Ответивший за всех

ВЕЧЕРОМ 21 июня он был в театре. В Минске гастролировал МХАТ. Давали «Анну Каренину». Павлов сидел в правительст­венной ложе. Остались свидетельства очевидцев: во время спектакля в ложу осторожно подошел адъютант, что-то зашептал генералу на ухо. Павлов вышел. Через несколько часов начался кошмар 1941 года.

Историки спорят: был ли Павлов виноват? Если был - насколько? Он командовал округом, на который пришелся первый, сокрушительный удар гитлеровских войск, - что сделал, чтобы если не предотвратить, то хоть как-то ослабить это удар? Можно ли было сделать больше?

Но в любом случае Павлов в принципе не мог не оказаться невиновным! Будь на его посту в июне 1941-го Ганнибал, Суворов, Наполеон, любой из великих полководцев - события все равно пошли бы своим фатальным чередом. Писатель Александр Ржешевский, автор книги о Павлове, справедливо замечает: «Ни желание, ни настроение, ни опыт Павлова ничего не значили. Ход событий определяли вещи более долговременные, незыблемые, где как бы накапливались не зависимые от воли человека стихийные силы. (...) Русским генералам еще предстояло учиться. Воздушная война над Ла-Маншем оставила их равнодушными. Трагический опыт Франции они просто проспали, лишь делали вид, что все понимают и умеют». И далее: «Кто-то должен был ответить. Чувство всеобщей вины слишком угнетало политическую и военную элиту. Она готова была признать любое имя, даже самое безвинное, лишь бы снять с себя тягостный комплекс ответственности перед гибнущей державой».

Павлов вдобавок конечно же не был ни Ганнибалом, ни Суворовым. Нормальный генерал той поры. Смелый. В чем-то - дальновидный: под­дер­жал проект танка Т-34. Что-то понимавший - известна его фраза на совещании по военной идеологии: «У нас врагов народа оказалось столько, что я сомневаюсь, что все они враги». Соответствовал ли он по своему кругозору, другим необходимым качествам занимаемому посту? А кто - соответствовал?

Из «Ордера на арест и обыск гр. Павлова Дмитрия Григорьевича»: «Изъято: удостоверение личности; партбилет №2206176; бумажник с деньгами в сумме 2220 руб.; сапоги хромовые новые - 1 п.; шинель драповая; френч; ордена Ленина - 3 шт.; медаль «Золотая Звезда» №30; сорочки и т.д.; маузер и 45 патронов».

Званий и наград лишен. Расстрелян. Семья репрессирована и сослана.

В 1957-м - реабилитирован.