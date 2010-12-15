//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

В борьбе за «это»

К 105-летию «Половой переписи» московского студенчества

№ 49(239) от 16.12.2010 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

В борьбе за «это»

Давайте без ханжества и без пошлостей. «АН» рассказывают о сугубо научном исследовании – одном из первых в своем роде в России. В 1905 году московским студентам впервые предложили поговорить «про это».

Но, чем начать рассказ, выразим благодарность кандидату исторических наук О. Чураковой. Работая по своей тематике, она подняла материалы «половых переписей» и познакомила с ними нас – а заодно и вас.

Под грохот канонады

Никто не спорит – конечно, главными событиями декабря 1905 года в Москве были баррикады на Пресне, бои первой революции. Но ведь тоже вопрос – что кому важнее? Сполохи пожаров озаряли небо, дребезжали стекла от недальней канонады – а группа пытливых молодых исследователей увлеченно считала ответы-подчеркивания под такими, например, вопросами: «Если ты болен (венерически. – Ред.) – от кого заразился? От проститутки (в публичном доме или на воле); от прислуги (горничной, кухарки); швеи, продавщицы, хористки, певицы из кафе-шантана, замужней женщины и т.д.?»

За спрос не бьют

«(…) Медицинское общество надеется, что всякий из студентов, имея в виду бесконечное море зла, приносимое индивидууму и обществу ненормальными проявлениями половой жизни и венерическими заболеваниями, для целей общественных и научных не пожалеет времени на сознательные ответы на предложенные вопросы».

«Медицинское общество» в данном случае – не абстрактное понятие. Это Студенческое медицинское общество Московского университета. В 1905 г. «в самый острый момент предреволюционного периода» (из отчета) его участники раздали коллегам-студентам анкету из 207 вопросов. Начиналась она со слов, процитированных выше, отвечать предлагалось анонимно. Это и была та самая «Половая перепись». Половина тех, кому анкета попала в руки, согласились откликнуться – студенты юридического, математического, филологического, медицинского и естественного факультетов. Всего – 2150 человек. Вполне репрезентативная выборка.

«Пришла проблема пола…»

Но чего ж это господа исследователи стали приставать к однокашникам с интимными вопросами?

Примерно в те годы (если точно – в 1908-м) русский поэт-сатирик Саша Черный написал ехидные стихи: «Пришла проблема пола, румяная фефела» – об интересе к «половому вопросу», охватившем умы. Нет, страну не накрыла какая-то особая волна цинизма. Просто на рубеже ХIХ–ХХ веков «про это» стало можно – и модно! – говорить. Почему? Объяснений масса: менялся мир, переставали быть абсолютом патриархальные ценности, зазвучали первые призывы к женскому равенству; самых разных людей – врачей, криминологов, писателей – заволновали проблемы проституции, венерических заболеваний, физиологии созревания молодежи. Процесс шел по всей Европе, Россия просто оказалась в общем русле. Студенческая «Половая перепись» была одной из отечественных попыток подойти к теме научно-систематизаторски.

Однако заметим: респонденты не отделывались подчеркиваниями или краткими «да-нет». Они писали подробные добавления! То есть сама идея разговора молодым людям понравилась? Или наболело, хотелось высказаться?

Коллективный портрет

Проблема ведь исследовалась в комплексе. Потому в «Переписи» была масса вопросов о происхождении, материальном положении, вообще о жизни. В итоге возникал «коллективный портрет».

98% ответивших – «великороссы», дети чиновников, купцов, небогатых помещиков. «Живут студенты большей частью в центре города, на частных квартирах, нередко в одиночестве (38%). 65% средне обеспечены, 21% вынуждены искать заработка». Учились всерьез (половина жаловалась на физическую усталость после занятий). Очень много читали («беллетристика – 25%, социально-экономические произведения – 21%, сочинения из области естественных наук – 18%»). То есть – ребята умные. Почти все приехали в Москву из глубинки, после гимназии. Огромный город кружил головы, обрушивал шквал новой информации. «Вспоминая нашу гимназическую библиотеку, не поверишь, что живешь в XX веке; были преимущественно сочинения Фонвизина, Екатерины II и религиозные; Толстого, кроме «Войны и мира», ничего не было; Достоевского и Гончарова почти не было; Чехова и др. современных писателей не было; Дарвина не было». Спадали скрепы веры, выяснилось, что религиозное воспитание «было шаблонным и чисто механическим». Характерно: приезжая домой, почти все общего языка с родителями не находили из-за «разницы мировоззрений».

Интимная жизнь

На момент опроса 67% студентов уже жили половой жизнью: 7% были женаты, остальные имели дело, как правило, с проститутками и «случайными женщинами». Прочие воздерживались. Почему? Треть – из целомудренности, остальные отмечали «физическое слабосилие», «боязнь заражения», «нравственное отвращение к акту сношения», «принципиальное отрицание половой жизни» и т.д.

Обратите внимание: никто не сказал, что у него нет денег на уличную девицу или на поход в «веселый дом». Крикнуть: «Секса у нас нет!» в голову не приходило. Секс был, и еще какой! Просто раньше говорить о нем считалось неприличным. Но сейчас происходил слом укладов, одним из отражений его было появление новой литературы, «ставящей вопрос». Наибольшие споры в студенческой среде вызывали «Крейцерова соната» и «Воскресение» Л. Толстого, «Бездна» и «В тумане» Л. Андреева, «Плодородие» Э. Золя. Влияние писателей на умы вообще было огромным: один из отвечавших отметил, что, прочитав «Припадок» А. Чехова, усовестился и «дал себе сознательное слово больше не ходить в публичные дома».

Порнография в то время тоже существовала, интерес к ней проявляли около 40% респондентов. Презервативы стоили довольно дорого, и более четверти опрошенных болели вензаболеваниями: перелоем (гонореей), мягким шанкром и сифилисом. В ту «доантибиотиковую» эру такие болезни лечились долго, трудно и без гарантии успеха.

Кое-что о половых переписях

Михаил Членов (1871–1941) начинал земским врачом, а к моменту проведения переписи был известным в Москве венерологом. С 1912-го – профессор Московского университета. После революции жил в Азербайджане, очень помог становлению тамошней медицины: боролся с сифилисом и проказой, лечил кожные профзаболевания нефтяников, создавал курорт «Нафталан». Энтузиаст борьбы с «социальными язвами», переписывался с А. Чеховым.

Московская перепись проводилась во исполнение решений IX Всероссийского Пироговского съезда как продолжение работ доктора В. Фавра, организовавшего в 1902-м такую перепись в Харькове. Подготовку анкет М. Членов и его помощники-студенты (Смирнов, Козлов и т.д. – всего 20 человек.) начали в 1904‑м, итоговый доклад делался в 1907-м. Подобные переписи были проведены также в Юрьеве (Тарту) и Томске. В 1908-м известные медики Д. Жбанков и В. Яковенко провели в Москве первую в мире перепись «половой жизни учащихся женщин», но собранные анкеты конфисковала полиция.

Под знаменем марксизма-онанизма

Но это же тогдашние студенты! А идет бурный 1905 год! Организаторы переписи самокритично признавались, что им не удалось до конца изучение «крайне интересного вопроса относительно связи полового вопроса с революцией». И все же тема затрагивалась, и некоторые респонденты были откровенны.

«Не онанируя 2 года после поступления в университет, начал вновь после сильного нервного расстройства вследствие опасной революционной работы»… Или: «Работая для революционных партий в университете, не вступал в связи и не занимался онанизмом»… А вот еще: «Просидев в 1901-м в одиночной тюрьме более 6 месяцев, онанировал всего 2 раза, несмотря на все условия, благоприятствующие этому, тогда как на воле онанировал бы за это время раз 6–8».

Тут надо отметить, что тогда к онанизму вообще было особое отношение. Он считался страшным саморазрушительным пороком с необратимыми последствиями. Потому основная масса примечаний к переписи – исповеди о том, как тот или иной респондент пытается удержать себя от решения половой проблемы «в ручном режиме», а у него не получается. «Я – жертва гнусного порока»…  «Стихийное явление нашего нервного века, причина вырождения, быть может, более крупная, чем сифилис»… Один рукоблуд печально описывал себя: «Нелюдимый, скрытный, сильно мучающийся субъект со свинцовыми глазами и всегда синеватыми руками». Судя по стилю, это был филолог. Хладнокровные медики – организаторы переписи – замечали, однако, в комментариях: «Последствия онанизма рисуются в крайне мрачном свете несомненно под влиянием нелепых книжек».

Кроме того, три человека признались в гомосексуализме, один в скотоложестве (подростковом), один – в мазохизме. Мазохист, кстати, заодно был революционером.

Моментальный снимок

Почему мы это вспоминаем? Ну, во-первых, перед нами – один из «моментальных снимков» далекой эпохи. Кинорежиссер Алексей Герман, известный скрупулезным воссозданием в своих фильмах подробностей прошлого, как-то заметил: хочешь понять эпоху – не бери тогдашние парадные снимки. Бери технические – вроде фотоотчета о прокладке городской канализации в тысяча лохматом году. Там в кадре случайные люди одеты так, как в действительности одевались, типажи лиц очевиднее.

Во-вторых… Пару недель назад даже, казалось бы, во все видавшей Европе разразился скандал. Швейцарское правительство разрешило выпуск презервативов для подростков 12–14 лет. Общественность ахнула. Но чиновники развели руками: пардон, эти детишки все равно уже… м-м-м… трахаются! Так пусть хотя бы без последствий. ХХІ век, знаете ли. Сексуальная революция. Назад колесо не открутишь.

Вот «АН» сейчас и прикидывают: когда же оно начало делать первые обороты?

P.S. «Половая перепись» была проведена под руководством приват-доцента Московского университета с фамилией, будто специально для того придуманной, – М. Членов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Политика

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова

Первый зампредседателя Государственного совета Республики Крым Владимир Бобков отреагировал на заявление заместителя главы офиса Зеленского Руслана Рябошапки о разработке новой стратегии по возвращению Донбасса и полуострова.

//В мире

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Самолет ВВС США совершил круговой облет Калининградской области

Утром в пятницу, 16 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет Военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки провел разведывательный полет вокруг Калининградской области РФ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Армия ДНР сделала экстренное заявление о новых потерях военных Украины в Донбассе

Народная милиция ДНР выступила с экстренным заявлением о новых потерях Вооруженных сил Украины в зоне конфликта в Донбассе. Данное сообщение оказалось в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

//Политика

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Переход Гренландии к США станет поводом для войны, считает эксперт

Бывший пресс-секретарь Минобороны РФ, полковник в отставке Виктор Баранец оценил сообщение о планах президента США Дональда Трампа купить Гренландию. По его словам, подобные действия могут привести к вооружённому конфликту.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Непознанное

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Пророчество итальянской ясновидящей о будущем России обнародовали в интернете

Ясновидящая из Италии Мавис сделала предсказание о том, что ждет Россию в текущем столетии. Об этом рассказывается в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

Игорь Гуляев: «Брендомания – это опасная болезнь!»

В модной индустрии Игорь Гуляев персона знаковая. Коллекции этого дизайнера не раз становились трендами в мировой моде, а голливудские дивы выбирают его наряды для важных церемоний. Но не всё так празднично в модной индустрии. "АН" поговорили с модельером об изнанке этого многомиллионного бизнеса

//Общество

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В России может быть введен штраф за выгул "опасных" собак без намордника

В РФ могут ввести штраф за выгул "опасных" собак без намордника. Глава общественной организации "Коллективная защита" Марат Аманлиев направил письмо с таким предложением спикеру ГД Вячеславу Володину.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Культура

Появились новости о состоянии Валентина Гафта

Появились новости о состоянии Валентина Гафта

Утром в пятницу, 16 августа, появились новости о состоянии народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта. Информацию предоставила его супруга Ольга Остроумова.

//В мире

СМИ: архивное фото герцогини Меган доказывает, что ее встреча с принцем была предначертана судьбой

СМИ: архивное фото герцогини Меган доказывает, что ее встреча с принцем была предначертана судьбой

СМИ сообщают, что архивное фото герцогини Сассекской Меган свидетельствует о том, что ее встреча с британским принцем Гарри была предначертана судьбой. Речь идет о снимке с журналом за 2014 год.

//Новости СМИ2

//Общество

Названы самые желанные для жизни российские города

Названы самые желанные для жизни российские города

Названы города, в которых россияне хотят купить квартиру чаще, чем в других. Соответствующий рейтинг предоставил, основываясь на собственных данных, один из популярных сервисов объявлений.

//Общество

11 российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга лучших вузов мира

11 российских вузов вошли в топ-1000 рейтинга лучших вузов мира

В шанхайский рейтинг топ-1000 лучших вузов мира вошли 11 российских университетов. Отмечается, что четыре из них заняли строчки в топ-500. Список составлялся на основе результатов оценки больше 1,5 тыс. университетов.

//Здоровье

Три опасных для страдающих гипертонией продукта перечислили специалисты

Три опасных для страдающих гипертонией продукта перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения обозначили продукты, которые опасны для пациентов, страдающих гипертонией. Этой теме посвящена публикация, появившаяся в отечественном интернет-сегменте.

//Общество

Украина снова может стать счастливой

Украина снова может стать счастливой

Сегодня Украина живёт в условиях ожидания перемен. Все понимают, что они назрели и обязательно должны произойти. Какими они будут?

//Происшествия

Автомобиль сорвался в ущелье в Крыму, водитель погиб

Автомобиль сорвался в ущелье в Крыму, водитель погиб

На мысе Меганом, расположенном в юго-восточной части Крыма автомобиль сорвался в ущелье. Согласно последней информации министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Шахова, водитель погиб.

//Общество

Появилась новая опасная болезнь

Появилась новая опасная болезнь

Сегодня психологи заявляют о такой болезни, как брендомания… Социальные сети пропагандируют бренд как стиль жизни… В погоне за своими кумирами шопоголики и модники залезают в долги, берут кредиты на очередную красивую тряпку.

//Новости партнеров

//Общество

Росстат выяснил, какие изменения претерпел рацион россиян за 40 лет

Росстат выяснил, какие изменения претерпел рацион россиян за 40 лет

Граждане России за последние почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, но при этом в два раза увеличили потребление фруктов и ягод. Об этом говорится в тематическом отчете Росстата.

//Психоанализ

В Москве мужчину связали и ограбили в собственной квартире

В Москве мужчину связали и ограбили в собственной квартире

В полиции обратился мужчина с заявлением на ограбление вечером в четверг, 15 августа. По его словам, в квартиру на юге Москвы ворвались трое неизвестных и обездвижили его с помощью скотча.

//Хайтек

В России создаются высокотехнологичные танки – роботы

В России создаются высокотехнологичные танки – роботы

Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу проинспектировал центральный военный округ. Помимо этого министр посетил Уральский вагонный завод, где производятся робототехнические комплексы для российских танков.

//Происшествия

В московской больнице скончался мужчина, которого ранили в драке у кафе

В московской больнице скончался мужчина, которого ранили в драке у кафе

В пятницу стало известно, что в одной из московских больниц скончался мужчина, который получил ранение в ходе конфликта у кафе на юго-востоке столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Москве.

//В мире

Аналитик раскрыл выгоду Америки от продолжения вялотекущей войны в Донбассе

Аналитик раскрыл выгоду Америки от продолжения вялотекущей войны в Донбассе

Соединенным Штатам выгоден вялотекущий вооруженный конфликт на востоке Украины. Такое мнение в разговоре с представителями прессы высказал некоторое время назад отечественный эксперт Иван Коновалов.

//Общество

Патриарх Кирилл выстроил жёсткую вертикаль власти, создав себе оппозицию

Патриарх Кирилл выстроил жёсткую вертикаль власти, создав себе оппозицию

В этом году исполняется 10 лет с того момента, когда новым Патриархом Московским и Всея Руси был избран Кирилл. На сегодняшний день из старой команды руководства Православной Церковью почти никого не осталось.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

В Крыму высказались о новой стратегии Украины по возращению полуострова
2

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
3

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
4

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
5

Брежнева об отношениях с супругом: "Ему нравится, когда я без одежды"

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры