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Наполеон Бонапарт – кавалер Ордена Святого Андрея Первозванного!

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Евгений ПОНАСЕНКОВ, историк ]

Наполеон Бонапарт – кавалер Ордена Святого Андрея Первозванного!

Как профессиональному ученому и автору множества научных работ, мне было крайне неприятно прочитать два безграмотных текста, опубликованных в «АН» 29 сентября, которые комментируют мое интервью с разоблачениями мифов о войне 1812 года от 1 сентября.

Налицо классический пример неправильного понимания одного из главных достижений современного общества – плюрализма мнений.

В данном случае я как ученый, как профессионал снова столкнулся с примерами агрессивного невежества дилетантов, а с невежеством практически невозможно спорить, потому что его не интересуют доводы разума и факты. Сразу подчеркну: Алла Бегунова не является ученым-историком, она известна узкому кругу лиц как многолетний участник костюмированных представлений, где она, сидя на коне, изображала кавалерист-девицу Надежду Дурову. Параллельно, она вела детский кружок и написала книжку про военную одежду опять-таки для детей. Полковник запаса Юрий Алябьев так же не является ученым-историком.

С кавалерист-девицами в суде не воюю

Прежде всего читатель должен четко себе представлять, что невозможно в рамках нескольких абзацев интервью изложить то, что со ссылкой на сотни документов объясняется на страницах научной литературы: историк может только кратко рассказать о выводах – дальше дело за любознательностью аудитории. Теперь я вынужден потратить время на опровержение нескольких перлов, которыми указанные товарищи прокомментировали мое интервью (кстати, они снабдили эти свои ляпсусы оскорблениями, типа «он лжет», за что я вполне мог бы подать на них в суд за оскорбление чести и достоинства и подрыв профессиональной репутации, но я с кавалерист-девицами не воюю).

Начинается все с охоты на ведьм: товарищ Бегунова считает, что я выполняю «негласное распоряжение члена Политбюро ЦК КПСС Яковлева», в котором он запрещает СМИ пропаганду советских боевых традиций. Это, как говорится, без комментариев.

Дальше краснобайство на завалинке: «видимо, император французов привел сюда 600-тысячную армию… с познавательной целью». Следуя логике Бегуновой, можно сказать, что в 1945 году русские были агрессорами-оккупантами в Берлине! Ведь главное – разобраться, кто был инициатором конфликта. Бегунова выпускает из виду мой рассказ о том, что это не Наполеон, а царь Александр привел французов в Россию. Придется повторить: после Великой французской революции феодальная Европа начала войну против Франции с целью интервенции (Наполеон тогда был еще нищим лейтенантом), России это было геополитически невыгодно, поэтому Павел I заключил мир с Францией, за что и был убит на деньги давней соперницы Франции – Англии. На престол возвели юного Александра, который отчасти из-за английских денежных траншей (за «русское пушечное мясо»), отчасти из личной зависти к героическому образу Наполеона снова пошел войной на Францию.

Наполеон Великодушный

Однако Русская армия под командованием Кутузова была уничтожена под Аустерлицем (1805). Александр не остановился – вновь пошел войной на Францию (4-я антифранцузская коалиция). А теперь внимание: народное ополчение было созвано не в 1812 году для обороны от нашествия, а в 1806 году для интервенции во Францию! И это 612 тысяч ратников! В итоге русские были разбиты под Фридландом (1807). Но Наполеон хотел только мира с Россией  – поэтому он не стал преследовать уничтоженную Русскую армию за Неман, а великодушно подписал Тильзитский мир на реке Неманом, за что Александр Первый наградил Наполеона высшей наградой Российской империи – орденом Святого Андрея Первозванного! Но Александр не остановился: условия мира он выполнять и не собирался; царь увеличил военный бюджет (доведя страну до разорения) и в итоге русские армии стояли на границе уже в 1810 году! Только затянувшиеся переговоры с традиционными союзниками – Пруссией и Австрией (которые в итоге подписали только тайные соглашения с Россией, чтобы снова не ссориться с Наполеоном) оттянули начало войны на 1812 год. Далее – принципиальные факты: русский посол первым объявил Франции войну, а Александр уже был при армии, пока Наполеон еще готовил поездку в Италию. Еще факт – по первоначальному плану русские армии вновь должны были перенести театр военных действий в Европу, но бывший маршал Наполеона Бернадотт вовремя отсоветовал это делать: практика показала, что без пространства и морозов русская армия умеет только проигрывать (так было в приграничные Ливонскую, Крымскую и Японскую войны). Александр согласился с этими доводами – и был принят план отступления «хоть до Камчатки».

Далее Бегунова пишет про «сожженные Москву и Смоленск, десятки уничтоженных сел и городов по Старой смоленской дороге». Во-первых, города сжигали за собой сами русские; во-вторых, Наполеона до России довел спонсированный англичанами Александр; в‑третьих, по Старой смоленской дороге не существовало никаких «десятков городов»! Их просто не было.

Это вам не Европа: тут на сотню верст один хутор был. Дальше – больше. Я говорил о том, что никакого самосознания населения России в 1812 году быть не могло в силу того, что большинство составляли крепостные рабы, не обученные грамоте и не знающие мировой географии далее соседней деревни. Но, по версии Бегуновой, Россию населяли в основном не крепостные крестьяне, а крестьяне «государственные, в сущности свободные. Также свободны были горцы и татары… по закаспийским степям кочевали свободные калмыки и другие племена». Шедевр ахинеи. Хорошо, что это не читает Европейский суд по правам «племен».

Выбрали свободу

Согласно многочисленным рапортам полковых командиров, сохранившимся в архивах, 40 тыс. русских солдат дезертировали, когда вошли в 1814 году во Францию. Бегунова не согласна. Для нее главный источник познаний – «Советская военная энциклопедия». Здорово. Там сказано, что перед входом в Париж в 1814 году в Русской армии было 63 тыс. солдат. Ну, так это не противоречит архивам: перешло границу Франции 120 тыс. русских, под Парижем собралось 63 тысячи. Остальные разбежались. 

Понимаете, я даже не знаю, в каком жанре вести дискуссию: во всяком случае, академический не подходит по определению. Тем временем Бегунова продолжает: «Напрасно глупые мужики ему (Наполеону. – Прим. Е.П.) сопротивлялись, ведь он нес в Россию европейские ценности…». Так мужики и не сопротивлялись особенно: крестьяне руки рубили, чтобы не идти в армию и ополчение, а «патриоты»-помещики нарочито отсылали в ратники только старых, да калечных. Показательно, что на призыв царя от 18-го июля (о сборе средств для армии) добровольно откликнулись всего три человека! И те были иностранными подданными, которые сдали деньги, чтобы задобрить городничих. Вот слова Льва Толстого из наброска к предисловию «Войны и мира»: «Кто не испытывал того скрытого неприятного чувства застенчивости и недоверия при чтении патриотических сочинений о 12-м годе».

Теперь пройдемся по перлам товарища полковника в запасе. Это по-настоящему унизительно для офицера, когда он позволяет себе спорить о потерях сторон в Бородинском бою, ссылаясь на старый английский справочник по битвам мировой истории, где Бородино уделено два абзаца!

Существуют солидные исследования ученых (прежде всего, А.А. Васильева и С.В. Шведова), которые, проанализировав сотни несекретных ведомостей, вычислили цифры потерь: находящиеся в оборонительной позиции русские потеряли 53 тыс., а наступающие французы – 34 тысячи. Это произошло, потому что г-н Кутузов весь бой проспал, а перед сражением расставил орудия «веером».

И они стреляли по березам, а Наполеон – точечно – и пушки палили по противнику. И не надо кричать на страницах газет, что, мол, Кутузов, в отличие от Понасенкова, «прослужил России 52 года», за что «награжден орденами». На совести Кутузова поражения под Аустерлицем, под Бородино и под Малоярославцем и 20 тыс. русских раненных, сгоревших заживо в Москве, потому что Кутузов вовремя не организовал их эвакуацию и не решился даже двух часов защищать «святыню». За то, что Кутузов от страха три дня стоял на месте, предоставив Наполеону возможность переправиться через Березину, Денис Давыдов без всяких распоряжений члена ЦК Яковлева назвал Кутузова «предателем». А что до «орденов» – так еще Грибоедов это высмеивал: «ему дан с бантом – мне на шею». И орден Андрея Первозванного Бонапарт получил раньше екатерининского вельможи. Все цифры, упоминаемые тов. полковником в запасе, вся пафосная риторика – все это свидетельство катастрофической неграмотности. 

Солидарность ученых

Для Бегуновой главный злодей после Понасенкова – это выдающийся русский ученый, профессор А.Н. Троицкий, который посмел для разоблачения мифов о Кутузове написать целую книгу. Тут же стоит заметить, что мою позицию поддерживают большинство отечественных ученых во главе с директором Института российской истории Российской академии наук А.Н. Сахаровым, многократно подтверждавших эту солидарность в прессе.

Все проблемы нашей страны именно в том, что мы никак не хотим смотреть правде в глаза; не желаем забыть, наконец, насквозь лживые байки прошлого – и сделать так, чтобы сегодня граждане России жили достойно. Государству с неразвитой экономикой и обществом, нищему в реальной жизни, всегда будут необходимы богатые мифы о жизни нереальной. И всегда монструозная идеология будет душить любую науку и свободную мысль. 

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