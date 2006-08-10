…Плюс latinizaciya всей страны!

Пробный шар «старого гимназиста»

В ПОДШИВКЕ «Известий» за март 1919 г. можно отыскать неприметную заметку с игривой подписью «старый гимназист». Называется она «О латинском алфавите». Что-то вроде письма в редакцию с якобы шутливой, но серьезной по сути постановкой вопроса. «Наш алфавит чересчур сложен и настолько отличается от принятого в Западной Европе, что иностранцы приходят от него в ужас. Нам следует перейти к латинскому шрифту, более простому и изящному, подобно тому, как мы перешли от русского календаря к общеевропейскому и к метрической системе, вместо «пудов» и «аршинов». И разъяснения: как можно передавать латинскими буквами специфически русские звуки, ссылки на славянские народы, давно использующие латиницу (например, поляки). Опять же - на подходящий исторический момент: только что прошла реформа русской орфографии, отказались от «ятей» и «еров».

За этой заметкой многое угадывается. Настроения эпохи. Преданность писавшего революционной идеологии (фразы вроде: «когда русский пролетариат взял дело просвещения в свои руки, он выкинул за борт историческое гнилье и ввел новое, простое, основанное на живой речи правописание»). Образовательный уровень, знание языков. Понимание, что задача, конечно, не главная в воюющей стране, с другой стороны - почему бы не запустить пробный шар? Служебный ранг, позволяющий затеять разговор в одной из главных советских газет.

Кто укрылся за псевдонимом - вычисляется легко. Это или Луначарский, или Бухарин, главные красные интеллектуалы, которые потом стали активными пропагандистами «нового алфавита». Но что за блажь - переводить Россию на латиницу?

С чистого листа

МАССУ вещей, которые сегодня воспринимаются как бред, надо рассматривать в контексте своего времени. 1919 год. Большевики пришли к власти в бывшей Российской империи - огромной дер­жаве, населенной множеством народов. Красные вожди смотрели вперед (исходя из своих целей). Провозглашен лозунг - «пролетарский интернационализм», очень толковый, он позволял как бы на новых началах сохранить империю по сути (белые-то талдычили про «единую и неделимую», хотя из империи уже ушли Польша, Финляндия, Прибалтика, Украина, а каждый национальный регион провозглашал свою самостийность). Общий алфавит - один из инструментов, облегчающий в будущем создание новой межнациональной общности.

Почему алфавит латинский? Во-первых, новые лидеры по духу своему были конечно же людьми западной цивилизации. В эмигрантских парижах и берлинах они прожили большую часть жизни - и что-то я не слыхал, чтобы Ильич на улице Мари-Роз ностальгировал о березках. Во-вторых... Ведь за русской революцией последует мировая? Кипящая лава выплеснется на Запад и на Восток? Русским пролетариям привычка к латинской графике облегчит взаимопонимание с трудящимися Запада и Востока. Ибо Запад традиционно пользовался латинским алфавитом, а Восток...

А на Востоке тогда тоже активно обсуждалась идея перехода на латиницу. Арабская вязь, которую употребляли тюркоязычные народы, была сложной в написании, полиграфически неудобной. И еще перед революцией русские ученые разработали для тюркских народов империи алфавит на основе латинского шрифта. Почему не кириллицы? Сейчас бы сказали - «из политкорректности». Считалось, что замена арабского письма славянскими литерами будет выглядеть как проявление великодержавности, демонстративное вмешательство России в духовный мир других национальностей.

И еще одна особенность времени - огромный процент неграмотных. Что на российских просторах, что и в мусульманской среде. А неграмотному крестьянину в Пензенской губернии, неграмотному дехканину в Туркестане - не все ли равно какие буквы осваивать, русские или латинские?

В общем, «старый гимназист» мог выложить свой набор аргументов. В конце концов - Революция! Отрекаемся от старого мира и все начинаем с чистого листа. Да, Россия, выводящая латинские литеры, - это смешно, нелепо, но... Два-три поколения - и привыкнут. (Действительно, кто сегодня в магазине просит фунт сахару? А была самая расхожая мера веса.)

Другое дело, что подобными умствованиями хорошо заниматься в тиши теплого кабинета. А в России 1919 г., где свирепствуют голод, тиф, кровавая война... В общем, идея отодвинулась сама собой. До поры до времени.

Одобрено Ильичем

«ПОРА и время» наступили в 1922 г. - как раз перед образованием СССР. Застрельщиком стал Азербайджан. Председатель ВЦИК Азербайджана Самед Агамали-оглы, поговорив предварительно с Лениным, создал в Баку «Комитет НТА (нового тюркского алфавита)». (Ленин, по свидетельству Луначарского, идею латинизации очень одобрял, только считал, что заняться этим надо «попозже, когда окрепнем».) Вскоре латинский алфавит в Азербайджане стал государст­венным. В 1926 г. в Баку состоялся Первый Тюркологический съезд, призвавший перейти на латиницу все тюркские народы. С 1927 г. Азербайджан ввел ее окончательно. Прежняя письменность была объявлена «феодально-реакционной».

Тут бы пожать плечами да покрутить пальцем у виска, характеризуя пламенных революционеров - как своих, так и азербайджанских. Но тоже нечестно. Азербайджан шел в русле общих процессов, происходивших тогда на Востоке. В соседней Турции - ключевой державе региона - великий Кемаль Ататюрк держал курс на европеизацию и, в частности, вовсю внедрял латин­скую графику. Отставать было нельзя - тем более что Ататюрк рассматривался как стратегический союзник.

А идея развивалась. Латинский алфавит задумали сделать базовым для всех неславянских народов СССР. При Президиуме Совета национальностей ЦИК был в 1927 г. создан ВЦКНА - Всесоюзный центральный комитет нового алфавита.

Латиница для Дерсу Узала

ИМЕННО этот комитет и осчастливил нанайский народ латинскими буквами. Соплеменники Дерсу Узала - как и чукчи, коми, ненцы, эвенки, словом, малочисленные народы Сибири и Севера - считались не имеющими письменности. (Вежливо не будем вспоминать, что у нанайцев она вообще-то была, только разработанная русскими миссионерами-церковниками и опять же на основе нереволюционной кириллицы.) Раз так - надо создать, благо в СССР идет культурная революция. Но, поскольку советским людям завтра все равно переходить на латиницу, то для «младописьменных» народов алфавит изначально решили делать латинский.

ВЦКНА проделал колоссальную работу. Народы Севера, тюркские народы, удмурты, коми, якуты, осетины, дагестанцы, хакасы - не перечислить всех, для кого был разработан латин­ский алфавит. Кто-то (те же якуты) до этого пользовался кириллицей - все равно переводили на латиницу. Латинизировался идиш. Латинская графика разрабатывалась для калмыцкого и монгольского языков. В 1936 г. на VI пленуме Комитета нового алфавита торжественно сообщалось: «На латинизированный алфавит перешло уже 68 национальностей с общим числом населения около 25 милионов».

Точки над «i»

НУ А ЧТО же русская письменность? Энтузиасты «нового алфавита» были уверены: и до нее вот-вот дойдет. Один из главных идеологов латинизации, глава технографической комиссии ВЦКНА, профессор Николай Яковлев: «Русский алфавит представляет собою безусловный анахронизм - род графического барьера, разобщающий наиболее численную группу народов Союза, как от революционного Востока, так и от трудовых масс и пролетариата Запада».

Впрочем, реально дело не продвинулось дальше пробного внедрения в конце 20-х буквы "і" вместо «и» в нескольких московских заводских многотиражках. Эксперимент сочли удачным: газетные строчки получались короче, высвобождалось дополнительное место на полосе, сберегалась типографская краска (дейст­вітельно, выходіт экономічнее). Но...

Пламенных латинизаторов начали притормаживать уже в середине 1930-х. В 1938-м ВЦКНА был распущен, латинские алфавиты начали спешно переводить на кириллицу. Почему? Поменялась политическая задача. Идея мировой революции стала уже не актуальной. Зато надвигалась война - и гораздо важнее было, чтобы народы СССР сплотились вокруг России, ощутили себя в ее культурном пространстве.

О былых романтических мечтаниях ныне напоминает разве что фраза из «Золотого теленка»: «геркулесовцы» на чьи-то происки обещали ответить дружным переводом делопроизводства на латинский алфавит. Шутка, смысл которой сегодня становится ясен, лишь когда знаешь эту подзабытую историю с «латинизацией».

«Николаица»

И ВСЕ же совсем в прошлое идея не ушла. Сейчас вернулся к латинице Азербайджан. Выражала такое желание и Татария. Азербайджанский ученый Чингиз Гуссейнов, с которым мы как-то обсуждали эту тему, заметил: «Политики могут играться с алфавитами как хотят. Но простым-то людям от перемен лишь проблемы! Кроме того, каждая смена графики - обеднение национальной культуры: отсекается то, что было написано предыдущим алфавитом, надо все восстанавливать заново».

По-своему мой рассказ о латинизации оценили приятели-компьютерщики. Им все время приходится иметь дело с английской графикой, потому... «Эх, ввели бы тогда большевики латиницу!»

Сами того не сознавая, частично перешли на латиницу молодые - общаясь SMS-ками по мобильникам. Специально для них известная писательница Людмила Петрушевская разработала шутливый SMS-алфавит, где не только буквы, но и цифры с клавиатуры. Выглядит так: «MOu' q&q& CAMblX 4ECTHblX llPABuJl» («Мой дядя самых честных правил»). Алфавит она назвала «николаицей». В честь деда - профессора Николая Яковлева. Того самого.

Герои нового алфавита

К ЭПОПЕЕ «латинизации всей страны» можно относиться с иронией, с гневом, с пониманием, но надо признать: создать алфавит даже для одного народа - научный подвиг. А тот же Николай Феофанович Яковлев их создал с десяток (специализировался на кавказских языках). Латинизацией занимались люди незаурядные, яркие, увлеченные. Сошлемся на публикации ведущего знатока проблемы, доктора филологических наук В. Алпатова, немало писавшего о героях «нового алфавита»: фигуры предстают поразительные - но и очень характерные для своей эпохи.

Вот Яковлев (1892-1974). Дворянин, блестящий молодой филолог, он в Гражданскую становится красным комиссаром. Ходит с маузером, разгоняет, агитирует, выполняет опасные поручения. Но война идет к финалу. Яковлев - ученый, ему охота заниматься наукой, а партия все норовит послать политработника куда ей нужно. И Яковлев выходит из партии, погружается в проблемы латинизации...

Или Евгений Поливанов (1891-1938) - ярый борец за латинизацию восточных языков. Про Поливанова-ученого говорили - гений. Про Поливанова-человека: «Если вам нужно, последнюю рубаху с себя снимет. А если нужно ему - с вас». Диссертацию по японскому языку Поливанов защитил еще до революции. В Первую мировую - языковая стажировка в Японии (одновременно работает на русскую разведку). В 1917-м уходит в революцию. Помогает большевикам расшифровывать шифры царского МИДа, комиссарит, формирует китайские красноармейские отряды, одним из них командует (было дело - сошелся с Троцким, потом разругался). Работал в Коминтерне, забрасывался в Китай готовить революцию в Синьдзяне. Дальше - научная работа: профессионалы говорят - великий лингвист. Полиглот: с листа переводил Гете с немецкого на узбекский. При этом в аудиторию читать студентам лекцию мог влезть по водосточной трубе. Не было денег - садился просить милостыню...

Не забыть бы талантливых филологов из «национальных кадров» - коми Василия Лыткина, ненца Антона Пырерку... Да чего там! Казалось бы, далекий от филологии Циолковский в конце 1920-х оторвался от космоса и разработал «общечеловеческую азбуку», основанную на смеси латинского и кириллического алфавитов. Время такое.

...Поливанова расстреляли в 1938-м. Яковлева тогда не тронули, но в начале 1950-х Сталин занялся вопросами языкознания - и профессора затравили, отовсюду выгнали, он тяжело заболел, в науку уже не вернулся. Умер всеми забытый. Первый ученый-ненец Антон Пырерка погиб в 41-м в ленинградском ополчении. Василий Ильич Лыткин закончил дни в 1981-м уважаемым док­тором наук, поэтом.