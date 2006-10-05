Черный танец

Немецкая кинохроника военных лет. Амьен - лагерь для французских военнопленных. Солдаты-французы - усталые, голод­ные. Рядом - негры в потрепанной форме, недавние бойцы колониального корпуса сенегальских стрелков; корпус входил во французскую армию, и сейчас эти парни тоже попали за колючую проволоку. Им не легче. Но странное дело - ведут себя иначе. Один на котелках, как на барабанах, отбивает ритм, остальные... танцуют. Камера скользит по лицам. Стоп! Вот и тот, кто нам нужен - Леопольд Сенгор. Не танцует (еще не оправился после тяжелого ранения), но за приплясывающими земляками наблюдает внимательно. Запомним эту сцену.

Внешне судьба Леопольда Сенгора - сочетание несочетаемого. Поэт, мыслитель - и политик. Воспитанник Ордена иезуитов - и социалист. Христианин - и глава исламского государства. Но все закономерно - если вспомнить историю ХХ века.

Леопольд родился в 1906-м в Сенегале, тогда - колонии Франции. Умный, не по годам развитый мальчишка обратил на себя внимание монахов-иезуитов, отвечавших за образование «туземцев». Иезуиты сочли, что юный африканец достоин продолжить образование в метрополии, оплатили учебу. Сенгор закончил Сорбонну, был оставлен при университете, в 1935 году получил степень доктора наук. Тогда же начал писать стихи, получившие благожелательный отзыв критики.

Потом - война. Отряд сенегальских стрелков под командованием лейтенанта Сенгора раздавлен танками вермахта. В 1943-м Сенгору удалось вырваться на волю, он сражался в Сопротивлении. Свой долг перед Францией этот негр исполнил сполна.

После войны Сенгор жил на два дома. Преподавал в Сорбонне и ездил на родину, где основал и возглавил Сенегальский демократический союз. Колониальная система уже трещала по швам. Сенгор добивался сначала автономии для своей страны, затем - независимости и стал, в конце концов, первым президентом Сенегала.

Уже достаточно, чтобы войти в политическую историю века. Но Сенгор был не только политиком, но и философом. На стыке политики и философии появилось его учение о негритюде.

Вспомним сцену в лагере. Негр живет в соответствии с ритмами, потому он гармоничен. Сенгор писал: «черное - это прекрасно», «цвет кожи - солнце души». Лучше всего ритмы природы передает джаз. Сенгор призывал танцевать (и сам прекрасно танцевал, даже разменяв девятый десяток). Негритюд был призван сплотить всех негров, объединить Африку в единый союз, по принципу США.

Любая мысль, доведенная до абсолюта, превращается в свою противоположность. Взятый на вооружение экстремистами, негритюд начал перерастать в «черный расизм». Сенгор этого не хотел: он, конечно, обвинял европейцев в «духовном каннибализме» и тяге к разрушению, но всегда призывал к союзу с нашими «белолицыми, голубоглазыми, розовоухими братьями». Потому позднее постарался убрать из доктрины все, что можно трактовать как расизм.

Впрочем, для философских размышлений времени у президента Сенгора было немного. Молодая страна пережила все положенные «детские болезни» - путчи, гражданские войны. Сенгор правил 20 лет и старался быть мягким. Стремился не уничтожать врагов, а мириться с ними, понять их. В 1976 году провел всеобщую амнистию, а в 1981 году добровольно ушел в отставку. И - вернулся в Европу.

Жил во Франции. Занимался наукой (антропологией), писал стихи. Стал «бессмертным» (академиком) Французской академии. Поэзия его широко переводилась, в том числе на русский. Умер в 2001 году. Начинался новый век, в котором, Африка, надо полагать, еще скажет свое слово. Потому сейчас все больше интерес к наследию этого человека, мечтавшего, чтобы черные и белые научились понимать друг друга.