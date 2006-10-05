Даты и люди: 5 октября – 11 октября

5 октября 1810 г. - важная дата в истории русской военной разведки. В этот день военный министр России Михаил Богданович Барклай де Толли вручил полковнику Александ­ру Ивановичу Чернышову секретную инструкцию как первому русскому «военному агенту» в Западной Европе. Чернышов официально направлялся во Францию для обеспечения доставки «союзнической» переписки между Наполеоном и Александром I (дело было после Тильзитского мира). Но фактическое его задание значилось в инструкции: сбор сведений о передвижениях войск, резерве, вооружении, крепостях и т.п.

5 октября - негромкая дата, касающаяся тем не менее миллионов женщин. 100 лет химической завивке перманент. Изобретена парикмахером Несслером, который в этот день в 1906 г. продемонстрировал ее в Лондоне восхищенным дамам.

5 октября - 70 лет Вацлаву Гавелу, диссиденту, драматургу, политику, знаковой фигуре 1990-х годов.

В 1989-92 гг. - президент Чехословакии, в 1993-2003 гг. - первый президент независимой Чешской Республики.

7 октября 1812 г. - Наполеон оставил Москву (французская армия численностью в 100 тысяч человек с обозом в 40 тысяч повозок сделала неудачную попытку прорваться на обеспеченную продовольствием Калужскую дорогу). На четвертый день после этого, 11 октября 1812 г., в город вошел казачий отряд генерал-майора Иловайского 4-го.

8 октября - 70 лет Леониду Куравлеву, одному из самых популярных наших киноартистов.

11 октября 1961 г. - в СССР на Семипалатинском полигоне производится первый подземный ядерный взрыв.