... Но и говорить, что «приказали - поехал», тоже нельзя: попасть в Испанию - это была честь, туда рвались! Через «NN-е условия» прошло около 4 тысяч советских военных специалистов. 198 погибло. 59 присвоено звание Героя Советского Союза.

Ну а Франко? На его стороне также дрались иностранцы: немцы и итальянцы (военные), португальцы и марокканцы (наемники). Плюс - русские добровольцы из белоэмигрантов. Добровольцы - без кавычек: мало что бывшие поручики, капитаны, даже генералы (А. Фок и Н. Шинкаренко) записывались рядовыми в испанскую армию, считая эту войну «новой битвой с коминтерновской заразой», - они демонст­ративно отказывались от полагавшегося жалования. И тоже не щадили себя. Характерный факт: в 1939-м погиб франкистский летчик Марченко (из белых). На итальянском самолете «фиат» он таранил республиканский И-16, за штурвалом которого был советский пилот. Наша Гражданская война по-русски отчаянно продлилась в небе над Мадридом...

Прошло 70 лет. «Комму­низм», «франкизм», «совет­ские», «белые» - это уже слова из учебника истории. Но, видно, было в том времени что-то щемящее, если до сих пор мы не можем его забыть.

 

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