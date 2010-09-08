Золото на дне Байкала

Сенсация последнего времени: работающая на Байкале экспедиция глубоководных аппаратов «Мир» заметила на дне некие бруски, «похожие на золото». Поднять их пока не удалось. Но по СМИ уже зашумело: золото Колчака! При этом серьезные историки отмахиваются: бросьте, нет никакого «клада адмирала», а уж на байкальском дне по определению не может быть!

С точки зрения здравого смысла – наверное, не может. Однако уже начал работу IV Байкальский экономический форум. На нем участники экспедиции обещают рассказать о результатах поисков. И вот будет весело, если кто-то под объективами телекамер возьмет да выложит на стол этот самый «брусок»! Причем, окажется, что действительно золото.

Но тогда тем более придется разбираться – чье оно и как туда попало.

Что счет любит?

Доктор исторических наук Олег Будницкий в эти дни был нарасхват. Еще бы! Он автор книги «Деньги русской эмиграции: колчаковское золото 1918–1957», фундаментального исследования по «сокровищам адмирала». Главный эксперт по теме.

Сразу после сенсационного сообщения с байкальских берегов связались с Олегом Витальевичем и «АН». Подробно пересказывать разговор не будем, потому что он сводился к тому, о чем наш собеседник за последнее время успел рассказать десятки раз – и по «Эху Москвы», и на разных телеканалах. Нет никакого таинственного «колчаковского золота». Легенды, что при неких обстоятельствах потерялся (ушел под байкальский лед, был спрятан в потаенной шахте, зарыт в тайге и т.д.) таинственный вагон, даже эшелон с драгоценным металлом, – от лукавого. Поймите, речь – о золоте. Главном финансовом фундаменте белого движения. Оно находилось под неусыпным контролем, постоянно взвешивалось, пересчитывалось… Не сходились цифры – назначалась проверка. Любое перемещение – в сопровождении не только охраны, но и банковских чиновников. Ящики, мешки, сумки – под номерами. Пломбы на вагонах проверялись по несколько раз в день. Все, абсолютно все было под контролем.

Спереть на станции Тыреть

Так что, совсем не было пропаж? Ну почему же! Реально зафиксировано пять криминальных случаев.

В августе 1919 г. во Владивостоке проверялась партия золота, поступившая на продажу из Омска. Часть его хранилась в мешках, они промокли и порвались. Недосчитались 5 русских пятирублевиков. Плюс один мешок был явно взрезан. Не хватало 115 золотых кружков. Кто-то наугад второпях резанул и выгреб.

31 октября 1919 г. колчаковцы уходили из Омска, золото до эшелона везли на телегах. у одной (нарочно? нет?) на дне не было доски. Выпал мешок с золотой монетой.

12 января 1920 г. на станции Тыреть обнаружилось: в одном из вагонов срезаны пломбы, исчезло 13 ящиков золота. Эшелон в тот момент охраняли чехи и колчаковцы, без участия охраны хищение было невозможно. Началось следствие, обе стороны валили друг на друга. Но уже вся колчаковская эпопея шла к финалу. Дело стихло само собой. Ни золота, ни виноватых не нашли.

Зато имена двух других похитителей известны: рядовой Эдуард Грузит и унтер Красовский. 2 декабря 1919 г. они ломанули охраняемый ими вагон, схватили мешок весом в два с половиной пуда и дезертировали. Думали, видно, что в мешке золото, но там была мелкая серебряная монета. Похитители не найдены.

Наконец, самый серьезный факт. В тылу колчаковской армии находился атаман Г. Семенов. Адмиралу он формально подчинялся, но вел свою игру. И вот 18 октября 1919 г. Семенов в Чите захватил один из «золотых эшелонов», отправленных во Владивосток. Изъято было около 2000 пудов золота на сумму 43 577 774 руб. 06 коп. Часть Семенов пустил на обеспечение собственной финансовой системы, закупки для своей армии и т.д. Часть передал барону Унгерну, шедшему поднимать Монголию на борьбу с мировым коммунизмом. Колчак утерся: не было у него управы на своевольного атамана.

Золото Колчака «Золотом Колчака» принято называть попавшую к белым 7 августа 1918 г. в Казани часть золотого запаса Российской империи. В Первую мировую ценности отправили в глубь страны. Потом – две революции, Гражданская… Непосредственно золото захватили белочехи и русский отряд В. Каппеля, подчинявшийся тогда Комучу (Комитет Учредительного собрания). Порядка 100 тонн красные накануне успели вывезти. Золото побывало у разных антибольшевистских сил (Комуч, Уфимское правительство и т.д.) и в конечном итоге попало к Колчаку. Речь идет о 490 тоннах 448 килограммах драгоценного металла на общую сумму 645 млн. 410 тыс. 870 рублей. Физически это были золотые слитки, мешки с золотыми монетами 14 государств (вплоть до экзотических чилийских кондоров), мешки с кружками (монетой без чекана), а также золотые полосы, самородки, немного платины, серебро в монетах и «золотистое серебро» и «серебристое золото» – сплавы, не прошедшие аффинаж (очистку). Часть «адмиральского золота» (на сумму 195 млн. рублей) ушла за границу – на него закупались оружие и снаряжение, оно депонировалось под залог банковских кредитов. По мере отступления Колчака «золотой эшелон» двигался с ним по Транссибу. 15 января 1920 г. чехи выдали адмирала его противникам – эсеровскому Политцентру и большевикам. Чехи рвались домой, одним из условий, на которых Москва обещала выпустить, был полный возврат золота – потому наличный запас (на сумму 409 625 870 руб.) вернулся к большевикам. Историк О. Будницкий, суммируя эту цифру, траты Колчака, количество золота, похищенного при разных обстоятельствах, приходит к выводу, что фактически «расход сходится с приходом»: никаких существенных пропаж драгоценного металла нет. Точнее есть – но на ничтожную сумму 487 тыс. рублей (0, 075 процента от общего количества).

Розыск «золота Махно»

Из показаний в 1935 г. И. Лепетченко, бывшего телохранителя Н. Махно. Вместе с «батькой» в 1921 г. ушел за границу, в 1924-м вернулся в СССР, в 1937-м расстрелян. Цитируем по книге Л. Яруцкого «Махно и махновцы».

«В 1924 г. во время пребывания в Варшаве явился я к советскому консулу и рассказал, что по поручению Махно должен ехать в Россию на территорию Гуляйпольского района с целью изъятия ценностей. (...) В 1920 г. или в 1921 г., точно не помню, мною были оставлены по указанию Махно ящик с разными драгоценностями: браслетами, часами, платиной, бриллиантами и др., похищенными нами в Днепропетровском (ошибка: еще Екатеринославском. – Ред.) ломбарде, в с. Гавриловка у одного крестьянина». «Из Харькова я с отрядом ГПУ (до 10 человек) выехал в Гавриловку. По прибытии к этому крестьянину последний заявил, что все оставленные у него драгоценности изъяты органами ГПУ».

То есть, не дожидаясь формальной вербовки Лепетченко, консул немедленно дал на родину информацию о кладе, и чекисты тут же ее проверили и произвели выемку! Другой факт: о том, что накануне 1927 г. бывшие махновцы Н. Воробьев и П. Каретников изъяли клад в с. Дибривки, сообщал в ГПУ В. Белаш – некогда начальник штаба Махно, ставший агентом «органов».

«Батька» оставил на Украине несколько «схронов», но все были раскрыты. Большинство исследователей склоняются к мысли, что места тайного хранения ценностей сдал вернувшийся в СССР другой видный махновец – Л. Зиньковский-Задов. Задов позже служил в ОГПУ, Воробьев и Каретников – тоже. Похоже, выдачей кладов они заслужили доверие власти.

На случай, если…

Еще раз: мы напоминаем эти довольно известные для всех, кто следит за темой, факты на тот гипотетический (весьма гипотетический!) случай, если на байкальском дне действительно что-то золотое будет обнаружено.

Ясно, что это будет не «колчаковское» золото. Дальше Иркутска оно не доходило. Тогда – чье? Семеновское? Унгерновское? Но зачем Семенову из Забайкалья, а Унгерну из Монголии тащить золото к Байкалу и там топить? Кроме того, судьба семеновского золота, в общем, известна – из атаманских мемуаров, из документов. Унгерн? Барон финансовыми отчетами никогда не злоупотреблял, но он ведь воевал – а это бесконечные траты. Да, слухи о его кладах ходили, но такие слухи всегда ходят. Наш автор, бывший многолетний собкор «Известий» в Монголии Л. Шинкарев на вопрос «АН» пожал плечами: слыхал чуть ли не от Цеденбала, что из Москвы как-то приезжала секретная группа, разыскивавшая «золото Унгерна». Впустую.

Тут еще один поворот темы. Чекисты еще в 1920–30-е всерьез искали клады Гражданской войны – ведь стране требовались деньги! Пример – история с «золотом Махно» (см. нашу справку). Известно, что искали и «золото Колчака». Ничего. Очень трудно найти черную кошку в темной комнате? Возможно. Особенно, если ее там нет.

Что пока известно о байкальских находках. Нам показаны покоящиеся на дне остатки старого вагона. Но это еще ничего не доказывает: была Кругобайкальская железная дорога. Сложная трасса, немало крушений. До 1905 г., пока дорога строилась, некоторые участки пролегали по льду. Вполне могло что-то произойти, и какой‑то вагон ушел на дно. Но когда? Часто подчеркивается – вагон «времен Гражданской войны». Однако в Гражданскую каких-то особых вагонов не было: бегали (и, кстати, до конца 1950‑х) типовые, образца 1875 года. Остатки некоей мостовой конструкции? Тоже ничего не доказывает.

Теперь о постоянно употребляемом слове «бруски». «Брусок» – это что? Какие размеры? Шпала по форме тоже брусок. И ножик точить – брусок. Если намек на слитки из золотого запаса, то это были увесистые чушки (30 фунтов – 12 кг).

…Но самое интересное, что золото на дне Байкала вполне может быть. Ведь Сибирь – золотодобывающий регион. Или (напряжем воображение): в далекие времена произошло что-то такое, в результате чего золото, похищенное на станции Тыреть, вдруг попало в озеро. Или вообще совсем другая история. Жизнь ведь богаче любых фантазий.

Все мы знаем, чудес не бывает, но в них так хочется верить.

Выигрывает же кто-то в лотерею!