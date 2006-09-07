Даты и люди

7 сентября 1905 г. – из Рижской тюрьмы боевиками под руководством Христофора Салныня освобождена группа революционных рабочих. 15 человек во главе с Салнынем, одетым в студенческую шинель с пришитыми офицерскими погонами, ворвались в тюрьму и с боем отбили заключенных. Для Салныня это стало своего рода «пробой пера»: позднее, в Гражданскую, он работал в тылу у белых на Дальнем Востоке, формировал «рабочие сотни» в революционной Германии, в 1928-м в Китае организовал убийство маршала Чжан Цзолиня. Участник гражданской войны в Испании. Бригадный комиссар, начальник управления А (активная разведка) Разведупра РККА. В апреле 1938-го арестован, почти год держался под пытками, не подписывая протоколов. Расстрелян в мае 1939 г. Считается одним из прототипов Исаева-Штирлица («дальневосточный» роман Ю. Семенова «Пароль не нужен»).



8 сентября 1914 г. – русский летчик штабс-капитан Петр Нестеров впервые в мире применил в бою воздушный таран и погиб. Годом ранее, 9 сентября 1913 г. Петр Николаевич впервые в мире выполнил на самолете «Ньюпор-IV» «мертвую петлю», которая стала называться «петлей Нестерова».



11 сентября 1971 г. – в Москве умер персональный пенсионер союзного значения Никита Сергеевич Хрущев.



13 сентября 1766 г. – день рождения дяди Сэма. Точнее, не самого козлобородого персонажа в цилиндре, символа США, а человека, подарившего ему имя – торговца Сэма Уилсона (1766–1812). Во время второй англо-американской войны (1812 г.) Уилсон поставлял мясо американской армии. Считается, что на бочонках с солониной стояло выведенное под трафарет US (United States), а поддатый складской сторож буквы расшифровал как «Unсle Sam» («дядя Сэм») – и шутка пошла в народ. Есть, правда, более прозаичное объяснение – название страны часто писалось еще как «U.S. Am», а «Sam» в те годы – очень популярное имя, что-то вроде русского «Иван». В общем, дальше «дядя Сэм» попался на зуб (точнее, на карандаш) карикатуристам – и пошло-поехало: бородка... цилиндр... Спорить, какая из версий вернее, уже поздно: в 1961 году Конгресс США именно Уилсона постановил считать прообразом народного героя. И как они это определяли? Потомков сторожа, что ли, расспрашивали?