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Даты и люди: 15 – 21 мая

№ 20(106) от 15.05.2008 [«Аргументы Недели », Георгий ДЕЖКИН, Валерий СТАНИСЛАВСКИЙ ]

Даты и люди: 15 – 21 мая
Виктор Васнецов

 15 мая – 160 лет назад родился живописец Виктор Васнецов (1848–1926), автор всем известных «Богатырей» и «Аленушки».

 15 мая – 20 лет одному из важнейших событий в новейшей истории страны: начат вывод советских войск из Афганистана (1988).

 18 мая – 50 лет назад (1958) «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах получил знаменитый фильм «Летят журавли» Михаила Калатозова. В главных ролях – Татьяна Самойлова и Алексей Баталов.

 20 мая – 50 лет назад (1958) руководство КГБ СССР с санкции ЦК КПСС приняло решение о ликвидации лидера украинских националистов Степана Бандеры.

 21 мая – 110 лет со дня рождения Арманда Хаммера (1898–1990), крупного американского бизнесмена. Умный и циничный, Хаммер начал торговать с СССР еще при Ленине и всю жизнь выстраивал облик доброжелательного делового по­средника между СССР и США.

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Соединенные Штаты расширили антироссийские санкции

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Курильско-Сахалинский капкан

В хмурые и холодные 90-е, когда мы на Сахалине и Курилах годами сидели на дозированном пайке тепла и света, гуляла такая байка: мол, надо объявить войну Японии и сразу сдаться. В этой грустной шутке - настроения тех лет, когда Чубайс со товарищи пилил энергетику.

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В МВД поддержали снижение допустимого порога превышения скорости

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//В мире

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Принц Саудовской Аравии признал ответственность за убийство Хашукджи

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Неизбежность восстания Донецка и Луганска и войны с Украиной объяснили в СМИ

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Московский суд не станет рассматривать иск к Шварценеггеру и Джеки Чану

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В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

В ДНР узнали о приведшем к потерям бое между «азовцем» и военными ВСУ в Донбассе

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//Экономика

СМИ: Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

СМИ: Россиян могут заставить доплачивать за хранение валюты в банках

Банки могут начать брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой планируется к обсуждению в Госдуме уже в октябре, отмечают "Известия".

//Здоровье

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

Ученые: курение отнимает у людей 10 лет жизни

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//Наука

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Первый космонавт из ОАЭ прибыл на борт МКС

Космический корабль "МС-15" после успешного старта с Байконура доставил на Международную космическую станцию очередной экипаж. Прямая трансляция велась на сайте госкорпорации "Роскосмос".

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Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты рассказали, что капуста приносит огромную пользу мужскому здоровью

Эксперты-диетологи рассказали, что все мужчины должны есть капусту. Оказывается, в этом овоще есть цинк, помогающий вырабатываться мужским гормонам.

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"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

"Он не боялся сказать нет", - Владимир Соловьев рассказал об экс-президенте Франции, "Титане" Жаке Шираке

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября сообщила о смерти 86-летнего экс-президента Жака Ширака. Его зять Фредерик Сала-Бару рассказал, что экс-президент умер спокойно, в окружении родных и близких.

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В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

В НАТО отвергли предложение Путина о моратории на РСМД

Предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе выглядит "нереальным". Об этом накануне заявила представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

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В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

В Гидрометцентре рассказали, в какие приметы о погоде можно верить

Синоптики проверили все известные приметы о погоде и заявили, что полагаться можно только на две из них, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи, оказанной Украине.

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Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Специалисты назвали самые красивые маяки мира

Эксперты опубликовали список самых живописных маяков мира: от Орегона до Новой Зеландии. Современные средства навигации сделали башни с сигнальными огнями менее значимыми и необходимыми для судов, однако они все равно ежегодно привлекают миллионы туристов своей величественностью и захватывающими видами, сообщает Daily Mail.

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