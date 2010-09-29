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Миссия дилетанта

Может ли случайный человек остановить мировую катастрофу?

№ 38(228) от 30.09.2010 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Миссия дилетанта
Юхан Далерус

В прошлом номере «АН» рассказали про американского бизнесмена Вандерлипа – в 1920-м он уговаривал Ленина продать Камчатку, выдавая себя за влиятельного в США человека. Но в ХХ веке были и другие примеры того, как никому не известные люди вдруг включались в большую политическую игру – то ли из авантюризма, то ли из идеализма. Взять хотя бы шведа Биргера Далеруса и его попытку предотвратить Вторую мировую войну.

Тогда, в августе 1939-го, все было уже предрешено. Мир неостановимо сползал к катастрофе. Но историки признают: Далерус действительно до последнего пытался предотвратить нападение Германии на Польшу. Весь вопрос – как он это делал? Путался с гитлеровцами. В Англии – с презираемой потомками чемберленовской командой. Пробивал унизительные для поляков варианты.

Только вот картина. Сидит банда негодяев. Точит ножи, собирается устроить набег на соседей, грабеж, резню. А вы – так вышло – знакомы с одним из главарей. Что честнее: уйти в сторону? Сказать бандиту, что он бандит, поганое дело затеял – а дальше будь что будет? Попытаться хоть как-то предотвратить кровь? Есть ситуации, когда хороших решений не бывает.

Но кто такой этот Далерус? Никто. Частное лицо. Хозяин фирмы, где клерком служил пасынок Геринга.

Полет в замок

Все началось в феврале 1920-го. Герой Первой мировой, германский ас Герман Геринг болтался, никому не нужный. Война кончилась, империя пала – а делать он что умел? Только самолеты водить. Но если их водить – то хотя бы там, где посытнее. Геринг подался в Швецию, поступил в компанию «Свенска Люфттрафик». До эпохи массовых авиаперевозок было еще далеко, компания просто выполняла частные заказы. Однажды в контору заглянул некий граф Эрик фон Розен. Он опоздал на поезд – а дела в фамильном замке Рокельштадт не терпели отлагательств. Можно ли добраться самолетом? Погода была ужасающей, все отказывались – а Геринг взялся. Через несколько часов действительно трудного и опасного полета машина села на замерзшее озеро близ замка. Семья графа с восторгом приветствовала героя-летчика. Среди тех, кто улыбался ему, была и сестра хозяйки – синеглазая Карин фон Кантцов, жена блестящего шведского офицера. Между ней и Герингом вспыхнул роман. Карин бросила мужа, ушла к любовнику. В 1922-м они оформили брак и вернулись в Германию.

Такая вот романтическая история. Вызывает умиление – если не держать в голове, кем потом стал лихой летчик.

Комментарий по теме

Елена Съянова, писатель:

– Использование в тайной дипломатии посторонних людей (таких как Далерус) практиковалось в Третьем рейхе. «Главные фюреры» не очень доверяли гиммлеровским разведслужбам и риббентроповскому МИДу. Потому заводили собственные разведки со штатом разъездных агентов – как правило, из родственников и близких друзей. Например, Гесс для тайных переговоров с англичанами использовал Альбрехта Хаусхофера – университетского товарища, сына известного геополитика. Привлекал и своего брата Альфреда. Это была именно «личная разведка»: иметь контакты с людьми Канариса, который в 1940-м энергично оплетал Британские острова шпионской сетью, Альфреду категорически запрещалось.

У Геринга конфиденциальные контакты с промышленниками США часто осуществлял его двоюродный брат Герберт. Как человек публичный (референт министра финансов Я. Шахта, потом – один из руководителей германской индустрии), Герберт использовался для зондажа. Работал и на «советском направлении»: в 1935-м доверенное лицо Сталина; торгпред СССР в Германии Д. Канделаки в обход советского посольства вел с ним и Шахтом негласные переговоры. Обсуждались вопросы поставок в Германию сырья из СССР и намерение Москвы получить у Берлина кредит. Но попутно Канделаки пытался выяснить, насколько сильны в рейхе позиции Германа Геринга, верны ли тогдашние слухи, что он скоро сменит Гитлера.

Томас

Но речь-то о Геринге! В Германии поднимал голову нацизм, бравый пилот сошелся с Гитлером. 1923 год, Мюнхенский путч, будущий рейхсмаршал ранен, Карин помогает ему бежать, снова живут в Швеции, в 1927-м – амнистия, нацисты рвутся к власти, Геринг – одна из ключевых фигур… История, описанная не раз.

Но нас интересует другое. На момент развода у Карин был восьмилетний сын Томас. В дальнейшем он жил то у отца, то у родни Карин, то у матери с отчимом. Оставался подданным Швеции.

В 1931 году Карин умерла – туберкулез, сердце. Геринг через пару лет снова женился, но Томаса опекал: долг перед памятью боготворимой первой жены.

1933 год. Нацисты приходят к власти. Геринг – премьер-министр Пруссии, создатель гестапо, ответственный за выполнение четырехлетнего плана, рейхсминистр авиации, создатель люфтваффе, шеф госконцерна «Герман Геринг верке», главный лесничий Германии и прочая, прочая.… А Томас – в Швеции. Уже вырос, пора выходить в люди. Он поступает в фирму, занятую продажей электротехники. Хозяин – господин Юхан Биргер Эссен Далерус.

Господин директор

Знал ли Далерус, кого принимает в контору? Естественно. Это был богатый человек – сын крупного промышленника, женат на дочери миллионера. Высшие круги, элита страны. Наверняка слыхал о нашумевшем романе Карин фон Кантцов, о том, кем стал ее избранник. И понятно, что Далерус, деловой человек, просто не мог не использовать шанс. У него связи по всей Европе, двенадцать лет прожил в Англии, а тут такая возможность еще и в Германии закрепить позиции!

Во время частного визита Геринга в Швецию Томас представил отчиму шефа. Оба друг другу понравились. Приехавший в Германию Далерус был зван в имение Геринга «Каринхалле». Словом, началось общение.

Ну, началось – и началось. Их личное дело.

Однако время шло. Военная машина рейха, одним из создателей которой был Геринг, заработала. Март 1938-го – аншлюс Австрии. Октябрь 1938-го – Мюнхен.

Лишь бы не было войны?

Напомним, как начиналась Вторая мировая. В Мюнхене Чемберлен и Даладье, английский и французский премьеры, не захотели лезть в драку из-за Чехословакии – и сдали ее Гитлеру. Разохотившийся фюрер положил глаз на Польшу. Одним из поводов для претензий был Данцигский коридор – полоска польской земли, отрезавшая Восточную Пруссию от остальной Германии. Польша стояла за нее насмерть – коридор обеспечивал ей выход к Балтийскому морю. При этом у Варшавы имелись военные договоры с Англией и Францией. Вступятся ли великие державы за союзника?

В Англии на сей счет имелись две точки зрения. Одна – чемберленовская: зачем нам проливать кровь за каких-то чехов и поляков? Вторая – черчиллевская: Гитлера не остановить, воевать все равно придется, лучше бой, чем бесчестье.

2 июля 1939 года в Лондоне в одном из клубов проходил закрытый обед. Собрались крупные промышленники и политики. Господин Далерус, крупный бизнесмен из нейтральной страны, давний приятель многих присутствующих – почетный гость. Обсуждались международные дела, и депутат-консерватор Ч. Спенсер обронил: мол, «переговорами Гитлер мог бы добиться большего, чем войной». И тут Далерус заявил, что готов такие переговоры обеспечить – правда, не с Гитлером, а с Герингом.

Заявил не случайно. Накануне Геринг частным порядком попросил его, пользуясь связями, прозондировать почву в Британии. С какой целью попросил – спорят до сих пор. Но действительно, через несколько дней на вилле жены Далеруса в Шлезвиг-Гольштейне состоялась тайная встреча Геринга с семью влиятельными английскими бизнесменами. Обсуждалась проблема Данцигского коридора, излагались позиции.

Челночная дипломатия

С этого началась «миссия Далеруса». Полтора месяца оставалось до конца войны – и до последнего дня этот непонятный швед мотался между Германией и Англией, встречался с Герингом, Гитлером, ведущими дипломатами в Лондоне, британским и польским послами в Берлине. Передавал предложения, тайные документы, звонил «первым лицам», беседовал лично, обещал прилет Геринга в Лондон (наподобие прилета Гесса)… Он уламывал англичан убедить поляков уступить немцам – это, дескать, лучше, чем война. В качестве кого выступал? А никого. Личного друга рейхсмаршала.

История сложилась так, как сложилась. 1 сентября 1939 года немцы атаковали Польшу, Франция и Англия вступились за нее – и покатилось... Впрочем, сказано же – ход событий был необратим.

Историки до сих пор спорят – кто он, Биргер Далерус? Идеалист, наивно пытавшийся предотвратить катастрофу? Честолюбец, упивавшийся причастностью к сильным мира сего? Использовавшийся «втемную» агент немцев, запущенный для отвлечения внимания? Курьер Геринга, игравшего свою партию? Просто циник, который решил посветиться в большой политике, чтобы обеспечить новые перспективы своему бизнесу? Все вместе?

Сам Далерус, понятно, предпочитал, числиться идеалистом. Настаивал на этом в 1946-м в Нюрнберге. Нацисты доигрались – Германия лежала в руинах, мир уже был другим, само понятие «данцигский коридор» ушло в историю. Международный трибунал от лица миллионов жертв судил главных военных преступников, Геринга в том числе. Но есть правовая процедура. Рассматривалось обвинение в разжигании войны. Защита Геринга потребовала вызвать «важного свидетеля» – всеми забытого Далеруса. Он долго отказывался, а когда все же приехал, заявил то, чего и ждали адвокаты: я всего лишь хотел предотвратить войну, Геринг был со мной согласен, да плохие Гитлер и Риббентроп мешали. Суд принял показания к сведению. Грехов Геринга в любом случае хватало для полновесного смертного приговора.

Через два года Далерус вновь попытался оправдаться в книге «Последняя попытка». Но его слова уже никого не волновали, на авторе стояло клеймо – друг преступников. Прав ты, не прав – не водись с чертями!

Больше он не высовывался, тихо жил в Стокгольме. Умер в 1957-м. В Швеции архивные материалы о «миссии Далеруса» засекречены до сих пор. Есть что скрывать?

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