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Тушин в генеральских эполетах

25 сентября – 235 лет со дня рождения Николая Раевского

№ 20(20) от 21.09.2006 [«Аргументы Недели », Андрей МАРТЫНОВ ]

Тушин в генеральских эполетах

 РАЕВСКИЙ – это тот, который «батарея Раевского» при Бо­родине. А еще – бой под Сал­тановкой, когда генерал, чтобы подбодрить солдат, вышел под вражеский огонь, держа за руки двух маленьких сыновей. Горящий взор на портрете, баки, орлиный нос – возникает ощущение натуры пылкой, романтической…

 Но Раевский в жизни был человеком мягким, покладистым, дипломатичным. Если сравнивать с толстовскими героями – скорее что-то вроде капитана Тушина (только Тушин «из простых», а Раевский – из родовитого дворянства).

 Типичная для своего времени карь­ера: службу начал при «матушке Екате­рине», отличился под Бендерами в войне с турками. Когда светлейший князь Григорий Потемкин прикомандировал его, кадрового офицера, к казакам (своеобразный обмен боевым опытом того времени), Раевский нашел язык и с казачьей вольницей, став вскоре командующим Конного полка булавы великого гетмана. При Павле – короткая опала (но кто ее тогда не испытал?). Потом возвращение в армию. Вскоре после восшествия на престол Александра І Раевский становится генерал-майором.

 В «грозу двенадцатого года» он хорошо проявил себя в арьергардных боях. Под Бородиным сражался на самом опасном участке. Дрался под Малым Ярославцем, под Красным, позднее – под Лейпцигом (здесь картечь разворотила ему плечо, но остался в строю до конца боя). Одним из первых вошел в Париж.

 «Слуга царю, отец солдатам», Николай Николаевич с начальством не задирался. Он и с Николаем I поладил. Несмотря на родство с несколькими декабристами, государь назначил его членом Государственного Совета. Скончался в 1829 году.

 В общем, обычный и, казалось бы, малопримечательный человек (если забыть про мужество и воинскую отвагу). Но мечта любой страны – чтобы ее офицерский корпус состоял из таких вот честных, надежных, мудро-спокойных вояк. А гении сами появятся.

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