С2Н5ОН как оружие победы

ЗНАМЕНИТЫЕ «наркомовские сто грамм» помогли нашим дедам победить в Великой Отечест­венной. В том специальном постановлении ГКО предписывалось: «Каждому бойцу и командиру передовой линии действующей армии выдавать водки 40 градусов в количестве 100 г в сутки». Штрафникам алкоголь не полагался.

Согласно недавно рассекреченным данным Центрального военного архива, под конец войны армия ежемесячно выпивала 45 железнодорожных цистерн традиционного русского напитка.

Боевому пьянству - бой!

ВЫДАЧУ спиртного одобряли медики: противошоковое средство при ранениях. Пили после боя, обмывали награды... Представить войну без водки нельзя.

Но есть другая точка зрения на проблему. В архивах встречаются сотни донесений от смершевцев и политработников о вреде пьянства на фронте. Вот некоторые:

«Красноармейцем Запорожцем совместно с шоферами-красноармейцами Ивановым и Роговым похищено 112 л водки. По приговору воентрибунала кр-ц Иванов расстрелян, а Запорожец и Рогов осуждены на 10 лет тюрьмы...»

«...помощник командира полка майор Приходько присвоил 18 л водки. Будучи разоблачен, покончил жизнь самоубийством...»

«В бригаде развито пьянство, особенно среди начальствующего состава. В результате пьянства и разложения произошел дикий случай. 29 января старший краснофлотец Т. зарубил топором мичмана С. и главстаршину Н., а затем застрелился».

22 мая 1942 г. постановлением ГКО СССР массовая ежедневная выдача водки была прекращена. Теперь спирт­ное выдавали только в частях, принимающих непосредственное участие в боевых действиях и имеющих успехи, - по 200 г на человека в день. Однако новая норма просуществовала лишь три недели. 12 июня 1942 г. Сталин издает другой приказ, по которому норма уже - 100 г, и полагается она только частям, идущим в наступление. Остальные получали выпивку лишь в «красные дни» календаря.

Вот перечень «хмельных» праздников: День Великой Октябрьской социалистической революции - 7-8 ноября, День Конституции - 5 декабря, Новый год - 1 января, День Красной армии - 23 февраля, Международный праздник трудящихся - 1 и 2 мая, День авиации - 16 августа, а также день полкового праздника. Примечательно, что в список «водочных» дней попал и Всесоюзный день физкультурника (19 июля).

В приказе №0470 Сталин требовал навести в «военно-водочном деле» порядок:

«Водка выдается штабам, начсоставу и подразделениям, не имеющим права на ее получение. Некоторые командиры частей и соединений и начсостав штабов и управлений, пользуясь служебным положением, берут водку со складов, не считаясь с приказами и установленным порядком. Контроль за расходом водки со стороны военных советов фронтов и армий поставлен плохо. Для хранения водки организовать особые хранилища при фронтовых и армейских продовольственных складах. Назначить заведующего хранилищем и одного кладовщика из числа специально подобранных чест­ных, проверенных лиц, могущих обеспечить полнейшую сохранность водки. Хранилища после приемно-расходных операций опечатывать, ставить караул. В состав караула выделять строго проверенных лиц».

Последний раз в нашей армии водку выдавали в 1948 году.



Секретное лекарство

ПРОШЛО более 50 лет. Как солдату ХХI века расслабиться и снять стресс? На «гражданке» мужчины «лечатся» с помощью рюмки. Но в армии нормами тылового довольствия снабжение войск спиртными напитками не предусмотрено. Исключение сделано лишь для моряков-подводников. Впрочем, и им в 2000 г. «срезали пайку»: если раньше в боевом походе каждому полагалось 125 г красного сухого вина «Каберне» в сутки, то теперь лишь 50 граммов.

Но обрадуем «сухопутчиков»: скоро по рекомендации военных медиков во время эпидемий гриппа военнослужащим станут давать в небольших дозах специальные бальзамы и витаминные спиртовые настойки. Особой популярностью, считают медики, будут пользоваться крепкие настойки на травах. Что-то вроде «бальзама Биттнера», только дешевле.

Впрочем, чтобы не провоцировать пьянство, 40-градусные напитки перед употреблением решено разбавлять. А основную ставку сделали на витаминные коктейли крепостью не выше 9 градусов. На спиртовой основе также изготовлены травяные напитки «Бриз», «Вита» и другие. Если их не выпьют прапорщики еще на складах, то в ближайшее время они могут появиться в солдатских столовых наряду с киселем и компотом.

Правда, у инициативы есть и противники, настаивающие, что у людей в погонах должен быть вечный «сухой закон». Но не будем ханжами: трудно представить русского солдата (и офицера), ни разу не пившего ничего крепче минеральной воды.

Из истории вопроса

ЕЩЕ Петр I ввел в солдатский рацион так называемое «хлебное вино». Позднее офицерам, по их желанию, заменяли порцию водки на такое же количество коньяка. Зимой и в длительных походах норма спиртного увеличивалась.

Александр Суворов и Михаил Кутузов лично следили за выдачей водки солдатам. И горе интенданту, не обеспечившему перед боем войска положенным винным довольствием! Это считалось подрывом боевого духа армии.

С 1836 г. винные порции стали выдавать частям, содержащим караулы в городах и крепостях: строевым чинам - по три порции в неделю, нестроевым - по две.

В походе солдаты пили водку, разбавленную водой, и закусывали сухарями. Чай с ромом полагался офицерам. Зимой перед началом марша пили вино или сбитень.

На флоте матросу наливалась чарка водки в обед (125 г). Провинившегося ее лишали, а за особые заслуги можно было получить двойную, даже тройную чарку.

Сейчас в российских Вооруженных силах официально - сухой закон.