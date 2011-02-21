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Иранский шах и русский мат

К 90-летию похода персидских казаков на Тегеран

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН ]

Иранский шах и русский мат

Событие, о котором пойдет речь, произошло 90 лет назад  – 3 хута 1299 года. Или 21 февраля 1921 года. В этот день Тегеран захватила казачья бригада. Натуральные были казаки, правда, русских – ни одного. Зато их командир стал персидским шахом. И сказал однажды, что никакой Персии больше не будет…

Со стороны смотреть – действительно, все перепутано. А на самом деле вполне логично.

Русская игрушка

Есть красивая история о том, как в 1873 году персидский шах Наср-эд-дин был с визитом в России, и две вещи поразили его: балет и удальцы-казаки из царского конвоя. Потому для шахского гарема срочно закупили балетные пачки, а императора Александра II Наср-эд-дин попросил прислать казаков на персидскую службу. Про балет больше ничего сказать не можем, а вот казачья бригада в Персии через несколько лет действительно появилась.

Правда, ученые, всерьез занимающиеся ее историей (О. Гоков, О. Красняк и др.), вносят уточнения. Наср-эд-дин – не аборигенский царек, затрясшийся при виде красивой игрушки. Шах давно думал о модернизации армии. Пехоту и артиллерию хотел реформировать по австрийскому образцу, а кавалерию – действительно на казачий лад. Про казаков ему немало рассказывал русский посол в Тегеране, в России шах решил глянуть лично. Оценил по достоинству.

Что ж – в 1879 г. в Персию был командирован Генерального штаба подполковник А. Домонтович. Он поездил, осмотрелся, прикинул что к чему, вернулся домой – и через год приехал снова с группой офицеров и урядников Терского казачьего войска. Этим «военным советникам» предстояло обучить местных солдат.

Так началась история «Персидской казачьей Его Величества Шаха бригады».

Бригада

Конечно, Россия преследовала свои цели – влияние на Тегеран и т.д. С другой стороны, правившая тогда династия Каджаров получила элитную воинскую часть, как потом выяснилось, самую боеспособную в персидской армии. Нелишняя вещь в стране, где без конца полыхали мятежи.

Своеобразное было воинство. Кавалерийские эскадроны, пехота, артиллерийские батареи. Сама служба – профессиональная, за жалованье. Железная дисциплина, подчеркивание своего особого статуса, важности выполняемых задач (например, личная охрана шаха). Командир – русский, он присылался из России, подчинялся лишь шаху и премьер-министру, при этом держал постоянный контакт с послом России. Русские инструкторы, русский начштаба, русский врач в госпитале. Русская казачья форма, русские уставы, на вооружении – русские берданки и пушки, русские команды (да и, наверное, русский мат в обиходе – как же в армии без него?). Но служат персы (на самом деле были там и курды, и афганцы, и туркмены, кто угодно, – какая разница, если готов тянуть лямку?). Зато офицеры – нередко выходцы из аристократических семей – или просто самые толковые, заслуженные, храбрые.

Бригада просуществовала почти сорок лет, и за эти годы, конечно, всякое в ее истории случалось: и проблемы с финансированием, и интриги противников самого существования такой части, и конфликты офицеров-персов с русскими, да и из России подчас присылались не лучшие кадры. Но такие командиры бригады, как Домонтович, Косоговский, Ляхов, показали себя весьма достойным образом.

Реза-хан

Одного из офицеров-персов звали Реза-хан. Фамилия (они, правда, в Персии появились лишь в 1919-м)? Где-то пишут – Мирпяндж, где-то – что по названию родовой деревни Сават-кучи. Мелкое дворянство, дед и отец выслужились из рядовых сарбазов (солдат). Вот и для Резы армия была единственным шансом в жизни.

В бригаду он попал в 1892-м, в 14 лет. Начинал, говорят, денщиком у кого-то из русских. Пусть! Ну, чистил мальчишка в свое время чужие сапоги, ну, была у него кличка «погонщик мулов» (что-то вроде нашего пренебрежительного «пастух»). Кто про это вспоминал лет через пятнадцать, глядя на рослого сдержанного красавца, который не хуже русских владел шашкой и клал идеальную строчку из пулемета «максим». Солдатская служба, офицерские погоны… Реза до конца дней писал с ошибками – зато был умен, храбр, честолюбив. Как прирожденную «военную косточку» его выделял командир бригады полковник Ляхов. К службе прикипел, даже женился на казачке. То есть на персиянке, конечно (точнее, местной азербайджанке), но дочери сослуживца, такого же офицера-перса из казачьей бригады.

В 1921 г. Реза-хан был «сархангом» (полковником) и командовал Казвинским отрядом казачьей дивизии (уже дивизии).

Стечение обстоятельств

Карьерный скачок обусловили не только личные таланты.

К тому времени некогда могучая Персия пребывала в упадке. В 1905–1911 гг. она пережила революцию, гражданскую войну. Англия и Россия подписали договор о разделе страны на сферы влияния: север – России, юг – Британии, ввели войска. Тут грянула Первая мировая война, за ней – революция в России. В провинциях по-прежнему бушевали восстания, большевики под шумок экспортировали сюда революцию. На троне сидел юноша Ахмад-шах, правитель чисто декоративный. Реально правили меджлис (парламент), регенты, племенные вожди…

Англичан в Персии интересовала нефть. Они решили, что наступил момент прибрать страну к рукам, превратив ее в свой фактический протекторат.

«Персидские казаки» все эти годы делали свою солдатскую работу. Давили мятежи (извините, народные восстания), потом – отбрасывали красные десанты. Их не любили – ведь, как воинская часть, казаки изначально были «заточены» служить отжившим свое Каджарам, Каджаров и защищали. Да и вообще – «русские агенты». Но, уважали – поскольку казаки «уважать себя заставили». В 1918 г. дивизию взяли на содержание англичане. Хотели заменить своими офицерами последних русских (тех, что еще не ушли к белым), но Реза-хан, авторитетный командир, выступил против: нельзя выбрасывать на улицу боевых товарищей! Что по-человечески ему, безусловно, делает честь.

Впрочем, в дальнейших событиях «наши» никакой роли не играли.

«Засланные казачки»

В нынешнем Иране (судя по русскоязычным источникам) к фигуре Резы-шаха двойственное отношение. Отдается должное его курсу на укрепление государственности, модернизацию, противостояние англичанам (да и СССР). Вместе с тем подчеркивается, что Реза установил деспотический режим, боролся с традиционными ценностями. И вообще, он – основатель жестокой династии, отец свергнутого в ходе «исламской революции» 1979 г. шаха Мохаммеда Реза Пехлеви.

«Персидская казачья бригада» оценивается скорее как карательный инструмент, который династия Каджаров завела для расправы с народными выступлениями (что, в общем, верно), а люди, подобные Домонтовичу или Косоговскому, – как авантюристы и агенты российского империализма.

Переворот

А события были такими. Англичане разработали сценарий: действующее правительство свергается, сажается новое, из проанглийских политиков. Решалось, кто из персидских военных реально  произведет переворот. Обратили внимание на Резу-хана: человек сильный, при этом сугубый вояка, без политических амбиций.

Реза-хан не возражал. 3 хута 1299 г. по иранскому календарю (21 февраля 1921 г. ) он со своим полком вошел в Тегеран.

В принципе история Персии тех лет читается как детективно-авантюрный роман с восточным колоритом: страсти, интриги, заговоры, покушения, мятежи… Но сейчас все прошло тихо и гладко. Была лишь одна перестрелка, да и то по недоразумению. Такое чувство, что все устали от бесконечного хаоса и просто пожали плечами: ну еще одна смена декораций.

Но вскоре выяснилось: англичане просчитались. У сарханга оказались амбиции Наполеона. Он убрал тех, с кем захватывал власть, сам стал премьером, преобразовал армию (упразднив при этом казачью дивизию), с ее помощью усмирил непокорных – и в 1925 году, низложив Ахмад-шаха, занял трон сам. Началась почти 20-летняя эпоха правления Резы-шахиншаха (царя царей), Солнца Ариев, родоначальника новой династии Пехлеви.

Он равнялся на своего соседа – великого преобразователя Турции Мустафу Кемаля Ататюрка. Был взят курс на независимость и модернизацию. Развивалась промышленность, прокладывались дороги, мужчин обязали носить шляпы, с женщин сдирались чадры. И горе тому, кто был против! Шах при случае не брезговал собственноручно избить палкой какого-нибудь излишне агрессивного муллу, а уж подавить пулеметами и пушками малейшее выступление недовольных – тут и говорить не о чем.

В 1935 г. он переименовал Персию в Иран – «землю ариев».

Мустафа Кемаль умер в 1938-м, до Второй мировой – и в мировой истории остался незапятнанным контактами с нацистами. А Реза в конце 1930-х решил ориентироваться на Гитлера. В 1941 г. англичане и русские опять были союзниками. Путь автоколонн с британскими военными грузами для сражающегося Советского Союза лежал по иранским дорогам. На великой шахматной доске мировой геополитики игра ведется без сантиментов, Сталин и Черчилль поставили шаху мат – в Иран вошли советские и английские войска. Резу вынудили отречься в пользу сына и отправили (тут уже решение принимали англичане) доживать век куда подальше – сначала на Маврикий, потом в ЮАР. Где он и умер в 1944-м.

Чужая страна, чужая история… Чего вспоминать? Но, во-первых, – дата. Во-вторых, в этом очень упрощенно описанном нами хитросплетении событий и судеб есть и русская ниточка, потянувшаяся почти 130 лет назад, когда персидский шах попросил русского царя помочь создать казачью воинскую часть.

Ничего особенного, но как-то любопытно, согласитесь.

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