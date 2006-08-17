Даты и люди: 17 – 23 августа

17 АВГУСТА 1836 г. - по велению Николая I в Московском Кремле установлен Царь-колокол - самый большой колокол в мире (вес - почти 202 т, высота 6,14 м, диаметр - 6,6 м).

17 августа 1911 г. - день рождения Михаила Бот­винника, первого советского чемпиона мира по шахматам (умер в 1995 году). Всего же первым шахматистом планеты Ботвинник становился трижды, семь раз был чемпионом СССР. По свидетельству знавших его людей, доктор технических наук, умный и волевой Михаил Моисеевич Ботвинник был «очень советским» человеком, твердым державником и если не сталинистом, то «сталинцем» по убеждениям.

19 августа - 55 лет артисту Владимиру Конкину, незабываемому Володе Шарапову из популярного советского кинофильма «Место встречи изменить нельзя».

21 августа 1895 г. - в Петербурге появился первый автомобиль. Принадлежал он архитектору Жиргалеву, куплен был в Германии. Марка автомобиля неизвест­на. Из газетных описаний: «обыкновенный четырехколесный экипаж, лишь колеса несколько повыше», «двигатель спрятан под сидением», «управляется с переднего сиденья, напоминающего весьма удобные и мягкие кучерские козлы».