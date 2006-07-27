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Пароль для кинозвезды

Была ли любимица Гитлера агентом Лубянки?

№ 10(10) от 13.07.2006 [«Аргументы Недели », Валерий КУРНОСОВ, Сергей НЕХАМКИН ]

Пароль для кинозвезды
Такой Ольгу Чехову помнили миллионы немцев

Верить - не верить

ЧТО находится в переданной руководителю театра Олегу Табакову папке с копией 21 документа (оригиналы так и остались на Лубянке), говорить рано. Заместитель директора МХАТ по научной работе Марфа Бубнова заявила «Аргументам i времени», что «никто, кроме Олега Павловича, пока документов не касался», а в приемной мэтра заверили, что через две недели копии будут доступны посетителям музея.

Между тем в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова в подмосковном Мелихово давно хранится папка с копиями протоколов допросов, которые весной и летом 1945 г. проводил с Чеховой Виктор Абакумов.
Созваниваюсь с главным хранителем музея Ксенией Чайковской. Наличие прото­колов она подтверждает: «Пле­мянник Ольги Леонар­дов­­­­­­­­­­­­­­­ны ­(же­­­­­ны писателя А.П. ­­­Че­хо­ва - В. К.) в свое время сделал копии допросов Ольги Кон­стан­тиновны и передал нам. После посещения Патрушевым МХАТа журналисты за подробностями не обращались. Хотя ваших коллег у нас бывает много. Например, в прошлом году вышел документальный фильм «Русская звезда Третьего рейха», в котором авторы благодарят нас за предоставленные материалы. Впрочем, мы и сами с нетерпением ждем доступа к новым документам...»

Ольга Чехова в мемуарах «Мои часы идут иначе» категорически отрицала, что была «Штирлицем». Но ей по-прежнему не верят. Почему?

Из досье «Аргументов i времени»

ЧЕХОВА Ольга Константиновна (1897-1980). Русско-немецкая актриса. Из семьи обрусевших немцев, девичья фамилия - Книппер (брат - композитор Лев Книппер, автор известной песни «Полюшко-поле»). Первый муж - замечательный русский артист Михаил Чехов, племянник великого писателя; после развода Ольга сохранила его фамилию. Выступала на сцене МХТ. В 1921-м, получив разрешение Луначарского выехать в Европу «для поправки здоровья», осталась в Германии и стала там знаменитой актрисой, кинозвездой. При нацистах получила высшее звание «государственной актрисы». Была знакома с Гитлером, Геббельсом, другими первыми лицами рейха. В апреле 1945-го вывезена в Москву, содержалась на конспиративной квартире, допрашивалась начальником Главного управления контрразведки СМЕРШ Виктором Абакумовым. Через несколько месяцев вернулась в Германию, причем советские оккупационные власти всячески помогали ей обустроиться в разоренной стране.

Удивительная судьба Ольги Чеховой породила слухи, что она была высоко­классным агентом советской разведки. В 1993 г. тогдашний глава пресс-службы СВР Юрий Кобаладзе заявил, что никаких сведений на сей счет в материалах СВР не содержится.

Между Гитлером и Герингом

ФОТОГРАФИЯ, обошедшая в 1930-е западную прессу: Ольга Чехова, справа от нее - Гитлер, слева - Геринг. Снимок сделан на приеме, который Риббентроп устраивал в честь приезда делегаций японских и итальянских союзников Германии.
«Нам повезло, что в Берлине есть такие дамы, как актрисы Лил Даговер, Ольга Чехова и Тиана Лемниц», - говорил Гитлер. Неофициально считалось: Чехова - его любимая актриса.

На самом деле все сложнее. В 1930 г. на небосклоне немецкого кино взошла новая звезда - Марлен Дитрих. Она была тем, что сейчас назвали бы секс-символом. И публичной пощечиной фюреру стал отказ Марлен Дитрих вернуться из Голливуда на родину из-за начавшихся гонений нацистов на деятелей культуры. Потому и потребовалась нацистам громкая замена и выпячивание не менее блистательной Чеховой, к тому же носившей фамилию всемирно известного писателя.

Почему же разведчица?

ПОТОМУ что целый ряд фактов из биографии Ольги Чеховой вызывает вопросы. Где правда, где легенды - отличить трудно. Но, например, из газеты в газету кочует история, что в начале 1945 г. Чехову хотел арестовать Гиммлер. Ольге каким-то образом это стало известно, и когда Гиммлер приехал к ней, Чехова пила чай с Гитлером. Но почему-то же Гиммлер заинтересовался ей?

А почему в последние дни войны ее вывез в Москву советский СМЕРШ? Да еще специальным самолетом?

О допросах у начальника главного управления контрразведки СМЕРШ Виктора Абакумова актриса пишет: «Меня здесь балуют и выполняют все желания. Прислали лучшего парикмахера, вино, продукты: икру, лимоны и т.д. Достаточно было одного намека, что Оля (дочь Чеховой, оставшаяся в Берлине), может быть, нуждается в продуктах, как все уже урегулировали. У меня есть радиоприемник, цветы, духи, лучшие книги». Интересный прием для приятельницы Гитлера!

Стоит вспомнить и мемуары генерала Павла Судоплатова. Он не только впрямую называет Ольгу Чехову советским агентом. По словам Судоплатова, в 1941-м, когда немцы приближались к Москве и не исключалась возможность того, что столица будет сдана, НКВД подбирал людей, которые должны были остаться в подполье. Одним из них был композитор Лев Книппер - брат Ольги. То есть свои связи у этой семьи с совет­скими спецслужбами существовали.

14 ноября 1945 г. газета «Курьер», издававшаяся в Берлине под контролем французских военных властей, опубликовала информацию о том, что «известной киноактрисе Ольге Чеховой был вручен высокий русский орден за храбрость лично Сталиным...» Копию этой заметки также хранит музей в подмосковном Мелехово. Но насколько можно верить этой газете?

Кстати, внучка Ольги Константино­вны Вера Чехова - тоже актриса. В свое время зарубежные СМИ изрядно попортили жизнь ее бабушке намеками на службу в советской разведке. Вероятно, из этого извлекли уроки. Так что у Николая Патрушева есть основания быть немногословным.

Точка зрения: да, была

«Что вы думаете, Берия - идиот?»

СТАНИСЛАВ Лекарев, воен­­­­но-политический обозреватель «Аргументов i времени»:

- Когда пресс-служба СВР заявляет, что у них в архивах нет материалов о причастности Ольги Чеховой к советской разведке, это - чистая правда. В СВР таких материалов действительно нет. Их надо искать в других архивах.

То, что Чехова была связана с нашими спецслужбами, у меня лично сомнений не вызывает. Женщина из близкого окружения Гитлера. Здесь у нее родственники (можно держать на крючке). Что вы думаете, Берия - идиот? Упустит такую возможность? Но надо понимать, в каком качестве Чехова могла использоваться.

Конечно, она не была агентом в буквальном смысле слова. Глупо требовать от кинозвезды узнать дислокацию дивизий. Обычно такие фигуры используются в качестве «источника информации, находящегося на связи с высшим руководством» (Серго Берия, вспомним, пишет, что Чехова работала непосредственно на его отца). Такой «источник» может быть осведомлен, например, об интригах лидеров страны пребывания, их личных проблемах.

Что реально Чехова могла сообщать? До войны - какие-то слухи, сплетни... Тоже полезно - если работает мощный аналитический аппарат и подобные сведения элементом мозаики дополняют общую картину. Но после 22 июня наша агентура была задействована на добыче военной информации, гораздо более нужной. Кроме того, тогда у нас в Берлине были проблемы со связью, и вряд ли каналы загружались ради второстепенных данных.

Еще вариант: Чехова - «штучный агент разового использования». От таких вообще не требуют информации: живи, внедряйся, когда надо - обратимся. Похоже, так и было - не зря именно ее думали использовать для покушения на Гитлера: через Чехову намечался подвод к фюреру нашего боевика Миклашевского. Но Сталин сам отменил операцию: Германия была уже о бречена, убийство Гитлера стало нецелесообразным.

Потом война кончилась. Что делать с Чеховой? Человек в меру сил с нами сотрудничал, когда обратились - не подвел. Пользы особой не принес, но его вины в этом нет. Проверили - отпустили. Конечно, все было обставлено элегантно: не просто допрос у следователя, а специальный самолет, конспиративная квартира в Москве... Однако ведь и женщина роскошная, а Абакумов, похоже, имел к ней свой, сугубо мужской интерес.

Точка зрения: нет, не была

«Что вы думаете, Гиммлер - идиот?»

ЕЛЕНА Съянова, писатель, автор сценария сериала «Легенда об Ольге» (прообраз главной героини - Ольга Чехова; картина сейчас готовится к съемкам):

- Когда я слышу разговоры про «немецкую кинозвезду - агента НКВД», хочется сказать: успокойтесь. Я давно занимаюсь гитлеровской Германией и могу на примерах доказать: люди, допущенные в «ближний круг» Гитлера, 24 часа находились под так называемой «охраной»: один-два невнятных контакта, и Чехову отсекли бы от «тела» раз и навсегда. Что вы думаете, Гиммлер - идиот, «прохлопал» бы какую-нибудь модистку-связницу?

Вопрос можно поставить шире: сотрудничала ли Чехова с нашими спецслужбами? Конечно! С апреля 45-го, когда ее вывезли в Москву и пошли допросы-беседы с Абакумовым. Ведь Чехова дружила с Герингами, Магдой Геббельс (но не Йозефом, с которым, как и Рифеншталь, находилась в состоянии нервного конфликта), фон Ширахами, фон Риббентропами... Информация о подобных людях всегда интересует любую разведку (после войны возникла к тому же и проблема двойников: одних только «трупов Гитлера» нашли с десяток). Чехова эту информацию согласилась давать, причем охотно. И молодец! Уже готовился Нюрнбергский процесс; у советской стороны было множество документальных материалов о кровавых мерзостях фашистского режима, и я допускаю, что какие-то пленки могли быть показаны Ольге. Тут еще надо понимать вот что: Чехова любила Германию, считала ее своей родиной. Возможно, в Москве пришло осознание: необходимо отделить, отсечь Германию от преступлений «фюреров».

Однако если исходить из принципа «контактировала с руководством спецслужбы - значит, завербована», то Чехову с тем же успехом можно считать агентом Гиммлера. Она и с ним контактировала; ее даже приглашали в «святая святых» - главную штаб-квартиру СС в Вевельсбурге (что, кстати, было немедленно отмечено, например, в записных книжках Бормана). Ну и что? Человек, подобный Чеховой, не мог быть не связан с теми, кто, как и она, оказался в огненной точке истории.
Поймите простую вещь: слишком примитивно разговор о Чеховой сводить к спору «агент не агент». Она жила в Германии с 1921 года. Свои отношения с людьми, свое развитие этих отношений... Вот ее подруга, Эмма, тоже актриса, становится женой Геринга... Вот человек, которого Ольга любила, летчик Эрнст Удет становится у Геринга заместителем, в 1941-м стреляется... Но лишнего говорить нельзя, и даже эту любовь в своих дневниках (а потом и в воспоминаниях) Чехова маскирует рассказом о каком-то выдуманном асе, героически погибшем в битве за Англию. А потом приходит день, когда надо сказать себе правду: люди, которые тебе дороги, тоже причастны к страшным преступлениям.

По большому счету - трагическая жизнь. Думая об Ольге, я в очередной раз спорю с Тютчевым: так ли уж счастливы те, «кто посетил сей мир в его минуты роковые»?

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