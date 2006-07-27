Чистое небо, грешная земля

6 АПРЕЛЯ 1966 г. звено Капустина перегоняло истребители Як-28 с одного аэродрома на другой. Экипаж Капустин-Янов шел ведущим. Дело было в Восточной Германии (в то время - ГДР), и вот прямо над Берлином случилось невозможное: один за другим отказали оба двигателя. Самолет начал падать на огромный город. На принятие решения у летчиков оставалось полминуты. С земли поступил приказ катапультироваться - но тогда машина рухнула бы на жилые кварталы. Неимоверными усилиями Капустин и Янов до последнего отводили Як в сторону.

«Стрела самолета рванулась с небес,

И вздрогнул от взрыва березовый лес!

Не скоро поляны травой зарастут.

А город подумал, а город подумал,

А город подумал - ученья идут...»

Сегодня о подвиге летчиков напоминает песня - а еще сайт www.klubogromnoenebo.narod.ru, созданный школьниками поселка Урупский на Кубани - оттуда родом Борис Капустин и в школе создан его музей.

В песне допустимы поэтические вольности. Проза жизни жестче. Никакого «березового леса» не было - самолет упал в озеро Штессензее под Берлином. А оно разделяло британскую и советскую зоны оккупации города. По закону подлости Як упал именно в британском секторе. Англичан эти машины давно интересовали - на них стоял бортовой локатор нового типа. А тут она сама падает в воду (значит, не взорвалась!). Как писала спустя много лет «Дейли телеграф», операцию возглавил лично глава британской миссии бригадный генерад Дэвид Вильсон. Почти неделю англичане имитировали действия по подъему Яка (хотя тела летчиков извлекли уже на вторые сутки). За это время с машины было снято, доставлено в лаборатории, изучено и возвращено на самолет (не полностью - самое ценное «зажали») радионавигационное оборудование. Наши пытались прорваться к месту работ, дело чуть не дошло до перестрелки - напрасно.

Разумеется, эти неприятные подробности не умаляют героизма Капустина и Янова. В конце концов, техника раньше или позже все равно уста­ревает - через несколько лет были уже другие самолеты, другие локаторы. А спасти людей - подвиг на все времена. Это все понимали уже тогда. Англи­чане хоть и шустрили вокруг самолета, но тела пилотов передали советской стороне с воинскими почестями, под музыку Королевского военного оркестра. У мемориальной доски, которую очень быстро установили в память летчиков берлинские власти, очень долго лежали груды цветов от благодарных немцев.

Помнят ли сейчас?