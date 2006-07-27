Из России с любовью

НЕДАВНЯЯ новость: в Венесуэле снимается киноэпопея, посвященная судьбе человека, которого в Латинской Америке зовут «Предтеча» - Франсиско Миранде (1750-1816).

Миранда прожил настолько насыщенную жизнь, что про него можно снять и десять кинокартин. Можно костюмно-историческую - Миранда был вовлечен в важнейшие события ХVIII века. Можно патриотическую: «Предтечей» Миранду именуют потому, что его деятельность предвосхитила национально-освободительную борьбу Латинской Америки за выход из Испанской империи. Можно приключенческую: подвигов, интриг в этой судьбе хватало. Можно даже эротическую: Миранда был истинным мачо.

Биография - пунктиром. Родился в Каракасе в богатой креольской семье. С 1773-го служил в испанской армии, много воевал. При этом был связан с теми кругами на Кубе и в Венесуэле, которые мечтали избавиться от испанского засилья. Когда дело раскрылось - бежал в Англию. Чтобы заручиться дипломатической поддержкой этой борьбы, отправился в путешествие по королевским дворам Европы. В 1786-87 гг. жил в России. Оставил дневник с подробным деловитым описанием местных достопримечательностей, нравов. Потом - опять Европа: Англия, Франция. Там - Великая Фран­цузская революция. Миранда - генерал революционной армии, делает карьеру. За дружбу с жирондистами арестован якобинцами, но падение Робеспьера спасает его от казни. С территории США с отрядом добровольцев дважды высаживается на родине с целью поднять антииспанское восстание. Поднимает. Терпит поражение. Но конгресс Венесуэлы сам провозглашает независимость и приглашает Миранду возглавить вооруженные силы с присвоением ему звания генералиссимуса и диктаторскими полномочиями. Начинается противостояние испанской блокаде. Однако в стране происходит сильное землетрясение, после которого борьба, по сути, невозможна. Миранду вероломно захватывают, отправляют в Испанию, где он умирает в тюрьме.

Конечно, нам наиболее интересен «русский» период жизни Миранды. Здесь он был обласкан, получил от Екатерины II звание полковника.

Из «русских» записок Ми­ранды (для образца): «Мы перешли в Оружейную палату, где хранится множество ружей, мечей и сабель, богато украшенных (...). Это в своем роде самая богатая коллекция в Европе. (...) Поехал к Лазареву посмотреть образцы шелковых тканей (...). Поехали в Большие бани, мужские и женские, что на Москве-реке. (...) Проследовали к реке, чтобы посмотреть на женщин, которые после бани идут туда купаться. О Боже, видел там красивую девушку, у которой спина была в кровоподтеках от хозяйских палок, а вся ее вина, быть может, состояла в том, что она разбила чашку (...). Сколь различными могут быть нравы и образ мыслей! (...) Зашли потом в бордель; там, за рубль, получил пригожую девку».