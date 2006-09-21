Даты и люди:

21 сентября – 95 лет со дня рождения Марка БЕРНЕСА (1911–1969), певца, киноактера («Человек с ружьем», «Истребители», «Два бойца» и др.) Конечно, были и артисты более яркие, и исполнители с лучшими вокальными данными – но именно Бернесу посчастливилось стать одним из символов своего поколения.



24 сентября – 95 лет исполнилось бы и Константину Устиновичу ЧЕРНЕНКО (1911–1985), за год до смерти ставшему Генеральным секретарем ЦК КПСС. Тоже по-своему символ эпохи, только другой – живое олицетворение мучительного увядания социалистического периода нашей истории.



24 сентября 1801 г. – Александр I подписывает манифест о присоединении Грузии к России. (Православная Грузия под натиском мусульманской Турции добровольно вошла в состав Российской империи, но Османская империя не желала мириться с ростом влияния России на Кавказе. Турецкие агенты начали тайную войну, раздувая среди простодушных горцев антирусскую истерию.)



25 сентября – 100-летие Дмитрия Дмитриевича ШОСТАКОВИЧА (1906–1975), гениального русского композитора. Галина Вишневская: «Он знал, что придет время, спадет словесная шелуха, и останется его музыка, которая все расскажет людям ярче любых слов. Все, что хотел сказать Шостакович, о чем думал, он говорил своей музыкой, и она-то останется в веках, так же как истерзанный, изломанный духовный облик величайшего композитора ХХ века».



27 сентября 1991 г. – день прощания с комсомолом. Начинает работу Чрезвычайный ХХІІ съезд ВЛКСМ. На повестке дня – единственный вопрос: «О судьбе ВЛКСМ». Съезд принимает решение о самороспуске организации.