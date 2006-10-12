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«Я вовсе не медведь!»

К 80-летию Винни-Пуха

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

«Я вовсе не медведь!»

Для Алана Александра Милна (1882-1956) новая глава не стала бы проблемой. Он писал легко и весело. И человеком, говорят, был легким и веселым - некоторые выражаются даже жестче: легкомысленным и ветреным. Работал в юмористических журналах, вел всякие забавные светские хроники, сочинял шутливые спортивные отчеты и, казалось, ничего не брал в голову. Возможно, это была форма психологической самозащиты: Милн воевал в Первую мировую, был тяжело ранен, и, наверное, считал - жизнь дается человеку лишь раз и нечего осложнять ее мировыми проблемами. Есть простые человеческие радости - дом у озера, семья, малыш-сын (для него и написал сказку)... С войны Милн вернулся настолько убежденным пацифистом, что перед Второй мировой даже утверждал - не стоит противиться гитлеровской оккупации Англии, человеческие жизни важнее геополитических игрищ. Правда, осознав ужас нацизма, стал столь же убежденным антифашистом, выступал за то, чтобы добить Гитлера в его логове. Перемену собственных взглядов оценивал с неизменным юмором: «Война потребовала принести в жертву не только мои масло и бекон, но и мой пацифизм». В литературе от него остались прелестные юмористические стихи (вспомните «Балладу о королевском бутерброде»), несколько популярных в свое время пьес. И конечно же «Винни-Пух».

В 80 лет думают не только о сгущенке с медом. С Винни столько произошло за эти годы - есть что рассказать и Пятачку, и ослику Иа-Иа, и всем-всем-всем.

Например, сегодня он, Винни-Пух, - самый богатый медвежонок в мире. Это не «Аргументы неделi» определили, а журнал «Форбс». Согласно «форбсовским» подсчетам, Винни-Пух - второй по прибыльности придуманный персонаж в мире. Студии «Уолт Дисней» он каждый год приносит 5,6 млрд. долларов, чуть уступая лишь Микки-Маусу.

Но это американский Винни-Пух - у них все на деньги меряется. Зато наш купается в народной любви. С кого, думаете, юное поколение норовит делать жизнь? С Иванушки-дурачка? С Феликса Дзержинского? Нет, с Винни-Пуха! По соцопросам он - любимый сказочный персонаж российских детей.

Кто-то, возможно, скривится - как непатриотично! А зря. Советский Винни-Пух героически сражался на фронтах холодной войны. Вспомним: в СССР Винни-Пуха узнали (и полюбили) благодаря замечательному писателю Борису Заходеру. Это он перевел сказку Милна на русский. Точнее, не «перевел», а «пересказал» - ну примерно, как Алексей Толстой пересказал итальянского «Пиноккио», и в результате получился Буратино, заживший собст­венной литературной жизнью. «Наш» Винни-Пух тоже стал самостоятельным персонажем. А в 1967 году нью-йоркское издательство «Даттон», издававшее Милна, детгизовское издание заходеровского «Винни-Пуха» воспроизвело у себя. Причем президент «Даттона» отмечал, что провел специальную экспертизу, дабы убедиться, «что в русском тексте нет скрытой коммунистической пропаганды». Коммунистической пропаганды в «Винни-Пухе» не оказалось, зато возникло легкое препирательство об авторских правах. «Литературка» еще сетовала: надо было нам самим издать «Винни-Пуха» - а то вот, в результате страна упустила прибыль. Но ведь и на холодной войне солдаты не виноваты в ошибках генералов?

Впрочем, надо ли доказывать, что Винни-Пух вне политики? Все уже давно выяснил блестящий американский интеллектуал Бенджамен Хофф. В книге «Дао Винни-Пуха» он изящно доказал, что Винни на самом деле - истинный философ-даос.

Но тут вылезли грубые материалисты-медики. Консилиум канадских психиатров во главе с доктором Сарой Ши проанализировал поведение Винни и пришел к выводу: этот ваш любимец - наш пациент. И приятели его - тоже. В специальной статье в соответст­вующем медицинском журнале разбирались симптомы: гиперактивность... расстройство внимания... навязчивые идеи
(неодолимая жажда меда)... булимия (это ж надо так обожраться в гостях у Кролика, что потом не мог вылезти из хозяйской норы)... дикие фантазии... не­адекватность восприятия мира
(пытался убедить пчел, что он тучка, а вовсе не медведь)... импульсивность поступков... Если не лечить транквилизаторами - дело может дойти до полного безумия. Что уж говорить про явного ипохондрика Иа-Иа и невротика Пятачка. Все на уколы!

...Не знаю, как вы, а я в жизни встречал и оценщиков чужих капиталов, и титанов соцопросов, и аналитиков холодной войны, и тех, кто определяет мудрецов - властителей дум, и бравых психиатров... Как вспомню - возникает ощущение, что это у них в голове опилки, а не у очаровательного плюшевого медвежонка.

А Винни-Пух до сих пор - живее всех живых.

 

 

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