Как это было в СССР

« В Советском Союзе имеется один телережиссер, один телередактор и один телеконферансье. Телелюбители Москвы, Ленинграда, Архангельска, Горького, Омска, Большого Токмака, Вольска, Кадиевки и других населенных пунктов страны отлично знают в лицо телеконферансье Незнамова. Знают даже, какие он носит галстуки.

Телевещание входит в наш быт. И повторяется то, что было на заре внедрения радио. В продаже отсутствовали радиоприемники - их мастерили сами, призывая на помощь имевшуюся литературу. Телевещать у нас начали около шести лет назад. За это время ни один телевизор не был пущен в продажу, но в разных концах страны насчитывается уже 1500 телелюбителей. Полторы тысячи телеустановок позволяют тысячам людей - по четным числам с двенадцати до часу ночи - «видеть Москву».

(...) Вернемся в студию, откуда вместе со звуком в эфир передается и изображение. Телеконферансье Незнамов произносит: «Внимание, показывает Москва». На экране появляются два актера. На них костюмы, какие надевают, играя пьесы Шекспира. Впрочем, не костюмы, а куртки: брюки самые современные. Ведь исполнителей дуэта из «Виндзорских проказниц» показывают до пояса! Затем выступают чтец, солистка на арфе и балерина. Ее пятиминутное выступление репетировалось два месяца. Балерине особенно трудно: ее показывают во весь рост, и не каждое движение вполне отчетливо получается при передаче. Приходилось находить соответствующие жесты и запоминать их.

Единственный наш телередактор т. Сальман ведет активную переписку с телелюбителями. Он знает наперечет всех энтузиастов этого дела, он снабжает перепечатанными на машинке статьями и сделанными от руки чертежами всех, стремящихся построить у себя телевизор. К стыду нашему, этой довольно простой вещи стоимостью в 50-70 рублей до сих пор нет в продаже.

В одном из писем будущий телелюбитель мечтает о том, как он, сидя дома, далеко-далеко от Москвы, услышит и увидит товарища Сталина, увидит вождей и знатных людей своей родины. Новые, замечательные возможности открывает нам телевидение. Почему же оно до сих пор продолжает оставаться достоянием немногих?»