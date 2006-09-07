//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Даты и люди

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ, Георгий ДЕЖКИН ]

Даты и люди

7 сентября 1905 г. – из Рижской тюрьмы боевиками под руководством Христофора Салныня освобождена группа революционных рабочих. 15 человек во главе с Салнынем, одетым в студенческую шинель с пришитыми офицерскими погонами, ворвались в тюрьму и с боем отбили заключенных. Для Салныня это стало своего рода «пробой пера»: позднее, в Гражданскую, он работал в тылу у белых на Дальнем Востоке, формировал «рабочие сотни» в революционной Германии, в 1928-м в Китае организовал убийство маршала Чжан Цзолиня. Участник гражданской войны в Испании. Бригадный комиссар, начальник управления А (активная разведка) Разведупра РККА. В апреле 1938-го арестован, почти год держался под пытками, не подписывая протоколов. Расстрелян в мае 1939 г. Считается одним из прототипов Исаева-Штирлица («дальневосточный» роман Ю. Семенова «Пароль не нужен»).

8 сентября 1914 г. – русский летчик штабс-капитан Петр Нестеров впервые в мире применил в бою воздушный таран и погиб. Годом ранее, 9 сентября 1913 г. Петр Николаевич впервые в мире выполнил на самолете «Ньюпор-IV» «мертвую петлю», которая стала называться «петлей Нестерова».

11 сентября 1971 г. – в Москве умер персональный пенсионер союзного значения Никита Сергеевич Хрущев.

13 сентября 1766 г. – день рождения дяди Сэма. Точнее, не самого козлобородого персонажа в цилиндре, символа США, а человека, подарившего ему имя – торговца Сэма Уилсона (1766–1812). Во время второй англо-американской войны (1812 г.) Уилсон поставлял мясо американской армии. Считается, что на бочонках с солониной стояло выведенное под трафарет US (United States), а поддатый складской сторож буквы расшифровал как «Unсle Sam» («дядя Сэм») – и шутка пошла в народ. Есть, правда, более прозаичное объяснение – название страны часто писалось еще как «U.S. Am», а «Sam» в те годы – очень популярное имя, что-то вроде русского «Иван». В общем, дальше «дядя Сэм» попался на зуб (точнее, на карандаш) карикатуристам – и пошло-поехало: бородка... цилиндр... Спорить, какая из версий вернее, уже поздно: в 1961 году Конгресс США именно Уилсона постановил считать прообразом народного героя. И как они это определяли? Потомков сторожа, что ли, расспрашивали?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//В мире

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Украина скоро растеряет весь народ, считает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что страна может растерять половину населения. По его словам, в государство не просто происходит массовый отъезд украинцев, а настоящий "мегавывоз".

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Наука

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Глава NASA: "МКС заслуживает Нобелевскую премию"

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн считает, что МКС заслуживает присвоения Нобелевской премии мира.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Стало известно, когда Трамп примет Зеленского

Президент Украины анонсировал встречу с американским коллегой. Украинские СМИ назвали время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

//Шоу-бизнес

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

"Свадьба нужна, а жених не в курсе - типичная житейская ситуация"! Блогер о помолвке Собчак и Богомолова

В последнее время многочисленные таблоиды написали о предстоящей свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Московский блогер уверена, что именно сама Собчак сделала ход конем и объявила о том, чего нет

//В мире

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй

Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй и почему бывшего премьер-министра Англии усиленно охраняют, но при этом она все равно чувствует себя преданной и брошенной

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Вилли Токарева нашей газете

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Вилли Токарева нашей газете

Одно из последних интервью музыкант Вилли Токаре дал газете «Аргументы недели». Почему основатель русского шансона покинул Родину на 15 лет? Зачем променял карьеру в оркестре на работу уборщика в Америке?

//Новости СМИ2

//Общество

На Украине придумали диету на сале

На Украине придумали диету на сале

Украинские диетологи порекомендовали не отказываться от сала во время похудения. Они привели веские причины для этого.

//Общество

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

3 августа группа спортсменов начала рекордный заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера.

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Знаменитый актер Эммануил Виторган взволновал своих поклонников крайне неоднозначным сообщением. Актер невольно спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин в интервью Ura.ru.

//В мире

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) 31 июля задержал иностранный танкер в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает агентство ISNA.

//Новости партнеров

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Известный певец, звезда и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров проводит отпуск вместе со своими детьми. Накануне он взял наследников в ночной клуб, о чем рассказал фанатам в Instagram.

//Общество

В Москву "идёт" атлантическое тепло

В Москву "идёт" атлантическое тепло

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха вернётся к климатической норме со среды, 7 августа.

//Шоу-бизнес

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Известная российская актриса Екатерина Климова решила поддержать моду на естественную красоту и тоже поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Знаменитость сама говорила, что "всему наклеенному" предпочитает натуральность.

//В мире

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде. Как он будет использоваться, рассказали украинские масс-медиа.

//В мире

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвийские политики незамедлительно отреагировали на массовые задержания людей в Москве во время новой несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич конкретно высказался по данному поводу.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

В Москву "идёт" атлантическое тепло
4

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
5

Наташа Королева показала зажигательные танцы в купальнике

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры