Даты и люди: 28 сентября - 4 октября

28 сентября 1914 г. – Георгиевским крестом «за мужество и храбрость, проявленные при стычке и уничтожении германских разъездов» награжден член императорской фамилии, великий князь Олег Константинович – сын президента Российской академии наук великого князя Константина Константиновича. Награжден, по сути, посмертно – раненный в бою, он умер на следующий день. Похоронен в Осташево – подмосковном имении отца.



30 сентября 1758 г. – родился Александр Матве­евич Дмитриев-Мамонов – граф, генерал-адъютант, фаворит Екатерины ІІ (умер в 1803). Фаворит в ­эпоху «галантного века» – должность почти официальная, принципиально важная в политической борьбе. Потемкин, желая сохранить влияние на императрицу, сам «подвел» к ней своего адъютанта Дмитриева-Мамонова, благо тот был красив, неглуп и образован. Екатерина оценила нового любовника, осыпала золотом и чинами. Увы, голова у Дмитриева-Мамонова закружилась, он утратил чувство реальности …и закрутил любовь с 16-летней фрейлиной Дарьей Щербаковой. Узнав об измене, мудрая Екатерина вздохнула, но карать никого не стала – просто отставила Дмитриева-Мамонова, велев ему на Щербаковой жениться.



2 октября 1871 г. – славная дата в российской и папуасской истории: на побережье Новой Гвинеи высадился великий русский путешест­венник Николай Николаевич Миклухо-Маклай.



4 ­октября 1946 г. – поздравим с юбилеем голливудскую кинозвезду Сьюзен Сарандон. Она ведь не только симпатичная женщина, борец за экологию и права больных СПИДом, но и дейст­вительно отличная актриса.