Для романтиков «боксерское восстание» – схватка китайских рукопашников, наследников знаменитого Шаолиня, с европейскими армиями. Для историков – гневная реакция китайских масс на колонизацию Поднебесной Западом, сопровождавшуюся полным пренебрежением к местному патриархальному сознанию. Для европейских конфессий (в том числе Русской православной церкви) – кровавая резня фанатиками-язычниками миссионеров и новообращенных христиан. Что в первую очередь? Да все – в первую…

К концу ХIХ века Китай потерпел поражение в колониальных войнах («опиумных» и с Японией). Несмотря на внешне сохраненное достоинство («Император великого Дайцингского государства милостиво разрешает чужеземцам торговать в…»), это «чужеземцы» милостиво позволяли императору оставаться формальным главой страны. У некогда великой страны мечты о будущем опирались на мифы о прошлом. А как не надеяться на победу народу, у которого хранят свое удивительное искусство мастера боевых единоборств – кун-фу, у-шу, каждый из которых способен в одиночку справиться с десятком врагов? Крестьяне и город­ская беднота стали объединяться в организации, стремившиеся воплотить опыт легендарных бойцов и освободить страну. Одним из таких тайных обществ стал Ихэтуань. Буквальный перевод – «Кулак во имя справедливости и согласия», знамена ихэтуаней венчало резное изображение кулака, отсюда и европейское название движения: «боксерское».

Восстание было провозглашено осенью 1898 г. События подстегнула засуха, в ней обвинили миссионеров и вообще иностранцев. Из листовок повстанцев: «Иноземцы навязали нам свою религию, а сами верят лишь в Небо; не веруя в существование духов… Небо не дает дождя, земля сохнет – потому, что христианские церкви навлекли гнев неба. Духи возмущены…» И дальше: «Крушите железные дороги, вырывайте телеграфные столбы, уничтожайте пароходы».

Восстание быстро набрало силу. 14 июня 1900 г., круша все на пути, «боксеры» вошли в Пекин. Дипломатические миссии подверглись атаке. Погиб германский посол Клеменс фон Кеттелер. Однако вооруженная современным оружием охрана посольств без труда очистила дипломатический квартал и организовала оборону по всему его периметру. Спустя 56 дней, 14 августа, объединенный австро-венгерский, английский, германский, итальянский, русский, французский и японский контингент под оперативным командованием немецкого фельдмаршала Вальдерзее вошел в китайскую столицу. Против пушек и пулеметов у китайских рукопашников не было никаких шансов.

Долгий срок между взятием столицы и подписанием Заключительного протокола был связан с решением административных вопросов.

После взятия Пекина в городе прошел парад. По его завершении Вальдерзее наградил особо отличившихся в штурме города солдат, а также защитников дипломатического квартала. Среди последних особенно много было русских казаков. В 1914 году они вернули кайзеру свои Железные кресты.