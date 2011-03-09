//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

А если бы Сталин не был грузином?

55 лет назад Хрущев возмутил Тбилиси

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

А если бы Сталин не был грузином?

Интересно, произошла бы такая вспышка страстей, если б Сталин родился, например, эстонцем? Встали бы на его защиту тамошние горячие парни? Но Иосиф Виссарионович был грузином – и произошло то, что произошло.

Белые пятна темной истории

О ходе тбилисских событий 1956 г. мы рассказываем в нашей справке. Но считать эту историю сугубо грузинской нельзя. Она советская – поскольку «великий генералиссимус», Хрущев, ХХ съезд…

Точное число пострадавших в те дни неизвестно. По данным МВД Грузии, убиты были 15 человек, 54 ранены (семь позже умерли в больницах). Арестованы около 300. Осуждены? Цифра мне встретилась только в записках об отце Сергея Хрущева: 20 человек. (Всего-то? При Сталине, за которого эти люди поднялись, за массовое  неповиновение ввалили бы покруче.)

В. Козлов, автор масштабного исследования «Массовые беспорядки в СССР при Хрущеве и Брежневе», обращает внимание: в московских архивах нет целого ряда надзорных дел прокуратуры, связанных с событиями. Это дела тех, по кому следствие вел КГБ. Изъяли? Но не менее интересно, что полноценное расследование происходившего в 1956-м в Тбилиси не проводилось и в постсоветской Грузии – ни при Гамсахурдия, ни при Саакашвили.

Особый случай

Между тем – случай особый. Это не пьяный бунт в маленьком городке, где толпа повалила отбивать своих «из ментовки». Здесь волнения охватили столицу республики. Причем практически все, кто анализировал происходившее, отмечают: такое чувство, что, начавшись стихийно, события вскоре словно стали управляться чьей-то незримой рукой. Например – что за люди регулировали движение колонн? А сюжет с принятой на митинге петицией – об отзыве «закрытого письма» и т.д.? Ее зачитал некий Кипиани. На суде все объяснял так. Он из села, агроном, фронтовик. Прослышав про митинги, при орденах приехал в город, выпил, пошел к памятнику. Тут солидного поддатого дядечку с наградами подхватили три каких-то молодца, сунули листок бумаги, строго сказали: «Это от товарища Мжаванадзе, огласите!» Кипиани и огласил. А листок у него мгновенно забрали. Врет? Однако генерал КГБ С. Бельченко, которого Москва тогда направила в Тбилиси, вспоминает: Кипиани на допросах действительно производил впечатление человека растерянного, не понимавшего, что и зачем сделал.

В. Козлов, изучив документы, высказывает предположение: таких подпольных «центров управления» могло быть даже два. Первый действовал с позиции руководства республики: показать Москве, что Грузия недовольна посягательством на Сталина. А вот призывы к отделению  от СССР, соответствующие листовки, пение запрещенного (тогда) национального гимна – это уже следы второго центра.

Тбилиси-1956: хроника событий

26 февраля 1956 года Хрущев на ХХ съезде произносит знаменитый доклад «О культе личности». Доклад закрытый, но слух немедленно разносится по всей стране. 5 марта – в годовщину смерти Сталина в газетах впервые нет соответствующих статей, не проводятся траурные мероприятия.

В Тбилиси у памятника Сталину начинают загодя собираться люди, желающие демонстративно выразить уважение  «главному земляку». Изо дня в день идут стихийные митинги. Милиция наблюдает, но не препятствует. 4 марта – зафиксирован инцидент с З. Деврадиани (см. в тексте). 5 марта – в 10 утра студенты тбилисских вузов (120–150 человек) с портретом Сталина колонной по проспекту Руставели (главная улица) идут к памятнику возлагать цветы. Водители выражают солидарность гудками, город взбудоражен.

6–7 марта уже массовые шествия студентов с портретами Сталина и Ленина, траурными флагами, лозунгами «Слава великому Сталину!». У памятника кипит непрекращающийся митинг. Горожане в основном приветствуют эти акции (а несколько несогласных избиты). Между тем именно 6 марта первый секретарь ЦК Компартии Грузии В. Мжаванадзе, выполняя инструкции из Москвы, читает партактиву «закрытое письмо» с изложением хрущевского доклада – шаг, подливший масла в огонь.

8 марта – ночью по студенческим общежитиям проносится слух, что власти хотят убрать цветы и венки у памятника. Студенты выходят на защиту. По городу гоняют заполненные людьми грузовики и автобусы, украшенные портретами Ленина и Сталина, красными флагами. Весь Тбилиси вывалил на улицы, часть предприятий стоит. В 12.00 с балкона здания ЦК возбужденную толпу не очень удачно пытается успокоить В. Мжаванадзе – он выступал и потом, но каждый раз довольно невразумительно. Ему передаются требования: завтрашний день (9 марта) объявить нерабочим; опубликовать статьи о Сталине в главных газетах республики; в кино показывать фильмы «Клятва» и «Незабываемый 1919-й»; пригласить на митинг соратника Мао Цзэдуна маршала Чжу Дэ (тогда находился с визитом в Грузии). Последнее требование связано не только с просталинской позицией Мао, но и слухом, что китайские врачи хотели оживить Сталина, а Москва не дала. (К Чжу Дэ от митингующих была послана делегация. Он выступить отказался, однако послал представителя.)

9 марта – как выразился в донесении начальник погранвойск ЗакВО генерал-майор Банных, Тбилиси «во власти стихии». Толпы, митинги, гудящие машины. Из Гори приезжает 2 тыс. человек «подкрепления», у них «наглядная агитация»: грузовик с актерами местного театра, загримированными под Ленина и Сталина. В Москву идут сообщения, что наряду с просталинскими лозунгами звучат националистические (типа «Бить армян!») и требования независимости Грузии. Москва решает применить силу. По радио начинает звучать обращение к горожанам. Суть: народное уважение к Сталину используется бесчестными людьми (передается с интервалами в 15 минут).

На митинге тем временем принимается петиция с набором требований к Москве— отзыв «закрытого письма», отставка Хрущева, Булганина, Микояна, введение Василия Сталина в состав ЦК и т.д. Между 23.00 и 24.00 толпа (около 3 тыс. человек) идет к Дому связи (Центральный телеграф) отправлять послание. По людям открывается огонь. Есть убитые и раненые. Ночью в город вводятся танки и БТР, разгоняется толпа у памятника, причем снова звучат автоматные очереди. По донесениям официальных структур, стрелять спонтанно начали солдаты, у которых «бесчинствующие хулиганы» стали вырывать оружие. В Грузии сегодня настаивают, что огонь открыли намеренно. Снова жертвы. Начинаются аресты.

10 марта Тбилиси вовсю обсуждает ночные события. Город патрулируется войсками. Группа молодежи пробует сквозь оцепление автоматчиков прорваться к памятнику – но рассеяна выстрелами в воздух. Зафиксировано появление рукописных листовок с призывом к горожанам 11 марта выйти на траурный митинг. Но 11 марта, согласно милицейским данным, обстановка была уже нормальной. К вечеру технику с улиц убрали, хотя патрулирование продолжалось  несколько месяцев.

Волнения проходили также в Гори, Кутаиси, Сухуми.

Земляк №1

И все-таки – из-за чего полыхнуло? Милицейские хроники отсчет событий ведут с вечера 4 марта, когда во время продолжавшегося уже несколько дней митинга у памятника Сталину (все, однако, шло без происшествий) на пьедестал залез поддатый гражданин Парастишвили с бутылкой в руке. Торжественно допив последний глоток, он произнес: «Пусть так же погибнут враги Сталина, как эта бутылка!» – и разбил ее о гранит. Надо полагать, это встряхнуло собравшихся, вызвало одобрительный смех. Тут мимо проходил какой-то майор. Некий гражданин Деврадиани потребовал, чтобы офицер стал у памятника в почетный караул. Тот отказался, Деврадиани достал нож. Подскочившая милиция Деврадиани скрутила – но толпа его отбила.

Что ж, возможно. Всегда бывает какая-то искра. Но она тут же погаснет, если не горюч сам материал.

Сегодня Александр Луарсабович Эбаноидзе – известный писатель, редактор журнала «Дружба народов». А в 1956-м ему было 16 лет. Обычный тбилисский паренек – учился, занимался спортом. На тренировки ездил мимо памятника Сталину. Какой пацан не полюбопытствует, видя толпящихся людей? Стал соскакивать с трамвая, подходить.

– Я не думаю, что яростных фанатиков Сталина в Грузии было больше, чем где-то еще. Мои дед и бабка, обычные крестьяне, его, например, недолюбливали. Тут другое. Сталин все-таки – победитель в войне. К концу жизни вообще бог! А по происхождению – грузин. Естественно, это льстило национальному самолюбию. И вдруг где-то в Москве какой-то Хрущев на нашу святыню решил замахнуться. Не позволим! Причем вы же еще учтите кавказский темперамент…

Любопытное подтверждение этим словам я встретил в уже упоминавшейся книге В. Козлова. В письме Хрущеву жена одного из осужденных просит помиловать мужа: «Он не знал, что и Сталин был простым человеком и у него были ошибки».

Звучит наивно (если сегодняшними глазами), но… А слух в толпе, что Мао хотел оживить Сталина, – не наивность? А артисты, загримированные под Ленина и Сталина, – не наивность? Их вспоминают многие очевидцы событий, в том числе замечательный кинорежиссер Г. Данелия (см. книгу «Тостуемый пьет до дна»). Причем его память сохранила и озорную реплику из толпы, когда по требованию собравшихся «Ленин» и «Сталин» стали целовать друг друга (демонстрируя взаимоуважение): «Пока не разденутся и не лягут, ничего у них не получится!»

Все рядом – анекдот и накал страстей, смех и чье-то коварство. Но пролившаяся кровь заставляет спрятать любые улыбки.

Только, с другой стороны, – как должна была поступить Москва, видя, что целая республика выходит из-под контроля? Горько, что погибли люди. Но ведь это вообще эпоха, когда еще не практиковались  полицейские слезоточивые газы, водометы, прочие средства рассеивания толпы без применения огнестрельного оружия. Хотите  – приведу примеры, как примерно тогда же (и даже позже) для усмирения всякого рода выступлений открывался огонь в США, Европе? Говорю не для оправдания стрелявших, просто ничего хорошего здесь в принципе нет.

…А потом в нашей истории случилось еще множество всем известных событий. Лет пять назад в Москве опять заговорили, что неплохо бы куда-то перенести «кремлевский некрополь». И уже нынешняя Грузия заявила, что не против перезахоронить Сталина у себя. Будет неплохой объект для иностранных туристов.

И только.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

«Вместо того, чтобы скакать на проспекте Сахарова, некоторым молодым людям лучше прийти на авиасалон МАКС-2019»

//Экономика

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Путин назвал сроки начала поставок газа по "Турецкому потоку"

Президент РФ Владимир Путин 27 августа назвал сроки начала поставок газа по газопроводу "Турецкий поток". Российский лидер заявил, что газ по "Турецкому потоку" пойдет в Турцию до конца 2019 года.

//В мире

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Рады не заметил прорывов за первые сто дней президентства Зеленского

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во вторник, 27 августа, сделал важное заявление. По словам политика, он не видит прорывов за первые сто дней президентства Владимира Зеленского.

//новости партнеров

//Жаркое из блогов

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

В Новосибирске при попустительстве полиции орудует группа несовершеннолетних последователей «хабаровских живодерок»!

//В мире

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Стало известно о попытках украинского главы Крыма сорвать его воссоединение с РФ

Анатолий Могилев, последний украинский премьер-министр Крыма, пытался помешать присоединению полуострова к России. С соответствующим заявлением выступил Игорь Мосийчук, бывший депутат Верховной Рады.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Экономика

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Минфин и Центробанк представят новую систему пенсионных накоплений

Банк России и Минфин РФ решили отказаться от названия "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК) для новой системы накопительных пенсий, ее детали планируется объявить через неделю.

//Непознанное

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

«Пророчество Вольфа Мессинга» о переменах в России в 2020 году появилось в сети

Советский менталист Вольф Мессинг в свое время сделал предсказание о том, что ждет Российскую Федерацию в 2020 году. Соответствующее утверждение содержится в публикации, выложенной в отечественной блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Выложен гороскоп Павла Глобы для знаков, которые разбогатеют до конца 2019 года

Люди, рожденные под знаками Тельца, Скорпиона, Льва, Стрельца и Рыб, разбогатеют до конца текущего года. Это обещает гороскоп астролога Павла Глобы, опубликованный на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Уголовное дело против Парубия возбудили на Украине из-за событий в Одессе

Госбюро расследований Украины завело дело против спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Новости партнеров

//Общество

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Учителям не запрещено размещать в соцсетях свои фото в купальниках

Эксперты Министерства просвещения и общероссийского профсоюза работников образования разработали нормы поведения преподавателей в интернете и соцсетях. Публикация фото в купальнике не запрещена.

//В мире

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

Министр здравоохранения Украины при Януковиче Раиса Богатырева задержана в аэропорту Киева

На Украине сотрудники правоохранительных органов во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту "Жуляны" бывшего министра здравоохранения Раису Богатыреву.

//Новости СМИ2

//Общество

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце временно приостановили движение поездов

На Московском центральном кольце (МЦК) во вторник, 27 августа, вечером временно приостановливалось движение поездов по часовой стрелке. Восстановлением движения поездов занимались железнодорожники.

//В мире

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

Девушка упала с шестого этажа, записывая на видео свои занятия йогой

В мексиканском штате Нуэво-Леон 23-летняя студентка Алекса Терразас попала в больницу с серьезными травмами после падения с балкона шестого этажа, сообщает во вторник издание LAD Bible.

//Шоу-бизнес

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

"Настя — человек с фантазией, но не до такой степени, чтобы запустить сплетни о здоровье", - высказался Жигунов о Заворотнюк

Актер Сергей Жигунов, снимавшийся с Анастасией Заворотнюк в сериале "Моя прекрасная няня" высказал свое мнение по поводу сообщений СМИ о болезни актрисы.

//Авиа, ж/д транспорт

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

В Шереметьево могут сократить количество голосовых сообщений

Международная ассоциация аэропортов направила в Минтранс РФ письмо с предложением о реализации проекта "Тихий аэропорт" в "Шереметьево". Об этом во вторник сообщает газета "Известия".

//Общество

Росстат информирует о росте бедности в России

Росстат информирует о росте бедности в России

В России стало больше людей с денежными доходами ниже прожиточного минимума. Рост уровня бедности россиян зафиксировал Росстат. Этот показатель в годовом выражении вырос на 0,2 п.п.

//Культура

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Актеры отмечают День кино: "Российское кино живо!"

Российские актеры отмечают 27 августа профессиональный праздник День кино. Актер театра и кино, преподаватель Дмитрий Певцов, у которого и супруга Ольга Дроздова актриса, радуется: "Российское кино живо!!"

//Новости партнеров

//В мире

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

Видео: в Китае обезьяна сбежала из зоопарка при помощи камня

В зоопарке китайской провинции Хэнань обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать. Видео инцидента опубликовала газета South China Morning Post.

//Экономика

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро подскочил до 74 рублей

Курс евро на торгах во вторник, 27 августа, вырос до 74 рублей. Такого уровня курс европейской валюты достиг впервые с 20 августа. Курс доллара на торгах увеличивается на 59 копеек.

//Говорят, что...

Россияне переходят на разливное пиво

Россияне переходят на разливное пиво

Пиво в нашей стране становится всё популярнее – рост продаж пенного напитка не останавливается. Несмотря на высокую планку прошлого года, которую аналитики связывают с проведением чемпионата мира по футболу, в1-м полугодии 2019 г. объём производства пива и пивных напитков вырос ещё на 1%.

//Говорят, что...

Бразилия горит, как Сибирь

Бразилия горит, как Сибирь

С начала года в дождевых лесах Амазонии зафиксировано рекордное количество пожаров. Причём к такому плачевному результату привели действия бразильских чиновников, которые чуть ли не копируют своих российских коллег.

//Говорят, что...

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Зеленский призвал гордиться казаками – «земляными кроликами»

Новый президент Незалежной Володимир Зеленський в своей речи, посвящённой 28-й годовщине независимости Украины, неожиданно заявил, что «казаки во главе с Богданом Хмельницким и Иваном Сирко взяли крепость Дюнкерк». Речь о событиях XVII века, когда Франция во время Тридцатилетней войны отбила этот город у Испании.

//Говорят, что...

«Красная» путина показала новый рекорд

«Красная» путина показала новый рекорд

На Дальнем Востоке завершается лососёвая путина. Добыто уже более 400 тыс. тонн красной рыбы, что почти на 49% больше результата прошлого нечётного, 2017 года. Такого результата удалось достичь в основном благодаря рекордным уловам на Камчатке. Там уже поймано 361, 4 тыс. т лососёвых

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Врачи бегут, министры хорошеют
2

ОНФ: Хабаровские дороги лучше, чем м во Владивостоке
3

ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
4

Назад в прошлое. В России остался город, застрявший в лихих 90-х годах
5

Назван «самый простой» ответ России на производство США запрещенных ДРСМД ракет

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры