Как это было в Германии

Регулярное телевещание в Германии начали позже, чем у нас, в 1936-м (собирались в 1935-м, но из-за короткого замыкания сгорела студия со всей аппаратурой, пришлось восстанавливать заново). Естественно, телевидение находилось в ведении Геббельса, но оно не особенно привлекало его как инструмент пропаганды. Все-таки ничтожная аудитория: перед войной в Германии было порядка 250 телеприемников (к концу войны - порядка 750). Амбициозно заявленную программу «Народный телевизор» свернули с началом Второй мировой. В частном пользовании аппараты имелись только у верхушки рейха. Массивные «Телефункены» на литых гнутых ножках (напоминали шкафчики с окошком-экраном) стоили дорого, стояли, как правило, в пивных или особых «общественных телевизионных залах» - что-то вроде памятных нам по заре перестройки видеосалонов. С началом войны телевизоры стали ставить еще в палатах крупных тыловых госпиталей. Программа? Геббельса не устраивало, что вещание возможно только «вживую»: ляпнут чего-нибудь, а вырезать нельзя. Потому давали, в основном, выступления артистов, фрагменты кинохроники, мультики (особой популярностью пользовался любимый фюрером «Микки-Маус») и отрывки из кинофильмов (считалось, что высидеть целый фильм перед экраном размером с почтовую открытку никто не в состоянии). Еще показывали фото разыскиваемых преступников и, например, уроки гимнастики. В отличие от нас телевещание в войну у немцев не прекратилось, просто подготовку программ передали вермахту. Телевизионный вечер стал выглядеть примерно так: хор эсэсовцев исполняет солдатскую песню... выступление передового эсэсовца... хор поет другую солдатскую песню... хроника с отрывками из выступления фюрера... снова солдатская песня... повтор программы. В 1943-м союзники разбомбили передатчик, и регулярное вещание прекратилось.

Отдельно надо сказать про Берлинскую Олимпиаду 1936 г. Часть соревнований транслировалась в прямом эфире - собственно для желающих посмотреть в других городах и стали создавать «телезалы». Тогда впервые появился на телеэкране и Гитлер. Через несколько месяцев опыт решили повторить: показать футбольный матч Германия - Италия. Но Олимпиада шла в августе, а тут уже стоял ноябрь: тучи, дождь, ничего не видно - в общем, сорвалось, к идее прямых трансляций больше не возвращались.