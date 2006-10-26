Пуля для гения

Тогда и получается жизнь, краткая, как вспышка звезды, свет от которой будет идти к нам еще столетья, - жизнь Эвариста Галуа.

Обычное детство мальчика из состоятельной семьи начала ХIХ века: вихри истории, конечно, кружат голову родителям (во время наполеоновских ста дней отец Эвариста даже избирается мэром городка Бур-ла-Рен близ Парижа), но все в меру, как и положено уважаемым буржуа. Из всей семьи да и из всего городка только этот мальчик будто дышит в унисон с эпохой великих потрясений. Только его потрясение иного рода. В 16 лет Эваристу случайно попались «Элементы геометрии» Лежандра, в которых автор, видный ученый, заложил основы искусства математического мышления. Талант указал путь Гению. Двое суток упоительного чтения - и точно пелена начинает спадать с глаз. Потом работы Гаусса, Нильса Абеля... Пелена спала окончательно, когда совсем юный Эварист Галуа четко сформулировал цель - понять самому и просто, красиво объяснить другим, «почему уравнения выс­ших степеней не решаются в радикалах». И тут же рождается догадка...

У гения всегда два главных врага - непонимание окружающих и политика. Первые рукописи Галуа ведущие математики отправляют в корзины для мусора. Да и кому дело до науки, если Францией снова овладевает ее вечная страсть - Революция! 1830 год - Париж снова на улицах. Галуа вступает в республиканское «Общество друзей народа», участвует в митингах, подписывает петиции; его арестовывают, отдают под суд. Нужно готовиться к процессу, а он вместо этого пишет курс лекций по выс­шей алгебре.

Его исключают из высшей школы: «Хороший студент не занимается политикой». Суд. Обвинение в подстрекательстве к покушению на жизнь короля. Глупейшее - адвокат с ним справился, Галуа выпускают. Но очень скоро - новый арест. Мрачная тюрьма Сент-Пелажи. Это уже не шутки, и хотя приговор - всего год, но, думаю, таких, как Галуа, беспокойных и слишком неудобных, власти не желали выпускать. А если и выпускали, то их ждала одна участь - полицейская провокация и смерть. Однако необходимое уточнение: в тюрьме двадцатилетний Эварист Галуа сделал главное дело своей жизни, довел гениальную гипотезу до строгой теоремы. А для этого создал первую математическую теорию произвольных симметрий, названную «Теорией групп».

31 мая 1832 года (через месяц после выхода из тюрьмы) Галуа, как записано в полицейском протоколе, «скончался в больнице Кошен от пули, полученной на дуэли». К следственному делу приложили три найденных дома письма друзьям, датированных 30 мая. Одно - знаменитое «письмо Огюсту Шевалье», рукопись статьи по математике. В ночь перед дуэлью Галуа сводил воедино свои научные размышления. В одном месте на полях фраза: «Доказательство нуждается в некотором дополнении. У меня нет времени». Эту статью сегодня называют его научным завещанием. В остальных письмах Галуа сообщал товарищам, что вызван на поединок.

Он стрелялся якобы из-за женщины с неким д'Эрбенвилем, с которым, кстати, сидел в тюрьме. В том же протоколе говорится, что раненого Галуа через несколько часов после выстрелов нашел местный житель.

Странно... Ну не бросали тогда дуэлянты своих соперников валяться с пулей в животе! Может, дело не в дуэли, просто полиция «зачищала» опасных смутьянов? Подумаешь, какой-то мальчишка Эварист Галуа! Гений выискался...