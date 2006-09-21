Время «костлявой руки»

Из газет 1921 г. «КО ВСЕМ ГРАЖДАНАМ Р.С.Ф.С.Р. Между 15 сентября и 15 октября (1921 г. – Ред.) объявлена «Всероссий­ская неделя помощи голодающим». «Неделя помощи» должна явиться переломным моментом в уже начавшейся, но еще не развернувшейся во всю ширь кампании по оказанию помощи (…). Да не будет в «неделю помощи» ни одного гражданина, который не внес бы своей лепты в дело помощи. (…) Рабочие – отчисляйте в фонд помощи часть своего жалованья, натурпремиального и товарообменного фонда, отдайте голод­ному крестьянину несколько сверхурочных часов работы; крестьяне благополучных губерний – помогите своим братьям (…), спешите вносить продналог (…). Дружным натиском всего трудового народа в тесном единении с органами рабоче-крестьянской власти будет побеждена стихия, обрушившаяся на республику. Председатель ВЦИК М. Калинин. Секретарь ВЦИК А. Енукидзе».



Полезные советы голодающим



«Неделя» была мероприятием «плавающим»: где-то шла в сентябре, где-то – в октябре. В любом случае в эти дни ей 85 лет. Юбилей. Повод вспомнить страшную катастрофу, которую пережила страна в 1921–23 гг.



Обычно говорят – «голод в Поволжье». Но Поволжье было одним из очагов бедствия. Голодало 18 губерний – от Челябинска до Крыма. Общее число голодающих (по разным источникам) – от 23 до 30 млн. чел. Число умерших – от 4,3 до 7 миллионов.

Исторический перевертыш

Квислинг - двоеженец и коллаборационист

Для работы в России Нансену требовались люди, знающие русский и знакомые с местной ситуацией. Бывший военный атташе Норвегии в Петрограде капитан Видкун Квис­линг ему понравился: молодой, деловитый. Квислинг стал представителем Нансена на Украине и - отдадим должное! - работал энергично и эффективно. Правда, и себя не забывал: скупал по дешевке картины, антиквариат. Привез с Украины домой одну жену, потом, не разведясь с ней, - другую (возникла неловкая ситуация двоеженства)... Тем не менее в Норвегию он вернулся овеянный славой ближайшего соратника великого Нансена. С этой славой и пошел в политику, сочтя, что сейчас его священный долг - спасать от коммунизма остальное человечество. В 1933-м создал «Национальное объединение» - норвежскую нацистскую партию. Сим­патизировал Гитлеру. В апреле 1940-го, когда Германия вторглась в Норвегию, Квислинг объявил по радио о государственном перевороте и назначил себя главой правительства. Страна это восприняла как национальное предательство. В 1942-м гитлеровцы сделали Квислинга премьер-министром. Он немедленно запретил остальные партии, жестоко боролся с Сопротивлением и вообще проводил настолько прогитлеровскую политику, что само это имя - Квислинг - стало обозначением самого гнусного коллаборационизма. В 1945-м казнен за государственную измену.



Характерная деталь: когда Квислинг начал арестовывать в Норвегии мест­ных евреев, их спасением занялось подпольное «Нансеновское общество». Его члены справедливо полагали, что великий гуманист поддержал бы их, а не своего бывшего помощника.

Сегодня рассекречены сводки, которые ГПУ в то время готовило для выс­шего руководства страны (их печатали в 34 экземплярах – по числу получателей). Но, когда подбирал материалы, два документа тоже показались выразительными. Первый – листовка с нелепо звучащим сегодня названием: «Полезные советы голодающим». Рассказывает, что можно, а что нельзя употреблять в пищу. Допустимые суррогаты: «жмыхи, желуди, орехи, овощи, грибы, мхи и т.д.» Нежелательные: «солома, древесина, некоторые сорта листьев, лишайники и т.д.» Недопустимые: «древесная кора, торф, глина, белена, вика густолистая, горошек заборный». До какого состояния должны дойти люди, чтобы их убеждали не есть торф!



Второй документ – письмо Дзер­жинскому председателя ГПУ Украины В. Манцева (июль 1922 г.). Умоляет увеличить жалованье и продпаек местных чекистов, потому что – край. «Зарегистрирован ряд самоубийств на почве крайнего истощения». Сотрудницы ГПУ «принуждены заниматься проституцией, чтобы не умереть с голоду». «Расстреляны за грабежи и налеты сотни сотрудников и во всех случаях установлено, что идут на разбой из-за систематической голодовки». «Бегство из чека повальное».



Власть может наплевать на тихое умирание сельского старика, городского обывателя. Но если выходит из строя «вооруженный отряд партии»…



Право предъявить счет



Объяснять голод лишь кознями большевиков – тоже нечестно. Не большевики виновны в том, что зима 1920–21 гг. выдалась суровой и малоснежной, вымерзли озимые, а дальше ударила страшная засуха. Но история так устроена – все, что происходит сегодня, началось вчера. Первая мировая породила революцию, революция – Гражданскую войну. Миллионы мужиков под ружьем, армии надо кормить, а система государственного управления малоэффективна (финансовая система разрушена вообще), начинаются продразверстки у красных (и реквизиции у белых), в ответ вспыхивают крестьянские восстания, их давят, пахать-сеять некогда и некому – как не начаться продовольственному кризису? А еще и засуха…

Из сводок ГПУ

«Татреспублика. На 1 января голодающих насчитывается 1 929 556 человек. Процент смертности увеличивается. В пяти кантонах за неделю умерли от голода 6535 человек, заболели 34 405 человек».



Но есть вещи, за которые Ленину и его команде история вправе предъявить самый жесткий счет. Разрушив старую управленческую систему, пытаясь на ее месте построить новую, корявую, неспособную эффективно противостоять кризису, власти прежде всего были озабочены чистотой идеологических риз. С больной головы валили на здоровую: беду цинично использовали для расправы с церковью, «буржуазной интеллигенцией». Именно голод стал поводом для кампании по «изъятию церковных ценностей» и следом – атаки на патриарха Тихона. Про это сегодня написано много. Так же как про «дело Компомгола» – Всероссийского комитета помощи голодающим, объединившего цвет отечественной культуры и науки, видных общественных деятелей. «Компомгол» обвинили в намерении захватить власть, разогнали, многих арестовали…



Ну, хорошо – стали арестовывать, ошельмовывать. Но хлеба-то от этого не прибавится!

Может, стоит вспомнить тех, кто в то время реально спасал Россию?



Нансен: конкретный «абстрактный» гуманизм



Хлеб можно было взять на Западе. Но идти на поклон никому никогда не хочется. Большевикам тоже не хотелось – просто «костлявая рука голода» брала за горло. Но ждали ли их? Для Запада ситуация выглядела однозначно: власть в бывшей Российской империи захватила политическая секта – жестокая, демагогичная, агрессивная. Объективно, помогать России – способст­вовать укреплению этой секты (кстати, блокада Антантой советских портов тоже может считаться одной из причин голода).



Так рассуждали политики – люди по определению циничные. Ленин тоже был политиком, следовательно, тоже человеком циничным: больше всего он боялся «поступиться принципами». Лига Наций (тогдашний прообраз ООН) и красная Москва взаимно не признавали друг друга.



Политики по большому счету тогда страну предали – что наши, что зарубежные. Голодающих спасали независимые интеллектуалы. Все началось с обращения Горького «Ко всем честным людям!» (Компомгол тоже был детищем Горького). На Западе этот призыв услышал Фритьоф Нансен.



Великий норвежский полярный исследователь, в Лиге Наций Нансен занимал пост Верховного комиссара по делам военнопленных. Засуху в России предсказывал – как-никак ученый-географ.

Из речи Нансена в Лиге Наций (30 сен­тября 1921 г.): «Есть ли на этом собрании человек, готовый сказать: лучше пусть погибнет двадцать миллионов людей, чем усилить советскую власть?» Он требовал выделения кредита для СССР под закупку зерна. Кредит не дали. «Я предложил создать нейтральную организацию, через которую можно посылать продовольствие и медикаменты в Россию. При этом вовсе не обязательно признавать большевистское правительство. Остается дождаться ответа Ленина и оговорить условия работы».



Он создал такую организацию – «Миссию Нансена». Сам метался по миру, налаживал сбор средств, за счет личного авторитета выходил на конкретных политиков. Не раз бывал в России. Кстати, его удивляла традиция устраивать митинги по поводу приезда «большого друга СССР». Логика профессора из «Собачьего сердца»: если я, вместо того чтобы оперировать, буду петь революционные песни – наступит разруха.



Итог: через «Миссию Нансена» в страну поступило более 90 тыс. тонн продовольствия и около 640 тонн медикаментов. Это не считая «нансенов­ских» продовольственных посылок, организованных столовых… Совокупный объем денежной помощи – 4 млн. дол­л. (по тогдашнему курсу). Ориенти­ровочное число спасенных от смерти – до 6,5 млн. чел.

Из сводок ГПУ

«Марксштадская область. Настроение крестьян улучшается в связи с выдачей им яровых семян и фуража. Приступлено к полевым работам. За отсутствием лошадей запрягают коров, даже сами крестьяне, их жены и дети запрягаются в плуги».

Гувер: прагматизм добра



И все же «нансеновская помощь» – лишь малая доля в сравнении с объемом помощи, оказанной России в те годы США через организацию АРА («American Relief Administration» – Американская администрация помощи).



Хотя и сравнивать некорректно. «Миссия Нансена» – добровольческая благотворительная организация. За АРА стояла мощь Соединенных Штатов, опыт продовольственной помощи Европе (все начиналось с созданной в годы Первой мировой «Комиссии помощи Бельгии»). Нансен был великий человек, но посредственный администратор. Министр торговли США Герберт Гувер, возглавлявший АРА, был скорее прагматиком, чем гуманистом, зато организатором – первоклассным. Горный инженер по образованию, успешный бизнесмен, трудоголик, именно он несколько лет назад возглавил помощь Европе. Гувер исходил из простых вещей. Война разрушила традиционные рынки сбыта, и Америка затоваривается нераспроданным зерном. После окончания Первой мировой армейские склады ломятся от продовольствия, сроки годности истекают. Большевиков Гувер называл «бандой международных преступников», но считал: есть ситуации, когда делать добро – стратегически выгодно. Помощь России – одна из них.



К организации этой помощи России он подошел, как бизнесмен к реализации нового проекта. Первый шаг: убедить Конгресс и Сенат, что сброс излишков продовольствия сейчас полезен Америке. Далее – подписание официального соглашения с советскими властями, расписывающего обязательства сторон. Создание в СССР «дискритов» (региональных штабов). 180 (потом 300) штатных сотрудников-американцев, 125 тысяч привлеченных сотрудников-совграждан. Жесткий контроль за прохождением грузов, строжайшая отчетность. Сеть столовых и распределительных пунктов – от Москвы и Питера до заштатных уездных городков. Посылки, бани, больницы (хоть медпомощь поначалу не предусматривалась).

Из сводок ГПУ

«Немкоммуна. В области насчитывается 146 711 голодающих детей, из которых 112 450 кормятся АРА... На область отпущено 20 тысяч пайков американской кукурузы, которая распределена по уездам».

Сейчас пишут порой: среди сотрудников АРА были и те, кто вел в СССР разведку, АРА привлекала на работу недавних белогвардейцев. Не исключено: от возможности прощупать потенциал чужой страны не откажется ни одна спецслужба; да и людей брали, которым доверяли, кто знал английский, а таких больше встречалось среди несочувствующих большевикам. Но сама-то советская власть народ прокормить не могла! Вот и решайте, что весомей: спасенные жизни или интерес какого-то американца к пропускной возможности станции N? Станцию через 10 лет все равно реконструируют…

Из сводок ГПУ



«Самарская губерния. Голод дошел до ужасных размеров: крестьянство съело все суррогаты, кошек, собак, в данное время употребляют в пищу трупы мертвецов, вырывая их из могил. В Пугачевском и Бузулукском уездах обнаружены неоднократные случаи людоедства. Людоеды изолируются».

Итог: с 1921 по 1923 год продовольст­венную и иную помощь АРА получили более 30 млн. чел. Совокупный денежный объем этой помощи – 78 млн. долларов (в сегодняшних долларах – около 5 млрд.). Справедливости ради отметим, что 13 млн. – деньги советского правительства, переведенные АРА для закупок продовольствия. Даже по современным меркам деятельность АРА в России считается беспримерной гуманитарной операцией.



Хлеб туда и обратно



Конечно, объяснять выход из голода только помощью Нансена и АРА – нель­зя. Вспомним и НЭП, и извечную народную двужильность, помогающую перемочь самые тяжкие времена. (Нансеновских представителей поражало, что крестьяне, умирая, на привозимое семенное зерно не посягают: это – святое!) Да и погода смилостивилась. Однако умалчивать о тех, кто в трудный час протянул нам руку помощи – какими бы соображениями эти люди ни руководствовались, – тоже нечестно.



Урожай 1922 г. был уже неплохим, и советское правительство громогласно заявило, что с голодом покончено, более того – СССР даже начинает экспорт хлеба. Гувер был в шоке: где ж – покончено? какой – экспорт? Но Москва стояла на своем, и в портах наблюдались странные картины: с американского парохода сгружалось зерно для голодающих, а рядом, на советский, грузилось зерно на продажу. АРА начали под любыми поводами выдавливать из СССР, и 4 июня 1923 г. решением Политбюро ее деятельность была прекращена. «Известия» тогда писали, что «деятельность АРА никогда не будет забыта в нашей стране». Ничего, забыли – быстро и надолго.



Через несколько лет



4 марта 1929 г. Герберт Гувер стал президентом США. А в октябре 1929-го началась Великая депрессия, от которой не защитил даже его административный гений. В США Гувера вспоминают как «человека, который спас людей больше, чем кто бы то ни было в мире» и одновременно – как президента-неудачника.



Фритьоф Нансен за помощь России получил в 1922 г. Нобелевскую премию мира. Он передал ее на строительство двух сверхсовременных по тогдашним временам учебных сельскохозяйственных станций – в России и на Украине: «Вы должны научиться работать на земле, чтобы пережитый кошмар не повторился!» Дар приняли – а через несколько лет с молчаливого согласия Москвы мест­ные власти станции тихонько закрыли. Оборудование, скот, трактора раскоммуниздили по окрестным деревням.



Нансен умер в 1930 г. Были прочувст­вованные некрологи в газетах, ему – гуманисту, спасителю, почетному члену Моссовета – решили поставить памятник в Москве… и не поставили. Монумент появился лишь в 2002-м.



Будет ли когда-нибудь в России памятник Герберту Гуверу?