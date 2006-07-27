Возмутитель спокойствия

Honoris causa

НИКОЛАЙ Морозов родился в 1854-м. Отец - богатый помещик. Мать - отцовская крепостная: юный барин влюбился в прелестную дочь кузнеца, дал ей вольную. Сын получил отличное домашнее образование, учился в гимназии, с пятого класса бегал на лекции в университете - казалось, судьба ясна: студенческая скамья, научная карьера. Но в России поднималась революционная волна. Морозов стал одним из вожаков «Народной воли» - подпольной народнической организации, убившей в конце концов царя Александра II. Был приговорен к пожизненному. Двадцать пять лет отсидел в одиночках Петропавловки, Алексеевского равелина, Шлиссельбурга.

В сырых казематах или быстро умирали, или медленно сходили с ума - но тех, кто не сломался, судьба словно вознаграждала. Жили эти люди потом долго, сохраняя ясность ума, телесную крепость, яркость восприятия мира. Вот и Морозов - дожил почти до ста лет. Еще в тюрьме занялся научными изысканиями - химия, физика, математика, астрономия... Труды, написанные им в заключении, составили 25 томов.

На волю вышел в 1905-м. Тут же стал доцентом, потом профессором химии. В 1907-м ему была присуждена степень доктора химии honoris causa (по совокупности заслуг). Что еще? Увлекался воздухоплаванием, летал на аэропланах-«этажерках». В Первую мировую ездил на фронт военным корреспондентом (в 60 лет). Писал стихи. Был женат на очаровательной женщине много себя моложе (которая мужа боготворила). Знал 11 языков. И работал, работал...

С 1932-го - почетный академик Академии наук СССР. Умер в 1946-м в своем имении Борок на Ярославщине (решением Совнаркома за революционные и научные заслуги Морозову была оставлена усадьба отца). В Отечественную еще ездил на передовую выступать перед бойцами, заодно прихватывал снайпер­скую винтовку (прицел был собственной морозовской конструкции) и успешно стрелял по немцам.

Такая вот многогранная, невероятно обаятельная личность. Морозова-химика очень высоко ценил Менделеев. О Морозове-физике с уважением писали Вавилов и Курчатов. Отчего же историки кривятся?

Главное действующее лицо

30 ИЮЛЯ исполняется 60 лет со дня смерти Николая Александровича Морозова. Материал о нем вроде бы и неловко давать на полосе «История». Историков-то как раз передергивает и от Морозова, и от его учения. С другой стороны - фигурой безусловно исторического значения Николай Александрович стал еще при жизни. А идеи его сегодня на новом подъеме - именно от Морозова берет начало знаменитая «Новая хронология» Фоменко и Носовского, одна из самых нашумевших теорий последних лет, лидер читательского спроса в книжных магазинах.

Четыре всадника

ОН ВСПОМИНАЛ, с чего все началось. В заключении первые два года не давали книг. Потом разрешили Библию. Раскрыл. Знаменитые всадники Апо­калипсиса.

«Если б я (...) приступил к чтению Библии без предварительной астрономической подготовки, то я бы, как все другие, ничего в ней не понял, и счел бы мистические образы за простые фантазии. (...) Когда я прочел слова «Вот вышел на небе Красный Конь и сидящему над ним дан в руки меч», то мне, знавшему, что Красным Конем (по-египетски Гор Тезер) называлась планета Марс, ярко представился не какой-то рыцарь на сказочном Красном Коне, а Красный Марс, над которым находится созвездие Персея, держащего в руке полоску звезд, называемую его мечом, как это происходит и теперь через каждые два года». Дальше - Конь Бледный... «Моему воображению представился не скелет на каком-то невиданном бледном коне, а бледноватая планета Сатурн, в сидящем на ней всаднике я узнавал созвездие Скорпиона, астрономический символ смерти». Конь Вороной (Морозов его называет Конь Темный) и всадник с весами - это «большей частью невидимая планета Меркурий» под созвездием Весов. Конь Белый, на котором всадник с луком и венцом... «Я увидел яркую белую планету Юпитера в созвездии Стрельца, в руке которого одна полоска звезд и до сих пор зовется Луком, а под ним группа звезд, которая до сих пор называется Южным Венцом». «С нетерпением читал я далее и во всех псевдомистических образах узнавал созвездия неба».

Дальше логика проста: надо вычислить дни, когда выпадает такое сочетание небесных светил. Тогда определится дата... пусть не Апокалипсиса, но хотя бы дней, когда писался древний текст. Кроме того - а что, если и другие библейские знамения расшифровать как астрономические символы?

Астрономические таблицы узнику разрешили получить лишь через 15 лет (Морозов тем временем вместе с другими науками изучал и богословие - со своей, понятно, целью). Искомая дата приходилась на 30 сентября 395 года. Что в корне противоречило традиционной хронологии. Но может, эта хронология неверна?

А если неверна хронология - значит, Апокалипсис писал не библейский Иоанн Богослов, а другой человек, в другом месте, при других обстоятельствах. (Морозов считал, что это святитель Иоанн Златоуст, живший с 347 по 407 гг., и описал он впечатления от бури, пронесшейся над Константинополем.) Следующий вопрос - почему текст одного автора приписали другому?

Властителям неподвластно

ПРИВОДИМ этот пример не для того, чтобы судить, прав или не прав Морозов, а для того, чтобы пояснить его логику. Морозов считал: традиционным источникам нашего знания о древнем мире на сто процентов доверять нельзя. Сколько раз переписывались древние летописи и хроники? Что сохранилось, а что кануло? Где и какие были искажения при переписывании? Точна ли датировка найденных при раскопках предметов?

Морозов руководствовался логикой естественника - и хронологию исторических событий предложил привязать к вещам нейтральным. Князь, хан, король прикажет переиначить историю исходя из сиюминутной коньюнктуры, - и перепишут! Но, например, движение небесных тел земным властителям неподвластно - так давайте соотнесем летописные сведения с ним. А есть еще лингвистическая схожесть топонимов и понятий в разных языках. Зависимость реализации того или другого деяния от технологических возможностей своего времени. Географическое и экономическое развитие региона, позволявшее (или не позволявшее) свершиться событию. И так далее.

Хронология в истории - система координат. Морозов ее ломал и предлагал свою. Это он первым пришел к выводам, которые сегодня известны нам по «теории Фоменко-Носовского» (которые подчеркивают, что «вышли из Морозова») - традиционная хронология ошибочна, история человечества гораздо короче и трактоваться должна иначе.

Чтобы не быть поющим Мишей

ТУТ надо бы привести примеры - но автор теряется. Морозовское наследие - это десятки толстенных томов со сложнейшей логикой доказательств. Их не втиснуть в газетную статью. Ограничиться сжатым пересказом? Глупость, будет, как в анекдоте: «Фуфло ваш Карузо! Нет, сам не слышал, мне Миша напел!» Так что просто примите к сведению: Морозов, например, доказывал, что...

...Иисус Христос - это древний целитель Василий Великий, который был не распят, а «столбован» (посажен на кол? приговорен к позорному столбу?) 21 марта 368 г. н.э., и не в Иерусалиме, а в Понте.

...не было «татарского нашествия», а было «татрское нашествие» (с Татрских гор) - крестовый поход Латинской империи на Русь.

...привычная нам до деталей история Древней Греции и Рима написана в эпоху Возрождения и является литературной мистификацией.

И так далее. Если показалось любопытным, хотите узнать почему - ищите книги Морозова, ройтесь в Интернете, читайте ту же «Новую хронологию» Фоменко-Носовского.

Контрдоводы Никольского

АХ, КАК заманчиво: появляется некий человек, присмотрелся, покумекал и - бац! Классическая наука вверх ногами. А вот выдающийся историк Николай Никольский в 1925 г., возражая Морозову, спросил, в частности (речь шла о тех же Конях Апокалипсиса): а почему, собственно, вы отожествляете древние знамения с астрономическими символами? Почему решили, что «астрономический» подход так уж надежен? «Точность его не абсолютная. (...) Нам почти всегда приходится иметь дело не с прямыми астрономическими указаниями, а со сбивчивыми нелепыми указаниями древних памятников. (...) Бледный конь может быть Юпитером, а может и Венерой, цвет которой считается белым; черным - не только Меркурий, но и Сатурн...» - и далее по пунктам. Никольский был религиовед, Библию, богословие знал блестяще, на каждый морозовский козырь выкладывал по три своих.

Морозов отвечал - запальчиво, но по тем же пунктам. Однако, предваряя очередное издание первого тома своего исследования «Христос», признавая правоту Никольского по ряду моментов, внес поправки. «В своих исканиях я, как и он и все другие серьезные работники науки, независимо от их воззрений, ищу только истины».

Где монголы кормили баранов?

Я ЛИСТАЮ морозовские книги. Вот «Новый взгляд на историю Русского государства». Хмыкаешь, когда читаешь про «татрское иго» и про то, что Батый - это просто привычное нам «Батя» («имя Батый есть слегка искаженное Батяй, так как у восточных авторов он называется Бата-Хан, т.е. Батюшка-Коган, батюшка-священник, как и полагалось бы гроссмейстеру ордена храмовников, наседавших в это время на славян из Австро-Венгрии»). Но вот Морозов разбирает привычную трактовку монгольского нашествия - и среди прочего: «Подумайте сами, где хотя бы пяти-шеститысячное кочевое войско нашло бы пропитание для своих десятков тысяч баранов, если они идут сплошной массой, а не рассеялись мелкими группами на протяжении сотен квадратных километров?» А действительно - где?

Может, он силен не тогда, когда делал выводы, а когда ставил вопросы?

Морозов создал свой миф - не в смысле «сказку», а в смысле - версию возникновения стран и народов, достаточно цельную и логичную, чтобы завоевать множество приверженцев из совсем неглупых людей. Тем более что в традиционной хронологии действительно масса погрешностей и даже, казалось бы, такой стопроцентно надежный метод определения срока давности археологических находок, как радиоуглеродный анализ, действительно дает большой разброс датировки. Ну и что? Кто сказал, что Морозов прав в принципе? Не факт, что замечательный ум, успешно проявивший себя в двадцати науках, в двадцать первой будет столь же успешен.

Никто не сказал. Так что давайте не будем ввязываться в дискуссию о «новой хронологии» - это отдельная, серьезная тема. Просто вспомним еще раз энергичного старика с цепким взглядом из-под очков.

Примерьте на себя

ВОТ живет в российской глубинке, условно говоря, Иван Петрович Сидоров, 48 лет от роду, русский, инженер. И приходит к нему такой Морозов. «Понимаешь, Петрович, - говорит, - я любопытную вещь выяснил. В твоей деревне, когда ты родился, в сельсовете не было бланков метрик. Их привезли только через год, и всех, кто за это время родился, на одну дату и записали. Так что тебе никак не 48. А на самом деле тебе... По семейным преданиям, в ночь твоего рождения была гроза и большую сосну повалило? Гм... Тоже не сходится. Вот справка из Гидрометцентра - гроза, валившая деревья, была через три года до официальной даты рождения. А вот из лесхоза - сосна упала за семь лет до того. Кстати! Твой отец из детдома? А мать из соседнего села? А туда как попала? А дед с бабкой?» Слово за слово - и выясняет Сидоров, что он, если разобраться, не Сидоров совсем, а какой-нибудь Джузеппе Махмудович Кацеленбогензаде, по национальности - полускиф-полугиксос, ему 37 лет и... «Стой! - кричит Иван Петрович. - Что ты мне голову дуришь, я жил нормальной жизнью, знал, кто мои предки, сколько мне до пенсии - а теперь?» «А что теперь? - пожимает плечами Морозов. - Я ж не требую, чтоб ты паспорт менял! Оттого, что я тебе все это рассказал, - ты хуже стал? Глупее? Твой диплом утратил силу? Живи, как жил. Просто думал - тебе интересно...»

Иван Петрович может сказать: не интересно! Отстань, я привык жить, как живу, и не хочу, чтобы что-то менялось. Или - наоборот: класс, Николай Александрович! А чего еще накопал?

Что скажете, Иван Петрович?