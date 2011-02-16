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И пораженья от победы ты сам не должен отличать?

Кое-что о Дне защитника Отечества

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

И пораженья от победы ты сам не должен отличать?

Через несколько дней мы будем отмечать 23 февраля – День защитника Отечества. Когда-то – День Советской армии и Военно-морского флота. Учрежден в честь первых побед красного оружия под Псковом и Нарвой. Правда, уже давно известно: никаких побед 23 февраля 1918 года не было.

Допустим – действительно. Хотя одна мысль вертится в голове. Как бы помягче… В общем, очень часто подлинная история – одно, а национальная мифология – другое. Пусть в нас бросит камень тот, кто сам без греха.

Запоздавшее предложение

О том, почему именно день 23 февраля стал праздником, имеется множество версий. Скорее всего, самая верная – та, что и самая забавная. В 1919-м решили отметить годовщину создания Красной армии. Однако соответствующий ленинский декрет был датирован 28 января, а бумаги подали с опозданием и к этому числу с мероприятиями уже не поспевали (да и не до торжеств было – война шла). Зато на 17 февраля был назначен День красного подарка (для воюющих красноармейцев). Решили совместить. Но 17-го был будний день, потому празднование передвинули на ближайшее воскресенье – 23 февраля.

Потом несколько лет не отмечали вообще. Вспомнили в 1923-м. Возникло желание отметить 5-летие доблестных вооруженных сил республики. Взяли опять 23 февраля. А для обо­снования выбора пошла гулять завиральщина про Псков и Нарву – не вспоминать же Брестский мир и все, что ему предшествовало! Даже в 1933-м на заседании в честь 15-летия РККА сам нарком Клим Ворошилов признавал: да, дата случайная.

Но, если вы думаете, что я намерен в очередной раз сыпать проклятия большевикам и проклинать народное беспамятство… Да бросьте вы, не одни мы такие.

Кто взял Бастилию?

Вот замечательная страна Франция. Вот ее главный праздник – 14 июля, День взятия Бастилии в 1789 году.

Что ж, давайте поговорим, как эту Бастилию брали.

…Два дня по предреволюционному Парижу шатались взбудораженные вооруженные толпы. Вооружились парижане по призыву экзальтированного журналиста Демулена, заявившего, что король, возможно (возможно!), готовит патриотам Варфоломеевскую ночь. Никакой такой ночи не случилось, но народ ходил наэлектризованный. Заряд должен был как-то разрядиться. Чей-то взор устремился на Бастилию. Вот она – мрачная тюрьма, где веками томились узники тирании!

Комендант Бастилии маркиз Делоне, чуя недоброе, готовился к обороне. Но не шибко приготовишься. Охрана крепости – 32 наемника-швейцарца и 82 инвалида (пожилых солдата). Эти драться не хотели, у них в городе были семьи. Правда, имелось 18 пушек. Потому к Делоне пришли парламентеры договориться о сдаче. Пока беседовали – у стен собралась воспаленная орущая толпа. Вышедших парламентеров, не слушая, обвинили в предательстве. Рванулись на приступ. Из крепости начали стрелять – больше от страха. Толпа откатилась, по тюрьме стали палить в ответ. Так продолжалось часа четыре – причем со всякими эксцессами. Например, притащили какую-то девушку, объявили, что это дочь коменданта и ее надо на глазах отца сжечь, если тот не сложит оружие (а это не была дочь коменданта). В конце концов, Бастилию элементарно сдали те самые инвалиды. Офицерам нападавшие обещали жизнь, – но передумали и перебили. У трупа Делоне отсек голову какой-то проходивший мимо повар: сказал, что умеет обращаться с тушами. Потом медаль за это хотел. А голову победители с восторгом таскали по улицам. Освободили также «несчастных узников» – семь человек. Один был причастен к какому-то старому придворному заговору, второй сплетничал о королевской любовнице, остальные – недавно осужденные  мошенники. Кстати, все сидели неплохо: богатые люди, они, например, заказывали обеды из ресторанов…

В общем – сюжет с массой дивных подробностей. Думаете, французы их не знают? Да во всех деталях! Но празднуют. Парад устраивают, фейерверки, гуляния…

Потерпеть победу

А вот национальный праздник Австралии – День  АНЗАК, 25 апреля.

АНЗАК – это Австралийско-Новозеландский корпус, воевавший в Первую мировую в составе английской армии. 25 апреля 1915 г. состоялось его боевое крещение – корпус был брошен в бой против турок на полуострове Галлиполи. Героическая страница! Проблема в том, что АНЗАК тогда, м-м-м… Скажем так, боевую задачу не выполнил.

Правда, ее никто не выполнил. Это была печально известная Дарданелльская операция – попытка Антанты вывести Турцию из войны. В десанте участвовали еще англичане, французы… Как и все, австралийцы в тот день, высадившись с моря, захватили плацдармы – и влипли. Участок в полкилометра на полтора простреливался насквозь, контратаки турок шли одна за другой, турецкая артиллерия топила шлюпки с подкреплением. Потом удалось немного продвинуться, закрепиться – но и только. Начались долгие месяцы сплошной мясорубки. Наконец командование, видя, что операция полностью провалилась, эвакуировало части. В Галлиполи досталось всем, но потери АНЗАКа были столь ужасающи, что корпус расформировали – и потом воссоздавали заново.

Как хотим, так и считаем

Имя Хосни Мубарака на слуху все последние недели. Но мы его вспомним не в связи с нынешними египетскими событиями. Мубарак, как известно, пришел к власти после убийства 6 октября 1981 г. президента Анвара Садата. Того – знаменитая история! – застрелили исламские фундаменталисты во время парада. Только что это был за парад? А парад был в честь очередной годовщины победы Египта в арабо-израильской войне 1973 г. (так называемой Войне Судного дня).

Простите, какой победы? В ту войну через 18 дней боев египетские войска были разгромлены. Израильские танки стояли на расстоянии одного броска от оставшегося беззащитным Каира. Понадобилось неимоверное давление США и СССР, чтобы этот бросок не состоялся!

Нет, отвечают египтяне. Мы считаем по-своему. Египет начал с очень успешного наступления. Противник понес большие потери. Мы отомстили за «шестидневную войну». После 1973 года уже не унизительно было договариваться с израильтянами о мире в Кемп-Дэвиде. И так далее…

Генерал «Царский»

События февраля 1918-го – горькая страница отечественной истории. Драться с немцами никто не хотел, армия бежала. Большевики, с одной стороны, пытались силами полуслучайных добровольческих отрядов остановить продвижение германских войск к Петрограду, с другой – уже договаривались в Бресте о мире (капитуляции). Если под Псковом какие-то бои еще имели место, то под Нарвой революционные матросики Павла Дыбенко драпанули от первого же отряда противника. Счастье еще, что немцы (переговоры-то в Бресте уже шли, чего напрягаться?) наступали как-то лениво – скорее просто занимали оставляемые города. Если кого и помянуть добром за те дни – то людей сегодня забытых. Например, Дмитрия Павловича Парского, бывшего царского генерал-лейтенанта. Он не симпатизировал большевикам – просто не мог видеть немецкое продвижение. Потому и пришел к красным. Под Нарвой и Ямбургом командовал отрядами «завесы» – какого-то подобия обороны. Руководивший «завесой» М. Бонч-Бруевич (тоже перешедший к большевикам бывший царский генерал) вспоминал: проваливший задачу Дыбенко прислал ему телеграмму, где фамилия Парского ехидно коверкалась: «Сдал командование его превосходительству генералу Царскому».

Д. Парский умер в 1921 г. от тифа.

День традиции

А у австралийцев – своя логика. Они говорят – под Галлиполи родилась наша нация. Ехали на войну разноплеменные добровольцы из эмигрантской страны, которую многие и родиной-то не считали, – так, место жительства. Но под турецким огнем они ощутили себя братьями, восхитили мужеством союзников и противников, заставили весь мир уважать австралийский флаг. По сравнению с этим так ли уж важно, успешной или нет была Дарданелльская операция?

А французы говорят: мало ли, что там было на самом деле с той Бастилией! С ее падения началась Великая Французская революция, одно из главных событий нашей истории. Это для нас гораздо важнее.

Так что и мы имеем право сказать – мало ли что там было 23 февраля 1918 года! Германия все равно в Первой мировой потерпела поражение, причем проигрыш для нее обернулся собственной революцией и распадом империи. На этом фоне Брестский мир выглядит пусть циничным и болезненным, но удачным политическим маневром Ленина. А дальше… Тогдашние злосчастные события в общественной памяти наслоились на Гражданскую войну, которую красные, что ни говорите, выиграли – и потому имели право устанавливать праздники по своему усмотрению. Так тоже бывает: окончательная победа дает моральное право спокойнее относиться к периоду неуспехов (другое дело, что умный человек их все равно помнит, анализирует).

Конечно, подлинный день нашей воинской славы – 9 Мая. 23 февраля – скорее «профессиональный праздник». Но есть традиция, а откуда ее истоки – дело пятое.

Не знаю, я 23-го всегда поздравлял друзей-офицеров, и никто меня в ответ подальше не посылал. Сейчас опять поздравлю.

И в конце концов – в бывшем СССР это уже давно заодно просто «мужской день». Тоже приятно.

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