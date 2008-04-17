Наш революционный красный стадион

Пламенный революционер, «старый дурак»

МНОГО достойных качеств подарила природа заслуженному большевику Николаю Ильичу Подвойскому. Был он человеком смелым и цельным (в 1905-м избит черносотенцами, получил 17 тяжелых ран, но революционной борьбы не бросил; осенью 1941-го больным стариком копал окопы). Страстным и энергичным (в 1917-м входил в большевистский Военно-революционный комитет, штурмовал Зимний). Продолжать можно долго. Но с одним делом, похоже, имелась у Николая Ильича напряженка. Как бы помягче… В общем, со здравым смыслом. Если овладевала им Великая Идея, Подвойский (даром что сын священника и сам недоучившийся семинарист) воспринимал ее с почти религиозным экстазом и дальше удержу не знал. Что порождало проблемы. Ехидный Борис Бажанов, сбежавший на Запад секретарь Сталина, пишет, что имя Подвойского в правительственной верхушке обычно сопровождалось словами «старый дурак». И добавляет: «По его глупости и неспособности выполнять какую-либо полезную работу власти всегда испытывали затруднение – куда его деть».

До Октября Великой Идеей была для Подвойского революция. В 1920-е – строительство в Москве первого в СССР стадиона. Если официально – «Международного красного стадиона» (МКС).

Справка «АН»

«Международный красный стадион»

«КРАСНЫЙ стадион» на Воробьевых горах в Москве был торжественно заложен 10 октября 1920 года. После посещения стройплощадок делегатами III Конгресса Коминтерна объект переименовали в «Международный красный стадион» (МКС). Строительство вело акционерное «Общество строителей Международного красного стадиона» (ОС МКС). Ему в аренду на 49 лет был передан огромный участок территории Москвы (по нынешней топографии – примерно от Академии наук до «Мосфильма»). Объекты стадиона проектировала мастерская архитектора Н. Ладовского, над их оформлением работали ведущие скульпторы тех лет – С. Коненков, В. Мухина, С. Меркуров и др. Строительство МКС прекратилось в 1925 г., ОС МКС распустили в 1931 году.

«Станция здоровья трудящихся»

ЭТО был суперпроект. К тому, что сказано в нашей справке, добавим: предполагалось возведение собственно главного стадиона (60 тыс. зрительских мест), водного стадиона (10 тыс. мест), горнолыжной трассы, футбольных полей. Велотрек, корты… Своя электростанция, система общепита, баня (особо подчеркивалось: «с дезинфекционной камерой»)… Гостиницы, аттракционы, «театр массового действа», агиттеатр, пристань, купальни… 13 статуй – от монумента Октябрьской революции до памятника английским чартистам… В общем – колоссальный комплекс сооружений «спортивного, агитационно-зрелищного и увеселительного характера».

Николай Ильич разъяснял через печать: это будет «станция здоровья трудящихся», «место больших всесоюзных, а в будущем и всемирных спортивных празднеств». Он в то время руководил Всевобучем – системой «всеобщего военного обучения», что-то вроде будущего ДОСААФ (но с гораздо большими полномочиями). С 1921-го возглавил и Спортинтерн, созданный в пику буржуазному олимпийству. Красный стадион был главным детищем обеих организаций. Подвойский после Октября занимал крупные посты, потом его отодвинули. Успех с возведением стадиона как бы доказывал: зря на человека махнули рукой! Он еще такое для Родины сделать может!

Все хорошо, но… Это же начало 1920-х. Голод, разруха. До стадионов ли? И действительно, в 1922-м в связи с голодом в Поволжье финансирование строительства из госбюджета прекратили. Однако вводился нэп, Подвойскому предложили подумать над новыми формами хозяйствования. Что ж, человеком он был энергичным и со связями. Создали акционерное общество строителей МКС (ОС МКС). В него на паях вошли ЦК, профсоюзы, Красная армия, ряд предприятий, учреждений, общественных организаций. Допускалась и коммерческая деятельность. Тов. Подвойский ОС МКС возглавил. А в замы взял тов. Бабина.

Товарищ «Ваше высокоблагородие»

БАБИН Евгений Иванович, 43 года, образование – специальное военное.

Эх, понять бы – был он изначально человеком «с трещинкой» или этаким персонажем советской литературы 1920-х годов, коммунистом-романтиком, морально сломленным нэпом. Но фигура необычная. Хотя бы потому, что с партией Бабин был связан с 1905 г., при этом до революции именовался… «Вашим высокоблагородием»: носил тогда погоны подполковника. Как отмечалось на суде, «большевик среди царского офицерства – явление по самому существу своему незаурядное». После Февраля Бабин помогал большевикам «проводить среди солдат линию срыва политики Керенского», в Красной Армии – «с момента ее возникновения», в Гражданскую занимал «крупнейшие командные посты». Правда, какие именно, я не выяснил. Узнал лишь, что некий Е. Бабин написал в 1919 г. брошюру «Как организовать ротную партячейку». Он?

Скорее всего, Подвойский знал Бабина по Гражданской. И подхватил в момент, когда тот пребывал в глубокой тоске. После войны Бабина назначили замдиректора фабрики в Ростове. А у него к этому делу душа не лежала. Все валилось из рук, начались служебные неприятности и душевный кризис. Поехал в Москву и попал на Подвойского.

Друзья, люблю я Ленинские горы…

НЕУТОМИМЫЙ Николай Ильич жил своим стадионом. Идеи рождались на лету и осуществлялись сходу. Субботники, массовые народные гуляния (их планы Подвойский утверждал лично). Школа верховой езды. Школа танцев Айседоры Дункан. Театр. Кинотеатр. Кстати, это с подачи ОС МКС Воробьевы горы переименовали в Ленинские!

Но то были лишь первые шаги к мечте. Дальше требовались серьезные деньги. Рассматривались предложения: надо, чтобы в кассу ОС МКС пошел доход от московских газетных киосков… от аренды афишных тумб… от продажи какими-то турками вина во время гуляний… Бабин был у Подвойского правой рукой. Николай Ильич доверял ему безоговорочно. Настолько, что разрешил исполнять обязанности директора-распорядителя и кассира.

Всеобщее удивление

В ОКТЯБРЕ 1925-го возник какой-то хозяйственный спор между ОС МКС и Всесоюзной сельхозвыставкой (будущей ВДНХ). Бабин вызвал главбуха общества и сказал, что суд, скорее всего, выиграет выставка. Значит, со счетов ОС МКС переведут ей крупную сумму в уплату штрафных санкций. А деньги – такая штука: потерять легко – вернуть трудно. Потому он, Бабин, хочет их срочно со счетов снять, наличные спрятать в «безопасном месте» – а там можно и дальше судиться. Как объяснял потом главбух на следствии, зная, какое уважение тов. Подвойский питает к тов. Бабину, нельзя было даже усомниться, что эта маленькая хитрость не одобрена руководством. Потому он поставил на чеке свою главбуховскую закорючку.

Но тов. Подвойский был не в курсе! И весьма удивился, узнав, что Бабин уже неделю не ходит на работу. А жена Бабина удивилась удивлению товарищей: супруг сказал, что по служебной надобности едет в Ленинград. После чего удивились все: выяснилось, что со счетов ОС МКС исчезло около 38 тыс. рублей.

Проза и стихи

38 ТЫС. в червонцах 1920-х годов – серьезная сумма. Более 80% всего бюджета ОС МКС. Потом узнали – из этих денег 23 946 руб. Бабин в тот же вечер просадил в казино «Монако».

Он, оказалось, давно сюда ходил. Заглянул как-то «из любопытства», продул казенных три тысячи и все пробовал отыграться. Наконец собрался с духом для последней, решающей, попытки. А вышло…

Но это была все-таки романтическая эпоха! И Бабин действовал по ее канонам.

Хотите сказать – застрелился?

Нет, ну зачем уж так? Он начал писать стихи!

О чем позже честно рассказал на суде. Дескать, понял, что все кончено. Был потрясен собственным моральным падением. На последние рубли уехал на юг. Но не чтобы скрыться, а чтобы закончить дело жизни – литературный труд «Поэма». Дописал – и пошел в ГПУ сдаваться.

На суде просил приговорить себя к высшей мере. Твердил: «Коммуниста Бабина больше нет. Он разложился. Прошу не щадить меня!» Но пощадили. Дали 10 лет.

«Дело Бабина» московским губсудом слушалось летом 1926-го. К тому времени стало известно: под немногими возведенными объектами стадиона ползет грунт. Провели повторную геологическую экспертизу. Выяснилось: почва не выдержит задуманных громадин. То есть строить можно, но иначе, и выйдет гораздо дороже. Мечта рухнула. Пару лет ОС МКС еще проводило всякие физкультпарады да пионерские игры вроде будущей «Зарницы». Но потом эти цацки поручили другим организациям, а «стадионщиков» разогнали. Тов. Подвойский сидел тихо, в оппозиции не лез – и умер своей смертью в 1948 году.